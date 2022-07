Tratamento de hotel para você adotar na sua casa

Fazer um tratamento num spa ou ir a um hotel atento à hospedagem nos mínimos detalhes é, certamente, uma experiência deliciosa. Mas ninguém deve esperar a oportunidade de vivenciar momentos assim para cuidar de si mesmo.

Pequenos ajustes na rotina já fazem diferença para o corpo e a mente. A prática de exercícios, como uma simples caminhada, pode auxiliar na melhora da circulação e na produção de hormônios relacionados ao bem-estar.

Aproveitando que amanhã, 24 de julho, é o Dia Internacional do Autocuidado, conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2011, a luxuosa rede Four Seasons reuniu dicas de especialistas de seus hotéis pelo mundo para você adotar em casa. O perfil @fourseasons no Instagram tem outras dicas no destaque FS at Home.

Use aromaterapia

Para começar bem o dia, separe uns minutinhos a mais para aproveitar o banho para relaxar com aromaterapia. Lina Morales, diretora do spa do Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, no México, recomenda misturar 15 gotas de óleo de eucalipto e cinco gotas de óleo de menta com mais ou menos um copo de água (200 ml) em um borrifador. Ela recomenda esquentar a água quente e borrifar a mistura no espaço do banho. Aí basta respirar profundamente. Quem preferir pode fazer esse ritual no fim do dia, para ficar mais tranquilo para dormir.

Adote o alongamento

Segundo Pierre-Antoine Guilhem, ex-triatleta e private coach no francês Grand- Hôtel du Cap-Ferrat, a rotina diária pode começar com alongamentos inspirados na ioga. O especialista indica cinco saudações ao sol, para relaxar as costas. Depois, deitado com as mãos ao lado do corpo, você pode fazer três respirações profundas pelo nariz.

Pratique exercícios físicos

Postados no perfil @fsmauritius do Instagram, os vídeos do Resort Mauritius at Anahita podem inspirar seu treino em casa. Os exercícios guiados pelo personal trainer Jean-Eric Panain e pelo diretor do centro fitness do hotel nas Ilhas Maurício, Noam Clarisse, servem para diferentes partes do corpo – por exemplo, trabalham o fortalecimento das pernas e a definição de abdômen.

Tome sol todos os dias

Na hora de se movimentar, você pode escolher fazer os exercícios ao ar livre para aproveitar a luz do sol. Ou apenas se expor aos raios durante 15 minutos todos os dias para repor a vitamina D. Luis Molina, diretor do spa do mexicano Four Seasons Resort Punta Mita, lembra que respirar ao ar livre ajuda a melhorar a memória de curto prazo, o desempenho de atividades criativas e o controle de ansiedade.

Reforçe a imunidade

Do spa do Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza vem a receita de uma bebida para dar uma ajudinha à imunidade. Pegue duas colheres de sopa de gengibre fresco picado, uma colher de sopa de açafrão, uma colher de sopa de pimenta do reino e a polpa de dois limões descascados e sem sementes. Junte os ingredientes com dois copos e meio de água. Ao longo do dia, beba com gelo.

Faça esfoliação corporal

Para fazer uma esfoliação com matcha como a que é realizada no sofisticado hotel da rede em Orlando, dentro do Walt Disney World Resort, anote os ingredientes indicados por Stephany Collins, terapeuta estética no spa: em torno de duas colheres de sopa de matcha em pó com quatro colheres de sopa de óleo corporal – no lugar, você pode usar azeite ou óleo de coco. Misture bem até ficar homogêneo, de cor verde clara, e acrescente duas colheres de chá de sal ou açúcar, para obter a textura de esfoliante.

Durante um banho quente, de chuveiro ou banheira, use na pele fazendo movimentos circulares. Depois, enxágue o corpo e não use sabonete. Após se enxugar, use hidratante na pele. Se for a Orlando, a experiência completa no spa do hotel se chama Mindful Matcha Massage.

Experimente a meditação

Ninguém precisa ser um especialista em meditação para sentir os benefícios. Segundo Sandie Johannessen, diretora sênior do spa do Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River, meditar de três a cinco minutos por dia contribui para o desenvolvimento do hábito. Conforme você se sinta confortável, pode ir aumentando gradualmente o período dedicado à prática.

Uma outra possibilidade, recomenda Sandie, é fazer a meditação guiada antes de se levantar de manhã ou ir dormir; e até diante da mesa de trabalho. No perfil @fsmaui do Instagram, do Four Seasons Resort Maui at Wailea, a especialista em corpo e mente Debra Greene propõe uma meditação guiada curtinha, de menos de sete minutos.

Prepare o quarto

Pela manhã, deixe sua cama arrumada todos os dias. A Four Seasons tem uma maneira própria de prender o lençol no colchão sem limitar o movimento dos pés. A Issy Fold, nome dado em homenagem ao fundador da marca, Isadore Sharp, deixa uma folga de uns 20 centímetros para formar uma espécie de bolso na parte baixa.

No fim do dia, mantenha um ritual para desacelerar. Feche as cortinas do quarto, desligue os eletrônicos e leia um livro. Você pode usar velas e óleos essenciais para criar um ambiente mais calmo na casa e no quarto. De acordo com a gerente do spa do Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An, Vietnam, Dwi Susanti, o de gerânio combate a ansiedade e relaxa os músculos, enquanto o de lavanda ajuda quem tem insônia a ter um sono de melhor qualidade.

Dwi recomenda que três gotas do óleo escolhido sejam diluídas em 100 ml de água. Essa mistura pode ser borrifada no travesseiro ou num lenço de papel para botar dentro da fronha.