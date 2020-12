Trem Republicano, entre Salto e Itu, começa a operar domingo (20)

A partir deste domingo (20) o Trem Republicano, nova atração turística do interior de São Paulo, que conecta a cidade de Salto a Itu, estará aberta ao público. Os ingressos variam de R$ 77 a R$ 101, para apenas um dos trechos, que dura aproximadamente uma hora. O passeio é uma das grandes apostas para a retomada da economia regional no período pós-pandemia.

“É com muito orgulho que apresentamos esse novo passeio turístico, que marca uma rota de extrema importância na história do País”, diz o presidente da empresa Serra Verde Express, Adonai Aires de Arruda, que assina o projeto turístico iniciado há 15 anos. O nome da locomotiva faz alusão ao fato histórico de Itu ter sediado a convenção do Partido Republicano que, em 1873, foi considerada um passo decisivo para a proclamação da República no Brasil.

Na época, a inauguração da estrada de ferro Ytuana foi o que permitiu às pessoas chegarem até a cidade de Itu e então participar da convenção. Por isso mesmo, a expectativa era de que uma maria-fumaça realizasse o percurso de 7,6 quilômetros, retomando a lembrança do século 19. “A locomotiva escolhida foi a tração diesel elétrica, buscando economicidade, preservação do meio ambiente, custos, condições de manutenção e disponibilidade no mercado”, explica Adonai.

Os ingressos podem ser adquiridos nas estações ferroviárias de ambas as cidades, no site tremrepublicano.com.br e nas agências de viagem parceiras. Vale lembrar que nos três primeiros dias de inauguração (20, 21 e 22), os passeios farão parte de uma ação solidária e os moradores das duas cidades pagarão somente R$ 15 e 1 kg de alimento não perecível. “Trata-se de uma ação social que irá beneficiar o Lar Frederico Ozanam em Salto e a Associação Lar Santo Inácio, em Itu”, diz Adonai.

Nos outros dias, saltenses e ituanos têm 50% de desconto para fazer a rota. Basta apresentar documento pessoal e comprovante de moradia nas cidades (conta de luz, água, cartão de crédito, etc). “O desconto especial para moradores das duas cidades é uma prática que a Serra Verde Express mantém, tanto nas operações vigentes, quanto nas que já desenvolveu”, coloca Adonai, referindo-se aos passeios da região sul que garantem desconto de 15% para os moradores.“Também temos convênios com associações, com agências de viagem e um trabalho social muito amplo, que iremos divulgar ao longo do tempo, com ações assistenciais e de gratuidade”, diz.

De acordo com o presidente, a atração irá valorizar não só o turismo, mas a história da região e garantirá uma pujança econômica, especialmente após a pandemia. “Inicialmente teremos 23 empregos diretos e, entendemos que, em sua abrangência, pelo menos 50 indiretos”, diz Adonai.

O Trem Republicano vai circular diariamente. De segunda a quinta, serão duas idas e duas voltas (Itu-Salto/Salto-Itu) - como o ingresso dá direito a apenas um trecho, ainda não está claro como os turistas devem organizar a volta ao ponto de partida. Nas sexta-feiras e sábados, serão três rotas disponíveis, uma delas noturna. Para essas, as saídas ocorrem no fim da tarde - será servido um jantar especial na Chácara do Rosário, que mantém a arquitetura Bandeirante desde sua construção. O menu oferece pratos que revivem a culinária da época em uma ambientação carregada de nostalgia. Ainda não foi divulgado pela empresa o valor do jantar. De acordo com eles, “os pacotes serão divulgados em breve”. Aos domingos, serão duas idas e duas voltas.

O ponto de partida do passeio será a antiga estação ferroviária do bairro da Liberdade, em Itu, que foi renovada e possui oficina para a manutenção dos trens, além de abrigar a sede da Secretaria Municipal de Turismo. A chegada será na estação ferroviária de Salto, também restaurada.

São três opções de vagões para realizar o trecho. Em todas, crianças de até 12 anos pagam metade do valor. No vagão Boutique, batizado de Carro Anselmo Duarte - em homenagem ao saltense que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes pelo filme O Pagador de Promessas - , a passagem custa R$ 101 por pessoa. “O conforto foi pensado tanto para o ser humano quanto para os pets, com piso antiderrapante e estofados impermeáveis”, explica a arquiteta Lucille Amaral, que assinou o projeto dos vagões. O destaque fica por conta da varanda no meio do vagão, produzida com material reciclado e permeável, de onde se tem uma visão privilegiada da paisagem.

Já o vagão turístico, conhecido como Dona Olímpia, homenageia Olímpia Fonseca de Almeida Prado, esposa de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, republicano envolvido nos movimentos da época. Pelo preço de R$ 87, esse vagão é o único que garante acessibilidade.

Finalmente o convencional, e mais econômico, é o Prudente de Moraes, homenageando o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da Proclamação da República. Seu valor é de R$ 77.

O passeio conta com serviços de bordo – um para cada tipo de categoria. E guias treinados para contar a história e as curiosidades do Trem Republicano, da região, da Convenção Republicana e da Proclamação da República. Além disso, intervenções artísticas do grupo Cael (Centro de Artes, Educação e Lazer de Salto) ,serão realizadas durante a viagem. As demais atrações da região serão incentivadas, inclusive com o desenvolvimento de pacotes especiais contemplando várias opções turísticas para os passageiros.

Protocolos adotados durante a pandemia

Os três vagões têm capacidade para transportar até 140 passageiros, porém os passeios estão restritos a 50% da ocupação enquanto permanecerem os protocolos da pandemia. “Estamos adotando todos os cuidados necessários para preservar a saúde dos nossos turistas e colaboradores. Contamos com um processo de desinfecção por névoas, o que garante eficiência completa por até 72 horas nos vagões”, afirma o presidente.

Segundo o grupo, o processo de desinfecção será diário, e todos os comissários de bordo irão se apresentar aos passageiros com duas máscaras descartáveis, além de face shield e álcool em gel. E promete processos de embarque e desembarque com distanciamento.

Além de responder pelo novo serviço no interior de São Paulo, a Serra Verde opera o passeio ferroviário entre Curitiba e Morretes, que percorre a maior porção contínua de Mata Atlântica preservada no Brasil.

Serviço

Estações funcionarão de segunda a sábado:

Itu - 8h às 17h.

Salto - 9h às 18h.

*Em janeiro, os horários poderão sofrer alterações.

Online: tremrepublicano.com.br