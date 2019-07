Tubarões, tour de uísque, baladas na serra e outras dicas da semana

Na balada em Campos

Campos do Jordão é lembrada pelo clima de montanha, que convida a comer bem e namorar, mas também tem um lado baladeiro. A operadora Juca na Balada criou um pacote para quem quer passar um fim de semana de badalação por lá. Inclui transporte em ônibus executivo, hospedagem com café da manhã, city tour e passeios, além de um “esquenta” com open bar e traslados para baladas. Preço: R$ 549 por pessoa, em quarto duplo. Mais: jucanabalada.com.br

Caminho de Santiago via Portugal

Rota de peregrinação clássica, o Caminho de Santiago não é apenas um: na verdade, há múltiplos caminhos que levam à catedral de Santiago de Compostela. Um deles é o Português, que sai da cidade do Porto (os peregrinos recebem o certificado se caminharem um total de 100 km). A operadora MH Tour oferece diversas opções para quem pretende fazer a rota alternativa. A de luxo, por exemplo, inclui 13 dias de viagem e 102 km de caminhada, dormindo em hotéis quatro e cinco estrelas, com bagagens despachadas para a parada seguinte (a partir de 2.755 euros por pessoa em quarto duplo sem aéreo). Há também uma opção de bicicleta, desde 2.827 euros). Mais: mhtour.com.br.

Vale dos Vinhedos ganha tour de uísque

Conhecido pelo grande número de vinícolas, o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, ganhou um tour para conhecer a fabricação de uísque da Union Distillery, em Veranópolis. A visita guiada custa R$ 40 por pessoa, e inclui uma taça de cristal. As visitas ocorrem de terça a sábado e feriados, em sete horários entre 9h30 e 16h30, e a partir das 14h30 às segundas. Agende: (54) 3452-5000; (54) 9-8432-7123.

Você sabia?

50 ANOS comemora o Kennedy Space Center, centro espacial em Cabo Canaveral, na Flórida. Para celebrar, há uma programação especial ao longo do mês – hoje há show com a banda Duran Duran. Veja mais em kennedyspacecenter.com.

Semana dedicada aos tubarões

Para desmistificar a má fama e esclarecer a importância da espécie para o ecossistema marinho, o AquaRio, no Rio de Janeiro, realiza a Shark Week até dia 20. Na programação, debates, jogos, filmes e teatro. Ingressos de R$ 60 a R$ 120; aquariomarinhodorio.com.br

Arraial une gastronomia e solidariedade

Entre os dias 26 e 28, a Praça do Pôr do Sol, na praia de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo, vai ficar repleta de tentações gastronômicas. Mais de 60 chefs – incluindo Janaina Rueda, do Bar da Dona Onça, e Bel Coelho, do Clandestino – vão levar criações para o 8º Arraial do Projeto Buscapé, que oferece oficinas para 170 crianças de São Sebastião. Os pratos custam de R$ 5 a R$ 20 e brincadeiras, R$ 3; facebook.com/projetobuscapefanpage.

Le Meurice renova suítes em Paris

O tradicional hotel Le Meurice, em Paris, acaba de concluir a renovação de 29 de seus quartos e suítes. Ao conceber o projeto de decoração, o estúdio de design Lally & Berger se propôs a imaginar como o Palácio de Versailles seria caso fosse construído nos dias de hoje. O destaque fica com a suíte Belle Étoile, na cobertura do hotel, com vista 360 graus da capital francesa, sala de jantar para até 10 pessoas e um amplo terraço, num total de 650 m². Diárias desde 825 libras (R$ 3.875) o casal. lemeurice.com