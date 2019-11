Turismo e inovação ocupam área em torno do antigo Muro de Berlim

Além de unificar o país, a queda do muro trouxe atrações importantes de volta ao turismo de Berlim. Entre elas, a Torre de TV, que fica na Alexanderplatz, antigo centro da Berlim Oriental, e o Portão de Brandemburgo. maior símbolo da cidade. Construído entre 1788 e 1791, tem 26 metros de altura e foi inspirado na Acrópoles de Atenas.

LEIA TAMBÉM > Dicas para viajar à Europa sem gastar fortunas

Quando a Alemanha foi dividida, ele ficou com o setor soviético, mas inacessível para a população. Após a queda, a área foi reaberta ao público e reuniu 100 mil pessoas em uma estrondosa comemoração. É dali que saem os walking tours da cidade – neles, você paga quanto quiser no final, uma boa dica para quem tem pouco tempo e dinheiro.

O Memorial do Holocausto, logo ao lado, relembra os horrores cometidos contra os judeus na Segunda Guerra. O Tiergarten, à frente do Portão de Brandemburgo, é uma das áreas verdes mais emblemáticas da cidade. Da Coluna da Vitória, no coração do parque, a vista é espetacular. Suba 30 minutos antes de o sol se pôr para ver o dia indo embora e as luzes da cidade se acendendo.

O Checkpoint Charlie, antigo posto de passagem para diplomatas e visitantes oficiais, é uma das atrações mais famosas da cidade, mas verdade seja dita: tudo ali é meio fake. Os guardas são apenas atores fantasiados e as lojinhas de souvenirs vendem pencas de quinquilharias fabricadas na China.

Diversão no Leste

Se tem um lugar sobre o qual os antigos moradores da Alemanha Oriental lembram com o carinho, este lugar é o Spreepark Plänterwald, um parque de diversões construído em 1969 no distrito de Treptow. Em 1989, ele foi reformado, para se adaptar aos padrões ocidentais, mas o preço alto dos ingressos levou à queda do número de visitantes, e o parque entrou em um processo de decadência.

As atividades foram encerradas definitivamente em 2001, e seu antigo dono se envolveu até em tráfico internacional de drogas. O local ficou anos abandonado e, após sofrer atos de vandalismo, agora é administrado por uma empresa e tem visitas guiadas aos fins de semana – disputadíssimas, é preciso reservar com meses de antecedência.

A emblemática roda-gigante ainda está lá, mas nem pense em tentar subir: há alguns anos, uma nostálgica senhora entrou no parque sem autorização, embarcou no brinquedo e o vento a levou para cima – mas não a trouxe de volta. Os bombeiros tiveram de ser acionados para resgatá-la.

Já o vizinho Treptower Park tem 84 hectares de área verde onde é possível andar de pedalinho, tomar sol no gramado e caminhar pela orla do rio Spree. No meio do parque fica o Memorial de Guerra Soviético, erguido após a Segunda Guerra Mundial.

Mistura boa

Bairros empobrecidos da Berlim Ocidental, Kreuzberg e Neukölln estão se transformando, com novos moradores dispostos a pagar aluguéis mais altos (e expulsando os antigos inquilinos). É na fronteira entre os dois bairros, apelidada de Kreuzkölln, que a coisa ferve. Ali tem de tudo: bares, restaurantes, baladas, parques, startups, artistas, jovens famílias alemãs e imigrantes em busca de oportunidades. Talvez não haja lugar no mundo que se encaixe mais na definição de “caldeirão cultural”.

Na Factory Berlin, um prédio de 14 mil metros quadrados localizado onde há 30 anos era mais uma das "terras de ninguém", empreendedores fazem negócios e usufruem de um cinema e sala de meditação. O Club der Visionäre, por sua vez, transformou uma área por onde passava o muro em um dos locais mais disputados da cidade no verão, com festas regadas a música eletrônica.

Já o Görlitzer Park é motivo de discórdia na cidade, devido à ação de traficantes de drogas a céu aberto. Falando assim, até parece um lugar inóspito, mas não é. Em dias ensolarados, o parque fica cheio de famílias com crianças, grupos de amigos e artistas.

A algumas quadras dali, outra reunião de artistas. O Riverside Studios é um hub de músicos que reúne de DJs de música eletrônica a bandas de rock. "Berlim é a cidade mais miscigenada que encontramos na Europa. Parece que por conta da abertura pós queda do muro, todo mundo veio para cá", me disse Lucas Mayer, da Dahouse, produtora de áudio brasileira que tem um estúdio no Riverside.

Para comer, o vietnamita Umami é um dos queridinhos de turistas e locais devido aos pratos saborosos com preços amigáveis. A Salumeria Lamuri tem receitas italianas que em nada ficam devendo aos restaurantes de Roma. Já o Burgermeister serve hambúrgueres simples e gostosos em um antigo banheiro público.

Dali, você pode caminhar pela emblemática Oberbaumbrücke até a East Side Gallery, o mais longo trecho do muro ainda em pé, que virou uma galeria a céu aberto logo após o fatídico 9 de novembro de 1989. Hoje em dia, os grafites não são os mais interessantes da cidade, mas o famoso beijo entre o líder soviético Leonid Brezhnev e o então presidente da Alemanha Oriental Erich Honecker está lá.

Música e compras

O Mauerpark (Parque do Muro) também tem um trecho de muro convertido em plataforma de street art. O melhor dia para visitá-lo é aos domingos, quando também há um mercado de pulgas e um karaokê ao vivo, sempre que o clima permite. Em dias de sol, é difícil até achar lugar para sentar e assistir às apresentações dos cantores amadores. Artistas também se espalham ao longo do gramado, tocando música ao vivo.

Para conhecer um mercado de pulgas ainda mais interessante, vá até a vizinha Arkonaplatz, praça pequena e mais frequentada pelos locais, com atmosfera de feira de bairro. Ali é possível descobrir pequenos tesouros, entre antiguidades, livros, móveis, artesanato, roupas e louças. Com sorte, você acha objetos da Alemanha Oriental.

Como ninguém é de ferro e a essas alturas você já deve ter visto muita gente comendo um prato de salsicha com curry e batata frita pelas ruas de Berlim, aproveite a proximidade com a estação Eberswalder para ir até o Konnopke's Imbiss, que fica embaixo dos trilhos e é um dos melhores locais para experimentar o famoso currywurst, prato de rua típico da cidade.

A poucos passos há também o Kulturbraeurei, de onde sai um passeio de bicicleta organizado pela Berlin on Bike que segue o trajeto do muro, e um museu gratuito sobre a vida na Alemanha Oriental.