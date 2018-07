A cidade, conhecida como Veneza do Oriente por causa de seus lagos, é a mais romântica e limpa que conhecemos em todo percurso. É lá que fica o maior complexo palaciano do Rajastão, segundo maior da Índia.

O Palácio da Cidade é hoje um museu com vasta coleção de arte e arquitetura indianas. Lá também funciona um hotel de luxo que abriga a maior coleção de cristais do mundo. São 1.600 peças datadas de 1900, entre elas, uma cama de cristal – o guia afirmou que é a única feita com o material no mundo.

Em frente fica o Lago Pichola, onde foi construído o Lake Palace, que era para onde o rei e sua família iam para passar os dias de verão. Hoje o local funciona como um hotel cinco-estrelas administrado pelo grupo Taj.

Foi nesse mesmo lago que gravaram o filme 007 Contra Octopussy, em 1983. O ator Roger Moore foi o primeiro hóspede do hotel que fica dentro do Palácio da Cidade. O rei de Udaipur ainda mora na cidade e é um homem de negócios, administra 15 hotéis no Rajastão.

Depois de conhecer o museu e a Galeria de Cristal, pegamos uma balsa para almoçar na ilha de Jag Mandir, um palácio do século 17 que era usado para festas e comemorações reais. Hoje funciona como restaurante e continua sendo usado para festas. O local é muito procurado para casamentos de indianos endinheirados.

Uma curiosidade: quando vai acontecer um casamento na cidade, as pessoas pintam as fachadas de suas casas com desenhos típicos indianos, como o símbolo de Ganesha, que significa boa sorte. A cultura hindu diz que o deus ajuda a remover obstáculos do caminho. Por isso Ganesha é sempre o primeiro convidado dos casamentos.