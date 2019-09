Uísque com gelo de iceberg e as paisagens do Glaciar Grey

Imagine imensos blocos de neve compactada sobre a terra, como grandes montanhas de gelo, que alimentam um lago com a água oriunda de seu derretimento nos meses mais quentes. É assim que se apresenta o Glaciar Grey, um dos passeios mais emblemáticos da região de Torres del Paine.

O tour começa com uma pequena caminhada por uma trilha, que passa por uma praia até chegar ao barco. Por causa das baixas temperaturas, os turistas preferem ficar dentro da embarcação no início da navegação. Aos poucos, a paisagem atrai as pessoas para fora – por isso, vá bem agasalhado com luvas, gorro e cachecol.

Para esquentar, são servidas bebidas alcoólicas, principalmente uísque, que pode ser apreciado com gelo extraído do próprio glaciar. Todos os dias, uma equipe do barco retira uma pequena quantidade de gelo dos icebergs que estão boiando no lago. Pode ser puro marketing (ou a percepção alterada de quem já tomou umas a mais), mas todos dizem que o gelo deixa a bebida mais gostosa. Eu experimentei e aprovei.

No trajeto pelo lago, passamos por vários icebergs até chegar ao glaciar. O visual é lindo e as cores mudam bastante a cada manobra. No outono, o frio é intenso e piora com o vento polar. Em busca da melhor foto, subi ao andar superior do barco - onde fazia ainda mais frio. Uma dica dada pelos guias é colocar as mãos por dentro do colete salva-vidas, de uso obrigatório. Isso ajuda a esquentar os dedos e manter o aquecimento das mãos entre uma fotografia e outra.

É incrível ver como esse glaciar faz parte de uma perfeita rede hidrológica que alimenta dezenas de rios e lagos no parque, todos formados a partir da água do degelo dos glaciares, e não de nascentes, como estamos acostumados a ver no Brasil. Esses canais riscam a região e deságuam em lindos lagos de cores cujas matizes percorrem do azul ao verde.

Aquecimento global

Com atuais 24 quilômetros de comprimento por 6 quilômetros de largura, a geleira vem perdendo de 4 a 6 metros de seu tamanho por ano. E ele não é o único: no total, são 48 glaciares no lado sul da Patagônia e apenas dois não retrocedem dramaticamente: Pio XI, no Parque Bernardo O'Higgins, e o Perito Moreno, em El Calafate, na Argentina. Muitos culpam o aquecimento global e garantem que 98% do gelo do mundo está se retraindo. E essas enormes montanhas de gelo compactado têm uma importância em Torres del Paine.

Depois de ver bem de perto o Glaciar Grey, o barco começa a retornar para seu porto. Quem opera o passeio é o Turismo Lago Grey. O trajeto ida e volta na baixa temporada custa 75 mil pesos (R$ 430).

No trajeto de volta, uma parada obrigatória, dentro do parque, é na Cachoeira do Salto Grande. A placa de sinalização logo avisa que o vento é muito forte no local e chega a passar os 100 km/h. É como se um ventilador fosse direcionado para a curta trilha, o que faz com que o passeio seja ainda mais curioso. De lá, é possível ter uma ótima vista da queda d’água e se impressionar com o som dos ventos uivantes.