Última chamada: veja pacotes de Natal e ano-novo

Para ir de carro, aproveitar as milhas ou mesmo para encarar as tarifas altas dessa época do ano, uma seleção de hotéis, pousadas e resorts pelo Brasil. Os preços são os mínimos disponíveis no período.

R$ 1.879

Caraguatatuba (SP)

A oferta do Peixe Urbano para a Pousada Atlântica Recanto do Mar vale para dois adultos e uma criança de até três anos. Inclui 5 noites de hospedagem com café (de 28/12 a 2/1). O hotel conta com Wi-Fi, estacionamento e piscina.

R$ 2.079

Poconé (MT)

Para passar a virada de ano em meio ao Pantanal, a pousada Piuval oferece pacote de 2 noites (30/12 a 1º/1) com pensão completa, festa de réveillon com bufê, open bar e música ao vivo. O preço é por pessoa, em quarto duplo.

R$ 2.735

Praia de Pipa (RN)

O pacote da E-HTL inclui 5 noites de hospedagem com café da manhã, de 28/12 a 2/2, na Pousada Bicho Preguiça. Preço por pessoa, em quarto duplo.

R$ 3.314

Caldas Novas (GO)

O pacote de 4 noites do Enjoy Ilhas do Lago vai de 28/12 a 1º/1. O preço é por casal, com até duas crianças de até 12 anos grátis, e inclui café da manhã e ingresso para todos os hóspedes visitarem os parques Clube Prive, Water Park e Náutico Praia Club, com traslados. Com ceia de ano-novo e show da virada.

R$ 4.095

Jericoacoara (CE)

Cinco noites, de 28/12 a 2/1, com café da manhã, na Pousada Jeri Dunas, com a E-HTL Viagens. Preço por pessoa em quarto duplo.

R$ 4.400

Águas de São Pedro (SP)

O tradicional Avenida Charme Hotel tem pacotes de 6 noites (27/12 a 2/1) com pensão completa para o casal. Cortesia para criança até 3 anos; de 4 a 12, pagam R$ 900. Inclui ceia de réveillon com música ao vivo e programação de lazer com monitores.

R$ 4.776

Rio de Janeiro (RJ)

O pacote de 4 noites do Hotel Sheraton vai de 28/12 a 1º/1. O valor é por pessoa, em quarto duplo ou triplo, com café e acesso a três festas nos dias 28, 29 e 30, além da celebração de réveillon com open bar e bufê e vista para os fogos de Copacabana.

R$ 5.000

Camburi (SP)

Cinco noites, de 28/12 a 3/1, na Pousada Spa Ventos. Inclui hospedagem em quarto duplo com sistema all-inclusive (bebidas alcoólicas à parte). As suítes têm amenities L’Occitane e Natura e o hotel conta com duas piscinas, sauna, bosque com redes e serviço de praia com guarda-sol. Valor para o casal.

R$ 5.730

Araras (RJ)

Na região serrana do Estado do Rio, a pousada Caminho Real tem pacote de 4 noites (28/12 a 1º/1). Inclui hospedagem com pensão completa (bebidas à parte) para dois adultos e duas crianças até 11 anos e festa de réveillon com ceia e open bar, com queima de fogos e recreação.

R$ 6.786

Brotas (SP)

Há três opções de datas no pacote de 4 noites do Brotas Eco Resort: 28/12 a 1/1; 29/12 a 2/1; ou 30/12 a 3/1). O valor é válido para um casal com uma criança de até 9 anos no mesmo quarto, com pensão completa (exceto bebidas). Na noite da virada, haverá festa com ceia e queima de fogos.

R$ 6.952

Florianópolis (SC)

Na Praia dos Ingleses, o Slaviero Essential Ingleses Convention tem pacote de 5 noites (de 28/12 a 2/1). Inclui café, Wi-Fi, festa de réveillon com queima de fogos e ceia com bebidas. Valor para o casal.

R$ 8.726

Porto de Galinhas (PE)

No Hotel Armação, o pacote de 5 noites vai de 27/12 a 1º/1. Inclui café e festa de réveillon com open bar e bufê e um espumante por apartamento. Valor para o casal, com uma criança de até 10 anos.

R$ 15.803,75

Campos do Jordão (SP)

O Botanique Hotel & Spa fica na divisa entre Campos do Jordão (SP), São Bento do Sapucaí e Santo Antonio do Pinhal. O pacote de 5 noites (a partir do dia 27/12) inclui café no quarto, internet, lavanderia e minibar abastecido. Preço para o casal.