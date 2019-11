Um dia de tirar o fôlego em Queenstown

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Completar um circuito de cinco emocionantes esportes ao ar livre em menos de 12 horas é a proposta do programa 5x1NZ, lançado na semana passada pela agência governamental de promoção turística da Nova Zelândia, a Tourism New Zealand. O desafio tem como cenário a cidade de Queenstown (queenstownnz.co.nz) e seu entorno, área que já leva a fama de capital dos esportes radicais no país – e uma das principais no mundo. O pacote é operado apenas pela STA Travel e custa 738 dólares neozelandeses (R$ 1.408). Site: statravel.com.au.