Um guia para comprar LPs em 12 cidades mundo afora

Tem muita gente que, além de viajar pelo mundo, gosta de trazer consigo recordações das andanças por aí. Chaveiros, ímãs de geladeira, lápis, cartões-postais… discos de vinil, por que não? Pode não ser o tipo de souvenir mais fácil de se carregar por aí, mas em tempos em que a música está cada vez mais digital, tem lá seu charme recorrer ao mundo analógico.

Sempre que eu viajo (fazendo reportagens pelo Estadão ou de férias), tento gastar algum tempo em uma loja de discos local – celebrando, a qualquer momento, uma cultura que tem até seu dia específico no calendário para comemoração. É verdade: desde 2008, todo terceiro sábado de abril é o Record Store Day, uma data dedicada a festejar a cultura de ir até lojas de discos. Além de aumentar as vendas, o dia das lojas também traz shows e lançamentos de edições raras, para atiçar os colecionadores.

Além de aumentar minha coleção, comprar discos pelo mundo é uma atividade que me ajuda a entrar no espírito do lugar que estou visitando: busco conhecer os artistas daquela cidade ou país, entender como os meus favoritos são recebidos ali e, muitas vezes, uma conversa com um balconista ajuda a descobrir um restaurante ou café bacana na região. De quebra, também é a chance de fazer boas pechinchas – e achar um disco barato por um preço que seria inimaginável em São Paulo. Claro que há alguns truques para escolher (e trazer) os discos para casa, que eu conto aqui.

Abaixo, reuni algumas das minhas lojas favoritas nos últimos anos de viagem, sem medo de gastar a agulha.

BARCELONA - Revolver Records

Bem no centro de Barcelona, do lado da Plaza de Catalunya, a Revolver Discos não é exatamente o que poderia se chamar de uma loja grande. Com três ambientes, ela reúne, porém, uma quantidade considerável de discos usados em bom estado e preço razoável – na primeira vez que estive lá, cheguei a levar um Band on the Run, do Paul McCartney, com encarte da época, por menos de 5 euros.

O estabelecimento também costuma receber shows de surpresa – às vésperas de uma edição do festival independente Primavera Sound, realizado na cidade entre o fim de maio e o início de junho, o Wilco apareceu na loja para uma apresentação especial. Se você não achar nada na Revolver, a viagem não é perdida: em uma distância de dois ou três quarteirões, é possível achar várias outras lojas de disco, especializadas em sons como eletrônica e música europeia.

Carrer dels Tallers, 13 - Barcelona, Espanha - 2ª à sab., 10h às 21h (dom: fechado).

SÃO FRANCISCO, LOS ANGELES E BERKELEY - Amoeba e Rasputin

A Amoeba está para os discos de vinil como o Louvre está para os museus de arte: pode até não ser a melhor loja para o gosto de muita gente, mas é um ponto de peregrinação incontornável. Criada em 1990 na cidade universitária de Berkeley, na baía de São Francisco, a Amoeba é uma cadeia de lojas independente, conhecida por seus estabelecimentos grandalhões. É possível facilmente gastar uma tarde vasculhando cada uma das três lojas da marca – que chegou a 1997 a São Francisco e, em 2001, à icônica avenida Sunset Boulevard, em Hollywood, Los Angeles. Além de discos de vinis, vale ficar de olho nas promoções de CDs, fitas de vídeo e pôsteres. Eles também vendem toda sorte de badulaques com sua marca (de tapetes de vitrola a ímãs de geladeira) e organizam shows periodicamente.

Em São Francisco, a dica é juntar o passeio com um tour pelo Haight-Ashbury, bairro hippie onde moraram Janis Joplin, Jimi Hendrix e Grateful Dead. Ali na região, também há lojas menores de discos, como a Groove Merchant e Rooky Ricardo’s, que também podem interessar os mais aficionados por discos. Não deixe de fazer uma parada na Toronado, bar de cervejas locais que exibe em uma lousa os rótulos disponíveis - há os fixos e outros sazonais.

Para quem for à loja de Berkeley, além de conhecer a universidade local, vale também conferir a rival Rasputin Records, que conta com seis lojas pela Califórnia e foi fundada nos anos 1970.

Ah: mesmo sem sair de casa, vale visitar o canal da Amoeba no YouTube, que tem uma série de vídeos muito divertida chamada What’s in My Bag?. Nela, personalidades da música e celebridades revelam que discos compraram na loja – em uma lista que inclui Dave Grohl, o ator Ethan Hawke e até o brasileiro Seu Jorge.

AMOEBA: São Francisco: 1.855 Haight St, 2ª a domingo, 11h-20h; Los Angeles: 6.400 Sunset Blvd, 2ª à sab, 10h30-23h, dom 11h-22h; Berkeley: 2.455 Telegraph Avenue, dom à 5ª: 11h-20h, sex e sáb, 11h-22h. RASPUTIN: Berkeley: 2.401 Telegraph Avenue, 4ª a sab: 11h-18h30; dom: 12h-18h30. ROOKY RICARDO’S: São Francisco: 419 Haight St, todos os dias, 12h-18h. GROOVE MERCHANT:

São Francisco: 687 Haight St, 2ª a sáb, 12h-19h; dom. 12h-18h

NOVA YORK - Rough Trade, Earwax e Good Records

Vale para restaurantes, para passeios e também vale para discos: em Nova York, se acha de tudo, mas é preciso pagar o preço. Em Manhattan e no Brooklyn, é possível facilmente encontrar os discos que você mais deseja, mas possivelmente eles estarão mais caros do que em outras cidades dos EUA. Cada escolha, uma renúncia.

Dito isso, a cidade tem lojas incríveis – e a principal delas atende pela filial local da Rough Trade, que nasceu em Londres e, como gravadora, lançou gente como Smiths, Belle&Sebastian e Libertines. Localizada no Brooklyn (a apenas poucos quarteirões da famosa

Brooklyn Brewery, caso você precise refrescar as ideias), a loja foca em lançamentos e algumas raridades, além de receber shows constantemente. Ali perto, outra opção mais em conta é a Earwax, que tem um bom acervo de rock independente e discos usados – me arrependo de não ter pego uma caixa de singles de Bruce Springsteen até hoje.

Não tem tempo de ir até o Brooklyn? Em Manhattan, a loja que mais gostei é a Stranded Records, na região do Bowery, com curadoria interessante de discos usados e muito foco em rock clássico e soul. Ali, achei até discos de Erasmo Carlos e Taiguara. Se estiver no bairro, aproveite para conhecer o CBGB, histórico clube que deu origem ao punk novaiorquino (e hoje é uma loja da grife John Varvatos) e ver alguns murais dedicados ao gênero. Mas lembre-se: esta é Nova York e boas lojas podem surgir e sumir a qualquer momento – na dúvida, use o app Yelp.

ROUGH TRADE: 64 North 9th St, Brooklyn, NY - 2ª a sab. 11h-23h; dom. 11h-21h. STRANDED RECORDS: 218 East 5th St, New York, NY - 2ª a dom, 12h-20h. EARWAX: 167 North 9th St, Brooklyn, NY - dom a sex, 11h30-19h30; sáb. 11-20h.

LAS VEGAS - Moondog Records e Record City

Las Vegas não é exatamente o que se pode chamar de uma cidade com uma cultura musical própria. Apesar de ser um paradeiro popular de muitos artistas por conta dos cassinos, teatros e casas noturnas, a Cidade do Pecado tem poucas bandas grandes para chamar de suas. A exceção fica por conta do The Killers e do Panic at the Disco. Mas isso não importa muito na

hora de visitar as lojas da cidade, uma vez que elas oferecem a chance de conseguir vinis feitos nos EUA a preços mais convidativos que em outros destinos turísticos, como Nova York ou a Califórnia.

A Record City é um salão pequeno, perto da Strip. Seu forte é a seção de usados, que pode trazer álbuns de sucesso por menos de US$ 10 – foi onde montei minha coleção de Santana e Rod Stewart, por exemplo. Já a Moondog traz uma seleção mais ampla de músicas e artistas, bolachões em melhor estado e, ok, preços um pouco mais caros. Seu dono, Clint, está sempre pronto pra ajudar – quando visitei o local, ele me convidou para ir aos fundos e escolher a cópia que eu achava melhor de Born to Run, de Bruce Springsteen. Também é um cara que gosta de pechinchar e dar bons descontos. Quando se está comprando em dólar, isso é ainda mais interessante.

RECORD CITY: 300 E Sahara Ave, Las Vegas, NV - 2ª à sab, 9h-17h. MOONDOG RECORDS: 572 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV - 3ª à sab., 11h-17h, dom. 12h-16h

BOSTON - Newbury Comics

A bem da verdade, a Newbury Comics não é só uma loja de discos de vinil, mas um paraíso para os fãs de cultura pop. Como o nome diz, a especialidade da casa são os quadrinhos – e eles ocupam um salão inteiro no estabelecimento. Há ainda um bom espaço para camisetas de cultura pop, bonecos e livros. A seção de discos de vinil costuma ter boas promoções, muitos discos novos e uma área de usados com raridades interessantes. Dela, levei o primeiro disco dos Byrds em bom estado por menos de US$ 10. O passeio por ali também pode ser combinado com outra referência musical: o pub McGreevy’s, cujos donos fazem parte da banda punk Dropkick Murphys. Não muito longe dali, fica o Berkelee College of Music, onde se formaram nomes como John Mayer, Quincy Jones e Diana Krall. Chato, né?

348 Newbury St, Boston, MA. 2ª à sab, 10h-21h; dom., 11h-21h.

BUENOS AIRES - Eureka e Smile

Sabe aquele papo de ir para uma loja de discos só para conhecer bandas novas e, eventualmente, sair de lá com alguma coisa na sacola? É um espírito especialmente presente em Buenos Aires: na Smile Discos, em Palermo, passei horas conversando com os dois balconistas, Martín e Tomás, sobre rock argentino – os dois não hesitavam em abrir o plástico de um disco só para me mostrar uma música e, a determinado ponto, ficavam falando sozinhos enquanto eu fuçava as estantes.

Já na Eureka Records, a meio caminho entre San Telmo e La Boca, o atendimento não foi tão cordial, mas tive algumas gratas surpresas ao encontrar discos brasileiros em meio a tanto espanhol: de lá, saí com um Roberto Carlos em castelhano e um disco de Dorival Caymmi como boa pechincha. Desde então, sempre que entro em uma loja gringa busco pela seção de música brasileira – nunca sei o que vou encontrar, mas quase sempre tenho surpresas bacanas.

EUREKA: Defensa 1281 - 3ª à sab, 11h30-18h30. SMILE: Honduras 4969 - 2ª à sex, 11h-20h; sáb. 11h-22h, dom. 12h-20h.

LISBOA - Louie Louie e Carbono

Se a intenção de ir a uma loja de discos em Lisboa é achar alguma coisa do Roberto Leal, vai dar errado. Mas isso não significa que a visita à Louie Louie e à Carbono, duas das melhores lojas da capital portuguesa, seja em vão. A primeira, perto do boêmio Bairro Alto, tem uma curadoria bastante alternativa, em uma amostra de como a música ouvida em Portugal se sofisticou ao longo das últimas décadas. (O nome da loja é uma homenagem ao hino do rock de garagem da banda The Kingsmen, vale citar).

Já a Carbono, em uma travessinha da Avenida da Liberdade, uma espécie de Champs Elysées lisboeta, tem uma coleção mais eclética, com foco que vai desde os clássicos do rock até a música portuguesa mais tradicional. Em uma influência que só tem uma mão pelo Atlântico, a música brasileira também tem seu lugar por lá: na Carbono, achei os três primeiros discos dos Mutantes, todos novos, por menos de 15 euros cada, em prensagens europeias (que costumam ter qualidade superior às feitas por aqui).

LOUIE LOUIE: Escadinhas do Santo Espírito da Pedreira, 3, Chiado - 2ª à sab, 11h-19h30, dom 15h-19h30. CARBONO: R. do Telhal 6B, Restauradores - 3ª à sab, 11h-19h

ATENAS - Zaharias

Você deve estar se perguntando: com tanta coisa realmente antiga para se fazer em Atenas, por que perder tempo com uma modernidade como discos de vinil? Bem, porque a Zaharias é uma loja bastante curiosa. Para começo de conversa, ela fica a menos de 1 km da Acrópole. Está localizada mais especificamente no Monastiraki, bairro conhecido por seu mercado de

pulgas a céu aberto e opções gastronômicas interessantes.

A loja tem um acervo bastante interessante de discos de pop, rock e folk, além da música local – o tecladista Vangelis e seu conjunto dos anos 1960, o Aphrodite’s Child, são referências óbvias. Outro motivo para se visitar o local é que ele oferece bons preços em

discos de todo o continente europeu, conhecido por suas prensagens de qualidade (em comparação com as brasileiras, claro). De quebra, pode ser uma ótima pausa nas suas andanças pela capital grega, especialmente depois de almoçar um pita gyros (o famoso churrasco grego).

Ifestou 20, Athina: 2ª e 4ª, 10h-18h30; 3ª, 5ª e 6ª, 10h-20h; sáb. 9h30-20h, dom. 9h30-18h30

TEL-AVIV - The Third Ear

Engana-se quem pensa que Tel-Aviv é uma cidade tacanha e cheia de velharias. Pelo contrário: é moderna até dizer chega. A mais bacana loja de discos da cidade, a Third Ear, está bem no meio de uma das regiões mais cool da cidade, em torno da rua Dizengoff. Caminhar por ali em um fim de tarde traz a certeza de achar bons barzinhos para um happy hour. Já quanto a loja em si, chama a atenção a quantidade de discos de música da região (em especial, de música árabe) e também de rock progressivo.

Os preços não são exatamente convidativos, mas é possível achar prensagens europeias de alguns discos não tão fáceis de se encontrar por aí. Tem ainda uma charmosa seção dedicada ao jazz no segundo andar, onde também pude encontrar uma quantidade razoável de álbuns de música brasileira editados nos EUA, algo bastante complicado de se ver por aqui. Mas fique atento: o horário da loja respeita o Shabat, pausa dos judeus entre a noite da sexta e o dia do sábado.

King George St. 48, Tel-Aviv, Yafo - dom a qui., 10h-22h; sex. 9h-17h; sáb. 20h-23h.

LONDRES - Rough Trade, Berwick St. e Notting Hill

O ponto de partida de qualquer colecionador de discos em Londres também é um lugar que muitos fãs de música pop devem visitar: a Berwick Street, retratada na capa do disco (What’s the Story) Morning Glory?, do Oasis. Apesar da banda ser de Manchester, a rua foi escolhida para a capa justamente por ter muitas lojas de discos. Separe uma manhã em suas andanças pela cidade e confira lojas como a Sister Ray e a Reckless, onde os próprios irmãos Gallagher batiam perna no começo dos anos 1990. Ali perto, também vale conferir a Fopp, espécie de loja de “segunda mão” da grande cadeia britânica HMV – por poucas libras, é possível achar

vinis, bem como edições de luxo de CDs e até mesmo livros de música.

Não achou nada que te interessou? Então confira mais dois endereços: a matriz da Rough Trade, na região de Bricklane, traz muitos discos novos e também hospeda shows de vez em quando – vale conferir a agenda da loja antes de dar uma passada por lá. Em Brick Lane, também vale checar quando acontece a feirinha local, uma oportunidade para provar comida de diferentes países, da Jamaica à Índia, passando pelo típico café da manhã inglês.

No domingo à tarde, também vale gastar algumas horas em Notting Hill: além de se fingir de Hugh Grant, a feirinha local também reúne bons vendedores de discos usados. De quebra, é também o bairro em que Caetano e Gil se hospedaram no exílio nos anos 1970. Em Portobello Road, I’m alive.

SISTER RAY RECORDS - 75 Berwick St, Soho - 2ª a sab, 10h-20h, dom. 12h-18h. RECKLESS RECORDS - 30 Berwick St, Soho - todos os dias, 10h-19h. FOPP - 1 Earlham St, West End, London - 2ª à 4ª, 10h-21h; 5ª a sáb., 10h-22h; dom. 12h30-18h30. NOTTING HILL - só andar pelo bairro; aos domingos tem a feirinha. ROUGH TRADE EAST: Old Truman Brewery 91, Brick Lane - 2ª à 5ª, 9h-21h, 6ª, 9h-20, sáb. 10h-20h; dom., 11h-19h.