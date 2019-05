Um palácio para ter a melhor vista de Buenos Aires

Desde a primeira vez que fui a Buenos Aires sempre busquei um lugar para ver a cidade de cima. Depois de muitos testes, elegi como minha favorita a vista do Palácio Barolo. Há três empresas que prestam o serviço de visita guiada – o preço começa em 400 pesos (R$ 35), aos domingos – e levam por todo o prédio histórico, com mais de 100 anos e arquitetura baseada na obra Divina Comédia de Dante Alighieri.

O passeio começa na base do edifício, onde o guia conta sua história. Concluído em 1923, o prédio tinha usina de energia própria. Outra curiosidade são os elevadores ocultos, que o poderoso empresário Luis Barolo usava para se deslocar sem cruzar com inquilinos.

Chegamos ao topo a tempo de ver o sol se pondo atrás do Congresso de la Nación. A visão de 360 graus permite observar a baía do Rio da Prata abraçando a metrópole, grandes navios ao fundo, ruas arborizadas e o trânsito caótico da metrópole.

É tudo realmente muito calculado pelo guia, e depois das fotos ele leva o grupo até a cúpula do Palácio, onde fica o farol que servia de referência para as navegações (dizem que era possível vê-lo do Uruguai). Hoje, não passa de um artigo de decoração.

Palácio Paz

O Palácio Paz pode não ter a vista panorâmica do Barolo, mas guarda outros atrativos. Trata-se de um dos maiores símbolos de riqueza e luxo da aristocracia argentina do século 19. A mansão, na esquina das avenidas Santa Fé e Maipu, tem 140 ambientes, entre eles 40 banheiros e três salões de festa – além da vista para a bela Plaza San Martin.

A obra, feita a pedido do diplomata e dono do Diario de la Prensa, José Camilo Paz, ficou pronta em 1914, depois de 12 anos de construção. Ele morreu dois anos antes, e sua mulher e filhos viveram ali até 1938, quando o local passou a ser sede do Círculo Militar e, atualmente, também do Museu de Armas da Nação.

Grande parte do material utilizado ali veio da França, como descobrimos ao longo das 2 horas de visita guiada (350 pesos ou R$ 31).