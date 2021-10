Um roteiro pelas Missões jesuíticas: história sem aglomeração

Desde criança, as ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, habitavam meus pensamentos. Imponente, com grandes pedras alaranjadas e de aparência forte, a construção era atração de comerciais de TV, surgia nos comentários dos amigos que faziam viagens com a escola e era, por alguns anos, cenário onde artistas se apresentavam, entre eles o tenor espanhol José Carreras.

A cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre, onde eu moro, as Missões sempre foram um destino deixado para trás em razão da distância. Porém, com a chegada da pandemia e a exigência do isolamento, surgiu a oportunidade de olhar para dentro do Rio Grande do Sul e, finalmente, conhecer de perto a região onde ficavam as missões jesuíticas.

Em sete dias intensos de viagem, circulei por 12 municípios do noroeste gaúcho. Por caminhos de estradas asfaltadas ou de terra vermelha, experiências únicas mesclam religiosidade, cultura e gastronomia, além de cenários de livros de história e muita gente simpática. Entre as paisagens, estão as famosas ruínas do período em que centenas de padres jesuítas viajavam para catequizar índios, a maioria da tribo guarani.

Viajar pela região das Missões nos ajuda a entender um pouco sobre as origens do Brasil e da América Latina. É uma região de patrimônio cultural e humano.

No roteiro, Santo Ângelo e São Miguel das Missões são pontos de partida. A primeira cidade reúne um belíssimo complexo arquitetônico no centro histórico, com destaque para a Catedral Angelopolitana, e permite encontros com o passado por meio de visitas a aldeias indígenas e museus.

São Miguel das Missões guarda as mais importantes edificações da época dos jesuítas: o sítio arqueológico que, desde 1983, é Patrimônio Mundial, Cultural e Natural pela Unesco. A grande obra ainda emana energia do passado e tem o maior acervo arqueológico do período jesuítico-guarani.

Logo na entrada do parque, avista-se a antiga igreja, uma grande construção com cor de argila. O templo começou a ser construído em 1735 e levou dez anos para ser finalizado. Ao chegar perto, percebe-se sua grandeza e a quantidade de detalhes na arquitetura. Em um dos pontos, se você olhar para cima, verá que a junção das paredes e do teto forma uma cruz missioneira.

A alguns metros da ruína está o museu e a famosa Cruz Missioneira. Os guias que conduzem a visita indicam que vale a pena colocar as mãos na cruz e fazer um pedido, que geralmente se realiza (eu garanti o meu). No museu há diversas obras sacras, incluindo sinos e esculturas.

Além da visita diurna, o sítio arqueológico mantém o espetáculo de Som e Luz à noite. A apresentação dura cerca de 50 minutos e é narrada por artistas como Fernanda Montenegro, Juca de Oliveira e Lima Duarte.

Ao todo, são quatro sítios arqueológicos para visitar na região das Missões, cada um com características próprias. Também há parques em Entre-Ijuís, São Nicolau e São Luiz Gonzaga. No total, são 4 sítios arqueológicos para visitar na região das Missões, cada um deles tem uma característica.

CONHEÇA OS PARQUES ARQUEOLÓGICOS

Antes de ir, confira se os sítios estão abertos. Eles costumam fechar para manutenção várias vezes ao ano, sem aviso prévio.

Sítio Arqueológico São João Batista

A menos de 50 quilômetros de São Miguel das Missões, o Sítio Arqueológico São João Batista, em Entre-Ijuís, foi fundado em 1690 e abrigou a primeira fundição de ferro da América do Sul. Também foi local de desenvolvimento de atividades artísticas dos indígenas, que aprendiam a manusear instrumentos musicais, esculpir e produzir artesanatos. Uma das principais obras é a escultura em homenagem ao padre Antônio Sepp, um religioso italiano que se estabeleceu na região das Missões. Informações: (55) 3381-1399

A entrada é gratuita.

Sítio Arqueológico de São Nicolau

O sítio fica na praça principal e por isso está sempre aberto. Amplo, cercado por árvores, preserva ruínas como a de um cabildo, lugar onde funcionava a sede administrativa da redução, e os restos de uma Igreja, que ainda tem piso original. No fim do dia, o pôr do sol amplia o alaranjado das obras, em uma cena quase poética ao som dos pássaros. Quem atravessa a rua em frente à praça encontra uma adega jesuítica cavada no chão. Ali supostamente eram guardados alimentos e bebidas. Entrada gratuita.

Sítio Arqueológico São Lourenço Mártir

Localizado em São Luiz Gonzaga, preserva partes de uma igreja, uma adega, uma casa que pertenceu aos padres jesuítas e também (acredite) latrinas. Repleto de árvores entrelaçadas, o sítio chama a atenção pela quantidade de ovelhas pretas que vivem no local. Há mais de 20 anos os bichinhos estão ali e dão as boas-vindas aos visitantes. Informações: (55) 3381-1399. A entrada é gratuita.

Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo

Fica em São Miguel das Missões e tem as ruínas mais importantes e intactas da região. O templo começou a ser construído em 1735 e levou dez anos para ser finalizado. Junto às ruínas há um museu. Informações: (55) 3381-1294. Ingressos custam R$ 14 para adultos e R$ 7 para estudantes e idosos. O espetáculo Som e Luz custa R$ 25 e R$ 10 (meia-entrada) .

CULTURA DOS MUSEUS

A região das Missões é um fenômeno cultural. Conforme os especialistas pesquisam o solo e as antigas edificações, ampliam o acervo dos municípios, porque é comum descobrir objetos do tempo dos jesuítas. Por isso, há mais de uma dezena de museus, alguns até mesmo nos fundos de residências. Em um passeio você encontra obras entalhadas por índios guaranis, relíquias do mundo católico, peças que contam a história da passagem da Coluna Prestes e até mesmo o crânio de uma múmia egípcia. Selecionamos algumas atrações.

Caibaté

Museu Missioneiro do Brizola: Comandado pelo artista Antônio Sérgio Lopes da Silva, conhecido como Brizola, o museu fica numa residência e reúne objetos como esculturas em madeira, cabos para fazer talas, facas e objetos antigos. Brizola é quem faz boa parte das peças. Onde fica: RS 536, Km 1, Entrada de Caibaté. Entrada gratuita, mediante agendamento.

Museu do Professor Charlei: Professor de História, Charlei Knebel Willers criou o museu nos fundos de casa para ensina alunos e visitantes. O local tem fotografias e imagens que remetem à história e à fundação de Caibaté e das Missões. O acervo tem também um quarto germânico. Onde fica: Rua Peri Marques dos Santos, 1.089, Bairro Residencial Lago Azul. A entrada é gratuita, mediante agendamento.

Cerro Largo

Museu 25 de Julho: Dentro de um antigo colégio está uma curiosa peça: o crânio de uma múmia. A cabeça teria pertencido a uma mulher que viveu no Egito no período entre 768-476 a.C. e chegou a Cerro Largo em 1950, doada por um morador da cidade que havia recebido o "presente" de um amigo. A cabeça teve origem comprovada em 2019, depois de passar por exames feitos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e por especialistas. Além da famosa peça, o museu guarda relíquias do período colonial alemão, indígena e missioneiro, que englobam de máquinas de escrever e calculadoras a objetos indígenas, máquinas agrícolas e instrumentos musicais. R. da Anunciação, 33, Centro. Entrada gratuita.

Santo Ângelo

Museu Municipal José Olavo Machado: Em um casarão do final do século 19, o museu fica a poucos passos da Catedral Angelopolitana e é uma das mais antigas construções do período pós-jesuítico. Abriga valiosos materiais do período jesuítico-guarani, além de uma maquete da antiga redução de Santo Ângelo Custódio. Rua Antunes Ribas, 1.008. Entrada gratuita.

Memorial da Coluna Prestes: Na fachada, um vagão que fazia o percurso Santo Ângelo-Porto Alegre, que funcionou até 1969, recebe turistas. O memorial é instalado em uma antiga estação férrea onde há três salas com objetos e documentos que pertenceram a Luiz Carlos Prestes. Na parte superior há uma pequena sala dedicada a sua mulher, Olga Benário. Av. Brasil, 1.365. Entrada gratuita.

Santo Antônio das Missões

Museu Estanislau Wolski: É um dos mais interessantes da região, considerado patrimônio cultural do pequeno município. Localizado no centro, tem no acervo 73 peças que remetem ao período jesuítico-missioneiro, como miniaturas de anjos e santos em madeira esculpidos pelos indígenas. Também abriga instrumentos e utensílios do século 19, entre eles aparelhos telefônicos, espadas de guerra e outros objetos históricos. R. Francisco Morales, Santo Antônio das Missões . Entrada gratuita.

HERANÇA DOS IMIGRANTES

Embora se fale muito sobre a influência dos guaranis na formação do povo missioneiro, a presença da cultura europeia também é marcante na região. Em municípios como São Pedro do Butiá, São Paulo das Missões e Cerro Largo é comum encontrar pessoas falando alemão e mantendo viva a cultura germânica.

Nos 4 hectares de uma área verde coberta por flores, o Centro Germânico Missioneiro do município São Pedro do Butiá parece uma pintura. Sem as ruínas dos jesuítas, o parque tem lago e casinhas que reproduzem a época dos primeiros imigrantes. Entre as construções estão a réplica de uma escola - Gemaindeschule -, o Museu Casa do Colono, a Casa do Artesanato e uma Casa da Terceira Idade, onde é servido café colonial e pratos típicos. Outro atrativo é o monumento em homenagem a São Pedro, com 30 metros de altura.

A 20 quilômetros de distância de São Pedro do Butiá está Cerro Largo. Além de ser palco da Oktoberfest Missões, a cidade orgulha-se de ter recebido da Alemanha os sinos da catedral e de manter o famoso Grupo Folclórico Heimatland. A região das Missões preserva também a Capital Polonesa dos Gaúchos: Guarani das Missões. Todos os anos, o município celebra a Polfest, evento que reúne apresentações folclóricas, artesanato, gastronomia e religiosidade inspirado na cultura da Polônia.

Outros atrativos são a Praça João Paulo II, em homenagem ao papa polonês, e o Parque de Eventos Clemente Vicente Binkowski, que mantém a Sociedade Braspol e a Casa Polonesa. No acervo da casa estão lindos trajes típicos, galeria de imagens e informações turísticas.

HERANÇA INDÍGENA

Até a chegada dos padres jesuítas na região das Missões, a população predominante era de guaranis. Ainda hoje, a herança cultural indígena é muito forte nas cidades.

De calça jeans e camiseta, o jovem cacique Anildo é quem recebe os turistas na Aldeia Guarani Tekoá Piãú, que fica em Buriti, interior de Santo Ângelo. Quando nosso carro se aproximou da aldeia, uma dezena de crianças de cabelos escorridos e pés descalços surgiu. Nosso guia, então, entregou um saco de pirulitos aos pequenos. O doce foi distribuído sem pressa.

Para quem visita o local, há programas especiais, que devem ser agendados e podem incluir atividades como brincadeiras com arco e flecha e apresentações de canções guaranis. Com violão e percussão, as crianças cantam baixinho e dançam lado a lado mexendo os pequenos pés no chão de terra. Um simples e lindo espetáculo, que continua na pandemia: todos na aldeia já foram vacinados e os cuidados são seguidos à risca.

Os guaranis também apresentam o artesanato: bichinhos esculpidos na madeira, que podem ser comprados na hora.

A força indígena das Missões é lembrada também na própria história da região, principalmente por meio do herói Sepé Tiaraju. Em São Miguel das Missões, o pórtico de entrada na cidade tem um letreiro escrito em guarani “Esta Terra Tem Dono”, frase que teria sido dita pelo guerreiro indígena Sepé na Guerra Guaranítica (1753-1756)..

Para quem quiser se aprofundar no tema, a Casa Cultural Tekoha, no centro de Santo Ângelo, tem salas de convivência, sala de artesanato indígena e artesanato inspirado na cultura missioneira e gaúcha. O local também oferece oficinas que ensinam a fazer chimarrão e churrasco, com degustação.

FÉ MISSIONEIRA

Do lado de fora, o chão de terra vermelha e a combinação de esculturas confundem um pouco quem chega. O que parece ser apenas um museu a céu aberto é também um dos lugares mais místicos e encantadores de São Miguel das Missões.

Comandado pelo benzedeiro Valter Braga, o Manacial Missioneiro é ponto de encontro de atividades místicas e tem um lindo ritual indígena feito com erva-mate e fogo. Ele coordena a bênção e ajuda a espantar as energias negativas. Com o cajado na mão, leva os turistas até uma sala. Coloca um colar de miçangas largas no pescoço do visitante e o conduz a um ritual de queima da erva - para espantar as coisas ruins e atrair boas vibrações. No final, a fumaça se espalha pelo Manacial, formando uma linda imagem.

Além de ser um lugar para se energizar, o Manancial tem seu lado museu com peças as peças que fizeram parte da história missioneira.

Na região das Missões, a força da cultura indígena guarani é presente nas casas de tradicionais benzedeiras, que estão espalhadas por diferentes cidades. Porém, também é muito forte a cultura católica, herdada dos padres jesuítas.

A fé cristã está presente em diferentes templos. No Santuário do Caaró, em Caibaté, o local lembra a história de três padres que morreram em uma luta entre índios e jesuítas, no século 17. Considerados mártires, Roque Gonzales, João de Castilhos e Afonso Rodrigues são homenageados no local.

Uma curiosidade é que o santuário guarda uma partícula desprendida do coração do Padre Roque, que estaria intacta há pelo menos 400 anos sem conservantes. Além da capela, há um caminho na mata que leva para uma fonte com água que seria abençoada.

As pequenas cidades missioneiras conservam a tradição católica no seu dia a dia. Em Santo Ângelo, a Catedral Angelopolitana fica no coração da cidade e é uma réplica à igreha construída na época no povoado de São Miguel Arcanjo (onde hoje está São Miguel das Missões). Em estilo neoclássico, com arcos, colinas e molduras, é símbolo da unidade dos povos missioneiros.

Em Santo Antônio das Missões, uma estátua de Santo Antônio dá as boas-vindas na entrada do município. Reza a lenda que quem caminhar três vezes em volta do santo receberá uma graça no amor. Em São Paulo das Missões, o Oratório de Nossa Senhora é um local moderno que reúne 560 imagens da santa, todas doadas por fiéis.

Já em São Luiz Gonzaga, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, no centro da cidade, foi construída por causa de uma promessa feita em 1924 por um grupo de senhoras. Elas pediam para que não houvesse um combate sangrento entre as forças legalistas e as tropas de Luiz Carlos Prestes, que estavam na cidade. Assim, como o combate não aconteceu, a Gruta foi construída em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes.

ANTES DE IR

Como chegar

De carro:

Para quem desembarca no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a viagem de Porto Alegre a Santo Ângelo, demora cerca de seis horas (são, em média, 440 km).

De ônibus:

A empresa Ouro e Prata tem ônibus regulares para diferentes municípios da região das Missões, que saem da Rodoviária de Porto Alegre. No terminal há sala de espera exclusiva para quem viaja com a companhia. Entre os roteiros da empresa estão Santo Ângelo, Porto Xavier, São Luiz Gonzaga, entre outras. Há opções em ônibus-leito e também no novo ônibus BioSafe, que conta com 3 poltronas por fileira, distantes lado a lado e com o sistema moderno de segurança por luz UV-C contra a covid.

De avião:

Há voos que ligam Porto Alegre a Santo Ângelo pela Azul. A viagem dura cerca de 1h20.

GUIA GRATUITO

A região das Missões, no Rio Grande do Sul, ganhou um guia digital gratuito para quem deseja organizar uma viagem ao destino, elaborado para a Fundação dos Municípios das Missões e Sebrae/RS. Pode ser acessado no link bit.ly/guiadasmissoes