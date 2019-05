Um tour pelos murais grafitados de Palermo

O charme de Palermo seduz os visitantes de diversas maneiras. A área está repleta de restaurantes, bares, lojas de roupas estilosas, pessoas andando de bicicleta ou passeando com cachorros. É uma região que respira arte, como se nota nos murais pintados nas paredes de casas e prédios.

Pelas ruas é possível encontrar uma Frida Kahlo despretensiosa, a capa emblemática de Yellow Submarine dos Beatles, a banda Ramones ou até mesmo Buda grafitado em uma garagem. Se você é apaixonado por arte de rua e grafites, é um prato cheio.

Comece a explorar a região pela Plaza Serrano, onde aos fins de semana uma grande feira toma conta do lugar, com roupas, acessórios, artigos de decoração e arte. Vá para comer: a Burger Joint é considerada uma das melhores hamburguerias da cidade, com decoração inspirada na casa homônima de Nova York. Prove o Tévez, que leva (além da carne suculenta) pimentões de três cores assados, queijo provolone e o tradicional molho argentino chimichurri.

Já alimentado, siga passeando pela Avenida Dorrego até o número 1.600, onde fica o grande mural da Frida, em direção à Rua Aguirre. Dali em diante, vá sem rumo, e deixe-se guiar pela curiosidade.

A arte callejera é regularizada na cidade desde 2009 e deve ter aprovação do dono do imóvel. O próprio órgão de turismo de Buenos Aires realiza diversos tours guiados gratuitos pela cidade, com propostas diferentes – alguns, em português. Além de Palermo, os programas também incluem La Boca e outros bairros conhecidos pela qualidade de seus desenhos.