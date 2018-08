União Europeia dará passe de trem gratuito para jovens de 18 anos

A União Europeia vai distribuir 15 mil passes de trem gratuitos para jovens de 18 anos viajarem pela Europa durante o verão do Hemisfério Norte. As inscrições começaram nesta terça-feira (12 de junho) e vão até o dia 26.

Para concorrer, é preciso ter passaporte de algum dos 28 países integrantes da União Europeia - ou seja, brasileiros com cidadania também podem se inscrever, mesmo que morem no Brasil. Outra exigência é ter exatamente 18 anos em 1.º de julho: o site especifica que os inscritos devem ser nascidos entre 2 de julho de 1999 e 1º de julho de 2000.

Apesar do Brexit, o Reino Unido ainda não formalizou sua saída do bloco europeu e, por isso, serão aceitas candidaturas de quem tem passaporte de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Irlanda do Norte - e estes países também valerão como destinos da viagem.

Os jovens que ganharem os passes deverão viajar entre 9 de julho e 30 de setembro. A viagem poderá ter até 30 dias de duração e incluir até 4 países da União Europeia. A viagem será feita preferencialmente de trem, na segunda classe, mas em casos específicos, quando não for possível ir pelos trilhos, haverá opções como ônibus, ferryboat e, em último caso, avião. A promoção não cobre o custo do aéreo de ida e volta do Brasil. Hospedagem, alimentação, passeios e seguro também não estão inclusos.

Em contrapartida, a União Europeia pede que os jovens selecionados virem embaixadores do projeto #DiscoverEU, principalmente por meio de posts nas redes sociais.