Vai ao Rock in Rio? Veja o que fazer antes e depois dos shows

O Rock in Rio 2019 começa nesta sexta-feira. De 27 a 29 de setembro e de 3 a 6 de outubro, estrelas da música como Bon Jovi, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Ivete Sangalo e Anitta se apresentarão em 10 palcos e arenas espalhados no Parque Olímpico, também conhecido como Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Quem conseguiu comprar os ingressos (que se esgotaram faz tempo) já deve estar fazendo as malas e planejando as atividades para curtir o tempo livre no Rio. E nós vamos te ajudar nessa.

Para os marinheiros de primeira viagem, é bom avisar: a Cidade do Rock fica a muitos e muitos (e muitos!) quilômetros de distância do miolo central onde ficam as atrações turísticas clássicas da cidade. É um deslocamento e tanto, mesmo para os cariocas, o que significa uma conta salgada para ir de táxi ou Uber. Aqui selecionamos as duas maneiras com melhor custo-benefício: com transporte público e com ônibus executivo. Não é boa ideia ir de carro próprio ou alugado, já que as ruas do entorno estarão fechadas e estacionar será um suplício.

Mesmo se o Rio não for mais nenhum segredo para você, o festival é um convite para aproveitar um pouco das atrações da Zona Oeste da cidade, que nem sempre são lembradas. Por isso, o roteiro que daremos a seguir - com atrações, praias, passeios, opções de lugares para comer, beber e se divertir - se concentra nessa região, que estará mais à mão antes e depois dos shows.

TRANSPORTE

Transporte público. É a maneira mais barata: metrô até a estação Jardim Oceânico (linha 4) + BRT de lá até a Cidade do Rock. Na estação Jardim Oceânico - que ficará aberta 24 horas durante os dias de festival - é só seguir as placas de sinalização para o festival. Custo: são R$ 4,60 (Metrô) + R$ 4,05 (BRT) em cada sentido. Para fazer integração tarifária entre os dois modais e pagar R$ 6,80, é preciso ter um cartão RioCard associado ao seu número de CPF (o cadastro pode ser feito neste link).

Ônibus executivo. O serviço Primeira Classe tem ônibus executivos com ar-condicionado que saem, sem paradas intermediárias, de 17 pontos de embarque distribuídos pelo Rio de Janeiro (incluindo a Rodoviária Novo Rio, o Aeroporto Internacional do Galeão, o Shopping Nova América e os bairros Méier, Tijuca, Centro, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Lagoa e Barra da Tijuca, além de Petrópolis e Niterói). Outra comodidade é uma tenda, na entrada do evento, em que os clientes terão acesso exclusivo a bar, banheiros e food truck. Custo: R$ 100.

Desde São Paulo. A mesma empresa também freta ônibus a partir de cidades como São Paulo, Campinas, Santos e Belo Horizonte, com preços a partir de R$ 339. Informações aqui.

Com open bar. Outra opção de traslado para o festival, esta com partidas de São Paulo e de São José dos Campos (SP), é a oferecida pela operadora Juca na Balada. Com um diferencial: open bar (opcional) de cerveja, vodca, energético, catuaba, refrigerante e água. O serviço, para todas as datas do festival, será feito em ônibus executivo, com ar-condicionado e banheiro e a bebida será liberada apenas no trecho de ida. Na capital paulista, os horários de partida são 6h30 (Metrô Santa Cruz) e 7h30 (Metrô Barra Funda). Em São José dos Campos, o embarque, no Vale Sul Shopping, está marcado para as 09h15. Custo: R$ 289 (sem open bar) e R$ 319 (com open bar).

PRAIAS

Barra da Tijuca. É a mais extensa e também a mais urbana das praias da zona oeste, com cerca de 7 km de areia branquinha e mar aberto. A estrutura e o modo de usar são parecidos com o das praias da zona sul (barracas de praia alugando cadeiras e guarda-sóis, quiosques ao longo do calçadão), mas com menos muvuca e mais limpeza que em Copacabana ou Ipanema. A Praia do Pepê, no canto esquerdo, é o reduto da moçada sarada e o único trecho acessível de metrô (estação Jardim Oceânico).

Recreio. Tem paisagem parecida com a da Barra da Tijuca, mas com menos prédios ao fundo. Por isso, agrada quem busca tranquilidade, mas ainda com as comodidades de uma praia urbana, com barracas e quiosques por perto.

Prainha, Abricó & Grumari. Essa sequência faz a trinca das três praias mais rústicas da zona oeste. Emoldurada por uma montanha coberta de verde, a Prainha tem mar bravo e é muito apreciada pelos surfistas. Abricó é a única praia de nudismo do Rio de Janeiro, com mar calminho e frequência variada: casais, famílias naturistas, homens gays. Depois vem Grumari, praião de mar aberto, com faixa de areia extensa e larga. A estrutura é esparsa, com quiosques concentrados no canto direito. O acesso é pela estrada Vereador Alceu de Carvalho, após o Recreio Shopping (até o shopping, dá para ir de BRT); quando chegar à orla, a Prainha estará 2 km à sua direita. Depois, são mais 1.500 metros até Abricó e cerca de 800 metros até Grumari.

PASSEIOS

Sítio Roberto Burle Marx. Fãs do trabalho do artista plástico e paisagista podem visitar o lugar onde ele morou e trabalhou de 1973 até sua morte, em 1994. Ali estão os viveiros onde ele criava plantas exóticas - seu acervo botânico tem mais de 3 mil espécies cultivadas - e também uma coleção de objetos e obras de arte exposta em uma das casas. Visitas às 9h30 e 13h30 (fecha domingo e segunda), ingresso: R$ 10. É necessário agendar pelo (21) 2410-1412.

Alambique Maxi Cana. O único alambique da cidade está instalado dentro de uma chácara em Barra de Guaratiba (em frente ao Sítio Roberto Burle Marx, ou seja: boa opção de programa combinado) e funciona desde 1987. Além de aprender sobre o processo de fabricação, dá para levar para casa as cachaças produzidas ali mesmo (incluindo variedades com maracujá, pimenta, café...). Na dúvida, você pode experimentar quantas desejar na própria lojinha.

Cidade das Artes. Inaugurado em 2013, o prédio de arquitetura pra lá de arrojada é um centro cultural que abriga mostras de cinema, peças teatrais, exposições. Confira a programação aqui. Dá para fazer visitas guiadas, grátis, às terças e quintas, às 11h (agende em receptivo.cidadedasartes@gmail.com).

Museu Casa do Pontal. Depois de um alagamento, causado pelas chuvas de abril, que quase destruiu seu acervo, o Museu foi reaberto em agosto. Instalado em um sítio no Recreio dos Bandeirantes, ele tem foco na arte popular, com 4.500 obras que retratam a vida brasileira e o cotidiano. Destaque para a coleção de peças de barro do artesão Mestre Vitalino. Ingresso: R$ 12.

Museu da Seleção Brasileira. Aberto em 2014, acompanha a história da seleção canarinha desde suas primeiras partidas. Há todos os uniformes usados desde 1914, duas centenas de troféus (é claro que as cinco taças conquistadas pelo Brasil estão lá) e várias salas interativas. Ingresso: R$ 20.

Pedra do Telégrafo. Você lembra de ter visto no Instagram fotos de pessoas agarradas à pontinha de uma pedra, como se estivessem prestes a despencar de um lugar altíssimo, com um cenário espetacular ao fundo? Essas fotos impactantes foram tiradas na Pedra da Bigorna, que fica na ponta de um morro chamado Pedra do Telégrafo, que fica em Barra de Guaratiba, dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. Além da foto (que é mais segura do que parece, pois na verdade não há um precipício embaixo), a vista das praias de Guaratiba a partir desse e de outros mirantes do parque também vale o passeio. O trajeto, de 35 km a partir do início da Barra da Tijuca, passa pela Av. das Américas e Estrada Burle Marx, até o centrinho de Barra de Guaratiba. Para acessar a pedra, são pelo menos 45 minutos de trilha a partir da entrada do parque.

COMER E BEBER

Jardim Oceânico: a pé como na Zona Sul

Esse microbairro onde está instalada a estação do metrô é a única porção da Barra da Tijuca onde dá para fazer as coisas a pé, como na Zona Sul, da praia às comidinhas. As duas artérias gastronômicas do pedaço são as ruas Olegário Maciel e Érico Veríssimo.

Na Olegário, estão filiais de conhecidas casas de sucos, comida rápida e hambúrguer da Zona Sul carioca. Tem sucos, açaí e lanches saudáveis da Bibi (nº 440) e da Polis Sucos (nº 348), hambúrgueres da T.T. Burger (nº 460) e Hell's Burger (nº 110) e a pizza vendida por fatias da Vezpa (nº 231). O mexicano Guacamole (nº 108) e o árabe Bar do Elias (nº 162) são outras opções.

Já na Érico Veríssimo, o foco são restaurantes. Tem endereços conhecidos dos paulistanos (a pizzaria Bráz, nº 46, o italiano Gero, nº 190, e o francês temático Paris 6, nº 725) e outros bem cariocas, como o saudável Balada Mix (nº 843) e o Olivo (nº 690), que ataca de massas e pizzas.

Shopping centers: gastronomia com nomes famosões

Não, não é coisa de paulista. Se você está pela Barra da Tijuca, considere seriamente os shopping centers do bairro como possibilidades também na hora de comer. E não estamos falando (necessariamente) de praça de alimentação: com boa oferta de restaurantes, eles se transformaram em respeitáveis polos gastronômicos.

O veterano BarraShopping tem ícones da gastronomia carioca (a pizzaria Fiammetta, as saladas com bossa do Delírio Tropical e do Gula Gula), adições importadas de São Paulo (os sandubas do Cabana Burger, o bistrô francês Le Vin, o japa criativo Mori Sushi, o tex-mex Sí Señor) e até de Buenos Aires (a casa de carnes La Cabrera). A lanchonete com temática australiana Outback está no New York City Center, logo ao lado.

Mais sofisticado, o Village Mall tem outra constelação de nomes da gastronomia: o francês CT Brasserie, a taberna ibérica Adega Santiago, o brasileiro-de-Trancoso Capim Santo, o contemporâneo Sal Gastronomia e as carnes do Pobre Juan.

Vargem Grande: restaurantes que valem por uma viagem

Para quem vai pegar praia além do Recreio, almoçar em Vargem Grande ou Guaratiba deixa de ser uma extravagância e passa a ser uma dobradinha superviável. São restaurantes instalados em chácaras, com frutos do mar fresquíssimos e uma proposta desacelerada.

No Tia Palmira (Caminho do Souza, 18, Barra de Guaratiba), um menu degustação oferece tira-gostos como casquinha de siri e pastéis de camarão e principais como vatapá, bobó de camarão e arroz de frutos do mar. Reserve pelo (21) 3354-2244 ou 9-6703-3738 e pague apenas em dinheiro ou cheque.

O filho de tia Palmira, Bira, alçou voo solo em casa própria. No Bira de Guaratiba, os pratos servem até 3 pessoas. É difícil escolher entre as várias moquecas, a caldeirada de frutos do mar ou o arroz de polvo.

Bares: para fazer um esquenta ou dar uma esticada

Bar do Oswaldo. Escondido no Joá, o botequim tem anos de tradição: está na ativa desde 1946. Quem manda no cardápio são as batidas, feitas com cachaça ou vodca. Para comer, se não for sábado, que é dia de bufê de feijoada, escolha porções clássicas. Tem bolinho de bacalhau, caldinho de feijão, linguiça com aipim e uma gorda batata frita Oswaldo, que leva queijo e bacon.

Academia da Cachaça. Outro endereço tradicional (desde 1985 no Leblon e 1989 na Barra da Tijuca), tem mais de 2 mil garrafas de aguardente. Não por acaso, muitos dos tira-gostos servidos fazem par perfeito com uma boa caipirinha, caso do escondidinho (que pode ser de charque, frango ou camarão), do picadinho e da respeitável feijoada, que sai todos os dias.

Brewteco. Chopes artesanais saem de 21 torneiras diferentes. Mas há cervejas também, dali e de outras partes do mundo. Para comer, vá de espetinhos satay de frango com molhos sweet chilli e de amendoim, dupla de salsichões alemães ou uma das três variedades de batatas rústicas.