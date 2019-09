Vai viajar no ano-novo? A hora de comprar a passagem aérea é agora

Não existe milagre: viajar no ano-novo sempre vai ser mais caro. Afinal, estamos falando da altíssima temporada no Brasil. Mas se você não abre mão de viajar nessa época, já sabe que planejamento é fundamental.

A boa notícia é que, segundo um estudo do buscador e comparador de passagens Kayak, setembro é o melhor mês para essa compra, com uma economia que pode chegar a 30% nos destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros. Outro fato positivo: a maioria dos trechos pesquisados estão com preços mais baratos em setembro deste ano do que no ano passado.

O site usou como base os dados do ano passado, comparando os preços praticados pelas aéreas em setembro e em outubro de 2018 para viagens no período do ano-novo 2018/2019 em destinos como Miami, Orlando, Lisboa, Buenos Aires e Nova York, os mais procurados pelos brasileiros para o réveillon deste ano.

Miami

Setembro: R$ 5,346.37

Novembro: R$ 5,836.36

Aumento: 9%

Orlando

Setembro: R$ 5,334.63

Novembro: R$ 6,477.70

Aumento: 21%

Buenos Aires

Setembro: R$ 1,850.87

Novembro: R$ 2,257.15

Aumento: 22%

New York

Setembro: R$ 5,982.79

Novembro: R$ 7,083.59

Aumento: 18%

Lisboa

Setembro: R$ 6.802,34

Novembro: R$ 6.371,19

Variação: -6%

Se você tem planos para viajar para Miami, o valor pesquisado com a Avianca foi de R$ 4.451, ida e volta (com uma conexão). Viajar com a BoA, Companhia Boliviana de Aviação, custa ainda menos: R$ 3.585 (mas há muitas reclamações sobre a empresa na internet). Para Orlando, encontramos a tarifa de R$ 4.499 com a Latam, mas quem tem disponibilidade para voar em 24 de dezembro paga R$ 3.803 com a Avianca.Com base nessas projeções, o Viagem simulou preços de passagem para esses cinco destinos no período do ano-novo. Usamos como base para os preços indicados a ida na sexta-feira, 27 de dezembro, e volta no dia 1º de janeiro. Quem tem datas flexíveis, no entanto, tem mais vantagens. Em muitos destinos, viajar no dia 24 ou 25 de dezembro ou mesmo no dia 30 de dezembro é ainda mais em conta. No entanto, é bom se apressar: os preços podem mudar a qualquer momento.

Ainda nos Estados Unidos, Nova York tem passagens a R$ 4.152 com a Latam. Quem pode viajar na quarta (25) ou na quinta (26) paga ainda menos: há tarifas a partir de R$ 3.520 com a mesma empresa.

Queridinha dos brasileiros, Buenos Aires tem tarifas mais em conta do que muitos destinos nacionais nesse período (mas vale lembrar que muitos portenhos deixam a cidade para curtir a folga nesta época). Pela Gol, custa R$ 1.625, mas a variação de preços em datas próximas não é grande. Se for sua aposta para começar 2020, aproveite.

Mais na moda do que nunca, Lisboa tem preços bem mais baratos do que os encontrados no ano passado (e até menores do que para as cidades dos Estados Unidos). E com a vantagem extra da isenção do visto. As tarifas começam em R$ 3.378 - e o valor mais barato encontrado é mesmo para ir no dia 27 e voltar no dia 1º, com a Azul, saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Destinos Nacionais

Entre os destinos nacionais mais buscados para o réveillon, a melhor supresa ficou por conta do Rio de Janeiro, com preços bem menores do que no ano passado. As tarifas com saída de São Paulo começam em R$ 599 com a Gol. Se puder viajar no dia 25, há passagens por R$ 280 na Latam.

Rio de Janeiro

Setembro: R$ 812,54

Novembro: R$1.253,49

Auemento: 54%

Fortaleza

Setembro: R$1.434,63

Novembro: R$1.551,98

Aumento: 8%

Salvador

Setembro: R$1.262,06

Novembro: R$1.478,57

Aumento: 17%

Recife

Setembro: R$1.359,35

Novembro: R$1.583,67

Aumento: 16%

Fortaleza e Recife foram as capitais com os maiores preços. Para Fortaleza, a tarifa mais barata encontrada foi com a Azul, R$ 1.412, e não há grandes variações nas datas próximas. Já para Recife - por onde se chega para ir a Porto de Galinhas, Carneiros e até Maragogi - o preço nas datas-base da pesquisa era de R$ 1.758, também com a Azul, sem grandes variações no período.

Salvador, por sua vez, se manteve na média do ano passado, com preços a R$ 1.263 pela Azul. Quem pode viajar no dia 24, contudo, paga quase a metade do valor: R$ 715, com a Latam.