Vale a pena ver de novo

O footing no Capivari é programa inevitável de Campos do Jordão. Entra ano, sai ano, o centrinho de atmosfera europeia reforça a sua vocação de ponto de encontro para os turistas. Ali, o Baden Baden é um dos endereços mais tradicionais. Focado na gastronomia alemã, o restaurante serve desde 1985 pratos típicos germânicos, como o joelho de porco defumado com chucrute, repolho roxo e batatas cozidas (R$ 138,80, para duas pessoas), e especialidades locais, como a truta grelhada (R$ 72,80, porção individual).

É do Capivari também que parte o passeio de bonde turístico pela estrada de ferro que liga a cidade a Pindamonhangaba, em um simpático trajeto até o bairro de Abernéssia, onde teve início a cidade de Campos do Jordão. Se as paisagens não impressionam (o trecho é feito dentro do perímetro urbano), o passeio ganha em singeleza - as crianças adoram; R$ 12, ida e volta.

Cultura

Na seara cultural, o Palácio Boa Vista (Av. Dr. Adhemar de Barros, 3.001; R$ 5) abriga um acervo com cerca de 2 mil peças. Há de mobiliário dos séculos 17 a 20 a peças religiosas, passando por obras de mestres como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Cândido Portinari.

No Mosteiro Beneditino de São João, pode-se apreciar o canto gregoriano nas missas diárias, às 8h (7h15 aos domingos). E, no Museu Casa da Xilogravura, a arte de imprimir com tipos de madeira - são milhares de obras de mais de mil artistas.

Um dos meus favoritos, no entanto, é o Museu Felícia Leirner (R$ 10), em uma área de 35 mil metros quadrados com vegetação remanescente da Mata Atlântica. A escultora nascida na Polônia adotou Campos do Jordão como casa em meados da década de 60 em busca de uma vida mais próxima da natureza. Ali, o visitante encontra um conjunto de 85 obras de bronze, cimento branco e granito distribuídas ao ar livre. De brinde, a vista da Pedra do Baú.

Natureza

Para continuar o contato com a natureza, o Parque Estadual Campos do Jordão é o endereço certo. Mais conhecida como Horto Florestal, a reserva tem araucárias centenárias, trilhas para caminhadas, áreas para piquenique e uma fauna riquíssima - são 186 espécies de aves catalogadas e animais ameaçados de extinção, como a onça-parda, a jaguatirica e o papagaio-de-peito-roxo.

O local também conta com uma atração gastronômica de peso. No Restaurante Dona Chica, Anderson Oliveira serve receitas tradicionais para dois, como a truta grelhada (R$ 98) e o leitão caipira (R$ 115) em uma casa construída aos moldes da residência de sua avó.

E quem não gosta de uma foto panorâmica? Com uma vista de várias cidades do Vale do Paraíba, o melhor local para os cliques nas alturas ainda é o Pico do Itapeva, com 2.030 metros de altitude. Além do panorama, um campo de lavandas bastante instagramável faz sucesso ali.

Outros ícones

Pedra do Baú

O principal cartão-postal da região fica na vizinha São Bento do Sapucaí. A rocha pode ser escalada, com o auxílio de monitores, após uma caminhada de 2h. Mas também é possível apenas curtir a vista, a 1.950 m de altura, que alcança até as montanhas de Minas Gerais. Ingresso: R$ 10. Estrada da Campista, km 21. Informações: (12) 3663-1977.

Borboletário

Uma fazenda de preservação ambiental próxima ao Horto Florestal abriga um dos poucos berçários de borboletas do País. Em um grande viveiro, 35 espécies voam, acasalam e põem ovos, livres de predadores. Além de observá-las, o visitante assiste a um vídeo que explica as fases de vida desses insetos, que só voam em dias de sol. Entrada R$ 35.

Parque Amantikir

Inaugurado em 2007, o parque (foto) tem uma coleção de mais de 20 jardins e 700 espécies de plantas. O cenário é emoldurado por uma bela vista da Serra da Mantiqueira. Entre os destaques, há um fotogênico labirinto forrado de vegetação. O parque fica na região de Gavião Gonzaga e pode ser visitado diariamente, das 8h30 às 17h, com ingressos a R$ 40.

Fábrica de chocolate

Chocólatras inveterados podem ver seu doce predileto sendo produzido na loja de fábrica da Araucária. É possível acompanhar a produção por uma área envidraçada. Um espaço cultural em que se conta a história do chocolate completa a visita, que é gratuita e não requer agendamento.