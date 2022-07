Valle Nevado: o que saber para visitar a estação de esqui

É segunda-feira, e a estrada que serpenteia Andes acima está movimentada. O sol brilha enquanto subimos rumo à estação de esqui de Valle Nevado, no Chile, 3.000 metros acima do nível do mar. A paisagem vai se transformando nesse percurso de 60 curvas fechadas, que pode ser cruel para estômagos mais sensíveis, mas é certamente um deleite para os olhos. O desafio é não pegar o celular para registrar essas transformações: a vegetação, que mistura árvores e cactos, vai ficando cada vez mais escassa, até o branco da neve predominar entre as montanhas.

Depois de dois anos sem receber visitantes estrangeiros e de hotéis fechados, as expectativas estão altas – tanto para quem trabalha como para quem visita Valle Nevado. No primeiro ano de pandemia, não houve temporada; em 2021, apenas as pistas abriram, e só para chilenos. Desde o dia 1.º, quando a temporada foi aberta – deve terminar em meados de setembro –, os hotéis estão cheios, os restaurantes disputados e um sotaque conhecido se ouve por toda a parte.

Os brasileiros correspondem a 60% do número de estrangeiros que visitam a estação, de modo que não é difícil encontrar por lá funcionários arriscando palavras em português – ou portunhol. No hotel Puerta del Sol, um dos três da estação, até a chef é brasileira, de modo que o café da manhã tem pão de queijo e bolo com sabor de festa de criança.

EXPECTATIVA X REALIDADE

Valle Nevado é uma estação de esqui para quem quer – surpresa – esquiar e praticar snowboard. Parece chover no molhado (ou melhor, nevar no gelo), mas isso é importante para alinhar as expectativas de quem tem Bariloche como referencial. Diferentemente da cidade argentina, que oferece uma série de outras atrações e um centrinho repleto de lojas, a estação chilena está focada nos esportes de neve.

Isso significa que quem não esquia não deve ir a Valle Nevado? De forma alguma. Há várias maneiras de visitar a estação, inclusive em bate-voltas a partir de Santiago. Alugar um carro para fazer esse trajeto não é uma boa, pois dependendo das condições climáticas você pode precisar colocar correntes nos pneus para dirigir sobre o gelo escorregadio. Vá com agências ou contrate um transfer.

Quem chega para um bate-volta é recepcionado na curva 17, onde há opções de comprar pacotes: subida de gôndola até o restaurante Bajo Zero com almoço, aula de esqui, aluguel de equipamentos… Você pode organizar conforme sua vontade – e se não quiser nem chegar perto de um par de esquis pode só fazer o passeio de gôndola, almoçar e garantir bons cliques para postar nas redes sociais.

Outra atração possível para todos é o passeio de raquetas, que pode durar até duas horas, com paradas para fotos nos mirantes pela montanha. Nosso guia, Christian – que inclusive tem uma namorada brasileira – contou algumas curiosidades sobre a estação, como a múmia de um menino inca que foi encontrada em uma das montanhas e hoje repousa no Museu Nacional de História Natural, em Santiago.

Nosso trajeto teve ainda a simpática companhia de Pancito. O cachorro, que vive na estação, se divertia correndo na neve enquanto nos acompanhava pela montanha. Infelizmente, não posso garantir que ele estará no seu passeio também. Custa 28 mil pesos (cerca de R$ 150) por pessoa, em grupos a partir de cinco pessoas.

ESQUIAR PELA PRIMEIRA VEZ

Minha sugestão é que você, se possível, faça sim uma aula de esqui, especialmente se for se hospedar na estação. Caso já tenha alguma habilidade com surfe ou skate, pode se arriscar no snowboard, considerado mais difícil para os iniciantes do que o esqui.

O começo é cansativo, especialmente por causa do peso dos equipamentos. Mas, depois de aprender o básico, já dá para descer nas pistas simples. Tenha em mente que cair faz parte do jogo. Duas horas de aula coletiva com equipamento de esqui incluído custa a partir de 87 mil pesos para adultos (R$ 469) e 72 mil (R$ 388) para crianças.

Após um dia inteiro de neve, curtir a piscina é um programa clássico em estações de esqui. A do Valle Nevado é exclusiva para hóspedes – e quem está no Puerta do Sol, nesse caso, tem vantagem, já que ela está mais perto deste hotel. Dá para descer do quarto de roupão e dar uma corridinha para entrar na água quente, enquanto os termômetros marcam temperaturas negativas do lado de fora.

Uma vez dentro d’água, a pedida é relaxar. Quem vai no fim de tarde observa as montanhas mudarem de cor conforme o sol desce, um verdadeiro espetáculo. Difícil é só sair da água. Meu conselho: deixe uma toalha perto da borda da piscina.

Depois do jantar, você pode optar por tomar um drinque no pub do hotel Tres Puntas. O bar tem uma mesa de bilhar e drinques como o clássico pisco sour. Mas é melhor não abusar: lembre-se que você está a 3 mil metros de altitude, e o álcool não ajuda nosso corpo acostumado ao nível do mar nessa adaptação. De todo jeito, a pedida ali é mais tomar um drinque do que cair na balada. No dia seguinte, todo mundo quer estar bem para se jogar na neve outra vez.

ANTES DE IR

Quais os documentos para entrar no Chile?

O país ainda tem regras rígidas em relação à covid-19. Antes de ir, é preciso fazer a validação das vacinas no site mevacuno.gob.cl. É preciso escanear seus documentos e enviar o comprovante de vacinação encontrado no app Conect SUS. Seus comprovantes de vacinação em papel não serão validados. Embora o site diga que a aprovação vem em 48h, na prática pode demorar bem mais.

Sem isso, você pode entrar no país, mas não terá o passe de mobilidade para entrar em restaurantes e shows. Alguns lugares até aceitam o comprovante de vacinação brasileiro, mas outros só permitem a entrada mesmo com o passe.

Você também precisa preencher o formulário C19 e apresentá-lo na chegada. Ainda assim, você pode ser sorteado para fazer um exame de PCR na chegada. Se der positivo, é necessário fazer isolamento de sete dias.

Preciso de seguro para entrar no Chile?

O seguro-viagem não é mais obrigatório para entrar no país, mas viajar para um destino de esqui desprotegido não é uma boa (na verdade, viajar sem seguro nunca é uma boa). Mesmo se não for esquiar, um escorregão pode levá-lo ao hospital. Prefira economizar em outras coisas.

INFORMAÇÕES SOBRE VALLE NEVADO

O site de Valle Nevado informa sobre o andamento da temporada, clima, situação das pistas e opções de hospedagem. Mais informações aqui.