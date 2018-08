Veja as novidades dos parques da Disney e do Sea World

Disney

Ao infinito e além - É neste sábado: a área temática Toy Story Land, dedicada aos brinquedos Woody, Buzz Lightyear e outros, abre para o público no parque Disney’s Hollywood Studios (bit.ly/wdwhollywood) em 30 de junho. Com 44 mil metros quadrados, reproduz o quintal de Andy, com duas novas atrações: a montanha-russa Slinky Dog Dash, do cachorro de mola Slinky, e o game dos monstrinhos verdes Alien Swirling Saucers. O antigo Toy Story Mania, ampliado com um terceiro circuito de competição, também faz parte da área.

No planeta dos Na’vi - Antes de se acomodar sobre o seu banshee - espécie de dragão voador -, o visitante é transformado em um Na’vi. Assim, na pele de um habitante, sobrevoa o planeta Pandora, admira as montanhas voadoras, sente a respiração do animal, a temperatura da água, o cheiro da floresta. O simulador Avatar Flight of Passage é a atração principal da área dedicada ao filme Avatar no Disney’s Animal Kingdom, inaugurada no ano passado. Há ainda o Na’vi River Journey, para admirar a floresta bioluminescente: bit.ly/wdwanimal.

Incrível família - Na onda do lançamento do segundo filme da série, atualmente em cartaz, Senhor Incrível, Mulher Elástica, Gelado e outros personagens de Os Incríveis circularão pelo Disney’s Magic Kingdom (bit.ly/wdwmagic) durante o verão. Os personagens vão interagir com visitantes na Tomorrowland, com participação inclusive da estilista de uniformes de heróis Edna Mode. No Epcot (bit.ly/wdwepcot), os convidados especiais são Starlord e Gamora, de Guardiões da Galáxia, que farão um show musical. O parque vai ganhar uma área temática do filme, data não divulgada.

SeaWorld

Corredeiras na floresta - Rios e florestas da América do Sul são a inspiração para a prometido nova atração do SeaWorld Orlando, Infinity Falls. O brinquedo foi prometido para este verão, mas a data de inauguração ainda não foi confirmada. As corredeiras serão de grau 4 (em uma escala até 6); um elevador vai erguer os botes que, em seguida, despencarão em uma queda eletrizante de 12 metros de altura. A área terá também atividades de educação, encontros com animais da América do Sul e conscientização sobre o ecossistema: bit.ly/sofalls.

Uma boia para quatro - Aquatica, parque auático do grupo SeaWorld, abriu em maio uma nova atração de piscinas e tobogãs. Com 20 metros de altura, a Ray Rush proporciona uma sequência de três experiências. Grupos de até quatro pessoas embarcam em boias; primeiro, a boia é lançada por jatos de água a uma velocidade de 36 km/h e segue para a primeira das seções de tubos fechados. Em seguida, cai em um tobogã aberto em formato de arraia manta, antes de terminar a aventura em um splash. Site: bit.ly/swrush.

