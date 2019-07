Programe-se: festivais e brincadeiras para curtir o mês das férias

Julho é um mês movimentado, e não só por causa das férias escolares. Os pequenos têm um programão na próxima segunda-feira, quando a turma do Bob Esponja dará as caras no Beach Park, em Fortaleza. mas o mês tem muito mais, incluindo festivais de comida em Búzios e cinema em Jerusalém, além de um rico intercâmbio cultural entre povos indígenas e quilombolas na Chapada dos Veadeiros. Aproveite!

1º/7 - Brincar com a turma de Bob Esponja

Até dia 31, o Beach Park, localizado a 40 minutos de Fortaleza (CE), terá programação especial com personagens do canal Nickelodeon. Patrulha Canina, Bob Esponja e sua turma, Dora, a Aventureira e as Tartarugas Ninjas são alguns dos personagens que vão invadir o parque aquático. Brincadeiras, shows e até uma parada que vai passar pelo resort vizinho, o parque e a praia estão incluídos. Ingressos de um dia a R$ 195; beachpark.com.br

2/7 - Ver o eclipse no Atacama

O eclipse total do sol será totalmente visível em território chileno – e um dos lugares mais disputados para vê-lo será o Deserto do Atacama. Haverá um evento especial no Observatório Astronômico de La Silla (bit.ly/eclipseata), com ingressos esgotados, mas hotéis e pousadas de San Pedro de Atacama também se preparam para organizar a observação do fenômeno.

5/7 - Balonismo na Canastra

O 3º Festival de Balão da Serra da Canastra terá como centro a cidade de São Roque de Minas, a 340 km de Belo Horizonte. O evento é realizado pelas empresas Estância Capim Canastra, Eco Pousada Beira de Mato e Via Aérea Balonismo. A programação começa cedo, com voo de balões, e vai até à noite, com shows. Segue até dia 7. Mais: festivaldebalaodacanastra.com.br.

5/7 - Comer bem em Búzios

São 18 anos de atividades, 10 dias de eventos e 76 restaurantes participantes. Além dos números superlativos, o Festival Gastronômico de Búzios está cheio de novidades em 2019: o evento ganhou o app Deguste Búzios (Android e iOS) e oficinas de culinária para crianças, além de menu infantil. Para os adultos, restaurantes participantes cobram R$ 18 por entradas ou sobremesas e R$ 22 nos pratos principais (como o bao de barriga de porco do Restaurante Casas Brancas, na foto). Mais: festgastbuzios.home.blog.

5/7 - Celebrar o café em Santos

Amantes do café, uni-vos. Até dia 9, o Festival Santos Café levará 83 atrações para a cidade da Baixada Santista. O evento ocorre no centro histórico da cidade, próximo à área do Museu do Café, Museu Pelé e Arcos do Valongo. Métodos de preparo da bebida, visitas guiadas pelo centro, oficinas de gastronomia, atrações culturais, shows e claro, degustação de vários tipos de cafezinho estão na programação. Confira a agenda em bit.ly/cafesantos.

6/7 - Música e comilança em Cabreúva

Delícias gastronômicas e shows estão programados na 2ª edição do Festival de Inverno de Cabreúva, nos dias 6 e 7 de julho. O evento ocorre na Praça Comendador Martins, no centro da cidade, com uma Vila Gastronômica que reúne food trucks, estação de assados e de sobremesas. No sábado, às 22h, a banda Biquíni Cavadão se apresenta para animar os visitantes.

10/7 - Literatura em Paraty

O jornalista Euclides da Cunha (1866-1909) será o grande homenageado da 17ª da Feira Literária Internacional de Paraty (Flip). Ao todo, 30 convidados brasileiros e estrangeiros participarão de mesas e debates – entre eles, a cantora Adriana Calcanhoto e o dramaturgo Zé Celso Martinez. Além da programação oficial, há vários eventos paralelos na cidade. Site: flip.org.br.

12/7 - Encontro de Culturas

Ao longo de vinte e dois dias, tradições e culturas de comunidades espalhadas por todo Brasil se reúnem no 19ª Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Mais de 30 mil pessoas são esperadas para vivenciar atividades e assistir a apresentações culturais de povos indígenas, comunidades quilombolas, raizeiros, agricultores, rezadeiras, pajés e outros. Os eventos se dividem entre a Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso de Goiás, e a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, na Vila de São Jorge, vizinha ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Mais: encontrodeculturas.com.br.

25/7 - Cinema em Jerusalém

Ao longo de 11 dias (até 4 de agosto), cerca de 200 filmes serão exibidos no 36º Festival de Cinema de Jerusalém (JFF, na sigla em inglês). Longas internacionais e produções independentes têm espaço – e há diversas premiações. O evento leva a sétima arte também para espaços externos. O filme De Volta para o Futuro, por exemplo, será exibido em frente às muralhas, com orquestra ao vivo. Mais: jff.org.il/en.