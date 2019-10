Viagem à Arábia Saudita: o que você precisa saber

Tariro Mzezewa, The New York Times / Colaborou Estadão

Pela primeira vez, a Arábia Saudita está oficialmente abrindo suas portas para turistas interessados em visitar o reino por mais que razões religiosas. O ultraconservador reino do Oriente Médio anunciou na sexta-feira um novo programa de vistos eletrônicos que permitirá que pessoas de 49 países entrem no país para turismo, por estadas de até três meses. Já outros países, como o Brasil, terão direito ao visto, mas participando de um processo muito mais burocrático (leia mais abaixo).

O programa de vistos é um dos aspectos de um plano de reforma econômica introduzido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, líder de fato da Arábia Saudita, para diminuir a dependência do reino em relação ao petróleo.

“Os sauditas já têm experiência com estrangeiros que chegam como turistas religiosos, mas turismo cultural, ecológico, visitas ao deserto - isso é novo e faz parte do projeto de abertura”, disse Bernard Haykel, estudioso da Universidade de Princeton que estuda o reino. “Não vai substituir o petróleo, mas é um passo nessa direção”.

Anteriormente, os vistos eram restritos a expatriados e empresários que trabalhavam no país. Para os muçulmanos que viajam para o reino pelo Hajj, a peregrinação de cinco dias que os muçulmanos de todo o mundo fazem para seguir os passos do Profeta Muhammad e para Umrah, uma viagem religiosa menor.

A Arábia Saudita é um dos países mais conservadores do mundo, aderindo a uma interpretação estrita do Islã, e é considerado particularmente severo para as mulheres que são vistas como violadoras das regras religiosas.

O anúncio do programa de vistos ocorre uma semana antes do aniversário do assassinato de Jamal Khashoggi, jornalista saudita crítico do governo, e durante um período em que o tratamento do reino aos ativistas de direitos das mulheres recebeu condenação internacional.

Aqui está o que sabemos sobre o programa de vistos.

Quais países fazem parte do programa de vistos online e como poderão tirá-lo?

O programa permitirá que pessoas de 49 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países europeus e China, viajem para o reino solicitando um visto online antes de sua visita ou quando chegarem ao país. Nenhum país da África e da América do Sul está nesta lista ainda.

Incluídos no programa com mais de 18 anos podem acessar visa.visitsaudi.com, registrar-se e solicitar um visto. Eles podem se inscrever on-line antes da viagem ou em um quiosque ao chegar na Arábia Saudita. O reino diz que as decisões serão tomadas em meia hora. A taxa de visto é de 440 rial saudita (US$ 117) e inclui uma taxa de seguro saúde. Candidatos menores de 18 anos devem se inscrever com um tutor adulto.

E como brasileiros, fora deste programa, podem tirar o visto?

Brasileiros interessados em viajar à Arábia Saudita devem preencher um formulário online e depois comparecer pessoalmente ou enviar um representante à embaixada do país em Brasília - quem não conhecer ninguém na cidade pode contratar os serviços de representação da Globalvisa ou da MR, as duas empresas cadastradas na embaixada. O que é necessário:

1. Preencher um formulário no site Enjazit (enjazit.com.sa/VisaPerson) e pagar $10,50 pelo cadastramento de acordo com o seu tipo de visto, seguro médico, taxa de serviço e, por último, taxa consular.

Na hora de comparecer à embaixada, será necessário ter em mãos:

2 - Formulário Enjazit com 2 fotos 3x4 recentes, coloridas com fundo branco.

3 - Extrato bancário dos últimos 3 meses.

6 - Comprovante de reserva do hotel em território Saudita.

7 - Comprovante de residência.

8 - Carta da empresa com a qual tenha algum vínculo apresentando o funcionário e especificando o cargo. Esta carta deve ir para a Câmara de Comércio Árabe Brasileira para receber o selo. Ou selo do Ministério das Relações Exteriores/Câmara de Comércio de seu país de origem se for de empresa fora do Brasil.

9 - Comprovante de vacina contra febre amarela, original e cópia.

* Depois de pagar as taxas, imprima e guarde os comprovantes de pagamento.

* A foto a ser anexada ao formulário deve ser colorida com fundo branco.

* A embaixada pede cuidado no preenchimento, pois não há restituição de taxas.

Por quanto tempo o visto é válido?

As pessoas com um visto de entrada único poderão permanecer no reino por um mês e as pessoas com visto de entrada múltipla poderão permanecer por até três meses (90 dias) em um ano.

As regras conservadoras do reino serão aplicadas aos turistas?

O site de turismo lembra aos turistas que cinco vezes por dia, durante a oração, a música é desligada em locais públicos e muitas lojas fecham brevemente, e durante o Ramadã, enquanto os muçulmanos jejuam do amanhecer ao anoitecer, é respeitoso evitar comer ou beber em público durante o dia.

O álcool é ilegal no reino e é ilegal trazer álcool ou drogas para o país. O site também observa que "demonstrações públicas de afeto não são consistentes com a cultura local e os visitantes também devem evitar usar linguagem ou gestos profanos".

Homens e mulheres que visitam a Arábia Saudita devem se vestir recatadamente. As mulheres, em particular, devem cobrir ombros e joelhos em público.

"Uma das questões óbvias que surgirão é que é uma sociedade bastante conservadora", disse Haykel. “Como os sauditas vão encarar as pessoas de fora com diferentes normas de vestuário? Como as pessoas vão reagir a isso, especialmente às mulheres que não estão vestidas com recato? Muitas tensões podem surgir em torno dos ocidentais que estão vestidos imoderadamente.”

Não está claro quais serão as multas ou punições por violar as regras. Visitantes de outros países da região do Golfo Pérsico que violaram normas culturais foram presos.

“A ideia é que turistas interessados em locais históricos, que visitam as principais cidades e assistam a apresentações organizadas pelas autoridades sejam bem-vindos, mas não compartilhem conhecimento, influência, pensamento político e análise”, disse Hala Aldosari, membro da Centro de Estudos Internacionais do MIT e um ativista da Arábia Saudita. “Ainda é vago como a Arábia Saudita planeja lidar com pessoas que infringem as regras - será deportada? Deter e investigar? Tortura?”

As mulheres estrangeiras poderão dirigir?

No ano passado, a Arábia Saudita suspendeu a proibição a motoristas do sexo feminino e, no início deste ano, diminuiu as leis estritas de tutela, mas muitas ativistas dos direitos das mulheres que haviam lutado pelo direito de dirigir estavam presas e ao menos uma continua.

Embora a comissão de turismo não especifique se as turistas podem dirigir sozinhas ou com um companheiro, uma porta-voz disse que as mulheres podem dirigir e viajar sozinhas.

Onde os turistas terão permissão de ir à Arábia Saudita?

Somente os muçulmanos terão permissão para visitar as cidades sagradas de Meca e Medina, mas o reino está promovendo vários de seus locais de patrimônio mundial da Unesco, incluindo o Mada'in Saleh em Al-Ula, que é o maior local preservado da civilização dos nabateus ao sul de Petra, na Jordânia, e o distrito de At-Turaif, em Ad-Diriyah, a primeira capital do estado saudita.

O reino também está incentivando as pessoas a visitar a histórica Jiddah, o portal de Meca, o oásis de Al-Ahsa e a região de Hail, que tem inscrições de 10.000 anos, de figuras humanas e animais.

A Autoridade Geral de Investimentos do Reino e sua Comissão de Turismo e Patrimônio Nacional disseram na sexta-feira que mantêm acordos de desenvolvimento com companhias aéreas e desenvolvedores de hotéis e restaurantes para criar locais interessados em receber turistas, incluindo hotéis, uma pista de esqui e um parque de neve, um parque aquático, lojas e destinos de entretenimento em todo o reino.

A comissão de turismo da Arábia Saudita também fez parceria com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a organização global que representa o setor privado da indústria de viagens e turismo, para ajudar a tornar o reino um dos cinco principais destinos de entrada com 100 milhões de visitas internacionais e domésticas até 2030.

É fácil circular pelo país?

A comissão de turismo do reino disse que a maneira mais fácil de viajar é de automóvel e incentiva os turistas a alugar um carro. Os serviços de carro Uber e Careem, bem como trem e ônibus, são apresentados no site de informações do visitante.

Aldosari citou o custo financeiro das visitas e as dificuldades de se deslocar pelo país como um possível obstáculo para os turistas que visitam a Arábia Saudita.

“A maioria dos lugares na Arábia Saudita é subdesenvolvida quando se trata de infraestrutura”, disse Aldosari. “Banheiros públicos, rodovias, todas essas questões podem representar um desafio para os turistas ocidentais.”