Viagem de motorhome em família: primeiros passos

Nomadland levou os prêmios mais importantes do Oscar 2021 – melhor filme, diretora e atriz – e, por causa do filme e da coluna passada, uma leitora mandou um pedido nas redes sociais: um passo a passo para planejar a primeira viagem de motorhome com crianças. As sugestões a seguir são do Francisco Zaleski de Matos, da Motorhome Trips.

Como escolher o motorhome? Tem diferença nessa escolha se você viaja com e sem filhos?

Com filhos, você precisa de um veículo maior. Além de camas suficientes, é importante conferir se dá para instalar cadeirinhas para todas as crianças de até 7 anos. Importante: procure motorhomes nos quais a criança na cadeirinha fica olhando para a frente, e não de lado, para não comprometer a segurança.

Dá para fazer essa viagem com bebê?

É possível e muito conveniente. Imagine que você terá todos os itens de cuidado com o bebê em mãos e a estrutura para preparar mamadeira e papinha no próprio veículo.

Quantos dias de viagem na primeira vez?

Pelo menos sete dias para ter cinco dias de curtição. Porque o primeiro é de arrumação e adaptação, e o último, de desarrumação e devolução do veículo. Do segundo dia em diante é que a família começa a aproveitar de verdade e a pessoa que dirige já se acostumou.

É difícil dirigir? E se o motorhome quebrar?

Mais fácil do que parece, a adaptação é simples. Sobre a assistência durante a viagem, é importante alugar com fornecedores que garantam o atendimento integral e de forma facilitada. Pergunte sempre.

No Brasil, qual roteiro é legal para começar? E no exterior?

Santa Catarina é um dos Estados com melhor estrutura de campings, no litoral e nas termas. O Maranhão também tem boa estrutura. No exterior, a Califórnia – visitando o Parque Yosemite, o Parque das Sequoias e a Highway 1, estendendo até o Grand Canyon, se for o caso. No Canadá, um roteiro ótimo com crianças são as Montanhas Rochosas, que incluem os parques nacionais de Jasper e Banff. A região é muito espaçosa, a vida selvagem é preservada. Por fim, Portugal tem estradas boas, motorhomes excelentes e preços muito em conta.

O que não pode faltar para essa viagem de motorhome?

Disposição para se virar: arrumar cama, varrer, a manutenção simples do dia a dia não tem ninguém que faça por você. O restante, roupa de cama, itens de cozinha, sempre confira o que está incluído ao negociar o aluguel do veículo.

Quais são as dicas para evitar frustrações?

Planeje uma viagem lenta e flexível – o ritmo não é o mesmo da viagem de carro. Deslocamentos diários devem ter no máximo 250 quilômetros. Numa viagem mais lenta, vocês podem ficar mais tempo em uma parada deliciosa e ir embora mais cedo de outra, por exemplo, porque começou a chover. A flexibilidade é a maior vantagem do motorhome – aproveitem.