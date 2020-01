‘Viagem’ passa a integrar novo caderno a partir do dia 24

O Estado de S. Paulo publica a partir de sexta-feira, dia 24, o Sextou!. O caderno, cuja circulação será semanal, vai reunir conteúdos do Viagem, Paladar, Divirta-se e Casa, que deixam de circular separadamente às terças, quintas, sextas e domingos, respectivamente.

Editado pela jornalista Adriana Moreira, o novo projeto vai se integrar à rotina dos leitores no fim de semana. “A ideia é oferecer em um mesmo produto diversas opções de lazer para o leitor ter à mão possibilidades variadas para decidir o que quer fazer com seu tempo livre: maratonar séries, planejar uma viagem, ir a um bar com os amigos ou aproveitar para dar aqueles retoques finais na decoração da casa”, afirma a editora.

O novo projeto também preza pela curadoria de conteúdos, por isso, oferecerá um leque de opções de diversão para os leitores realmente testado e aprovado pela equipe de repórteres e colunistas, todos especialistas reconhecidos em suas áreas.

Na gastronomia, por exemplo, além da coluna de vinho, agora produzida pela jornalista Suzana Barelli, o leitor continuará acompanhando Patricia Ferraz com o Prato do Dia. Marcelo Lima assinará a coluna de tendências no universo da decoração e do design. E o jornalista Gilberto Amendola vai preparar, toda semana, uma crônica sobre a cidade de São Paulo.

“São Paulo é inspiração do novo projeto, mas não só. Vamos apresentar toda semana a curadoria das melhores viagens para os nossos leitores e leitoras”, afirma Tião Oliveira, editor responsável pelo núcleo que contempla, além do Sextou!, o Jornal do Carro, projeto que mantém sua publicação às quartas-feiras e aos domingos.

Pensado para valorizar o conteúdo impresso, o material produzido pela equipe do Sextou! será publicado nos sites do Paladar, Viagem, Casa e Divirta-se. No ambiente online, os leitores ainda poderão acessar conteúdo exclusivo digital como sempre. “Na internet nada muda, a ideia é manter a identidade digital dessas marcas tão importantes para o leitor”, diz Daniel Fernandes, editor do núcleo Metrópole.

Novidades

O Sextou! ainda vai apresentar, periodicamente, a figura do editor convidado. Uma pessoa conhecida, de destaque em sua área de atuação, ou cuja história se confunde com a cidade – ou tudo isso ao mesmo tempo – vai ajudar nossa equipe a pensar as matérias, definir abordagens e, se aguentar a rotina, nos ajudar na conclusão e edição das reportagens.

O novo caderno vai contar, ainda, com uma coluna com dicas de streaming. Documentários, filmes e músicas que podem ser acessados sem sair de casa. Tudo para você manter o poder de escolha e “sextar” como achar melhor.