Viagens de Páscoa com chocolate, experiências e ovos especiais

Os fabricantes de chocolate trabalham a cada ano para surpreender os consumidores com os lançamentos de Páscoa. Mas a grande novidade da Cacau Show é neste ano, para viajantes assíduos, é o hotel da marca, em parceria com o Grupo Txai, conhecido entre os viajantes pela administração do Txai Resort Itacaré, na Bahia. O Bendito Cacao Resort & Spa, em Campos do Jordão, já está funcionando em sistema de soft opening, mas abre oficialmente no feriado mais doce do ano.

Apesar de ser o chocolate o produto da marca, é o fruto que dá origem a ele que inspira o hotel, em experiências desde o check-in. Na chegada, os hóspedes são recepcionados com uma taça de mel de cacau e encontram o próprio fruto fresco quando entram numa das 94 acomodações.

Também estão nos serviços e produtos do hotel nibs (sementes torradas e trituradas) e manteiga de cacau, usada em tratamentos do spa para hidratação corporal, e não apenas nos lábios. O cacau é usado como ingredientes em pratos do cardápio, e futuramente o empreendimento ganha uma espécie de museu, para contar como é feito o chocolate; ainda sem data divulgada.

O empreendimento possui os espaços para harmonização de chocolate com vinhos, MasterChef (para novas sobremesas) e kids (com personagens da Cacau Show, como Bellas, Chocomonstros e Chocobichos), além de atividades esportivas e na natureza e de espaço kids com personagens da marca como Bellas, Chocomonstros e Chocobichos.

Como muitos hotéis, para a Páscoa, o Bendito Cacao Resort & Spa preparou cardápio e programação especial, incluindo caça aos ovos e oficina de arte de coelhinhos – diárias a partir de R$ 2.350, com café da manhã.

Ovos de alta gastronomia

Experiências gastronômicas envolvendo chocolate são vistas em requintados hotéis. Todo ano, o Royal Mansour Marrakech prepara algo especial para a Páscoa. O chef pâtissier Jean Lachenal celebra o talento de artesãos do Marrocos com suas criações. Em 2022, o ovo (600 dirhams marroquinos) tem seu formato feito com folhas de pastilla cobertas por chocolate com sementes de gergelim caramelizadas; disponível entre 3 e 24 de abril. Do dia 15 ao 18 deste mês, o hotel de luxo ainda oferece o chá da tarde temático All Chocolate (450 dirhams marroquinos), com muitas gostosuras elaboradas com a iguaria.

O conto infantil João e o Pé de Feijão inspira a Páscoa do Ritz Four Seasons Lisboa em 2022. As criações do chef pâtissier Diogo Lopes misturam cenouras, coelhos e ovos de chocolate a outros animais, como galinhas e vacas. Outras delícias da temporada no hotel português incluem um ovo feito de delicado chocolate Valrhona (com 35 cm, a 135 euros) e uma cesta com seis ovos artesanais recehados para a criançada (40 euros).

No Brasil, o ovo de Páscoa do Emiliano é inspirado nas cadeiras de corda douradas dos Irmãos Campana. Com 570 gramas, ele é recheado de trufas, bombons artesanais e mendians feitos com chocolate belga – R$ 360, com encomendas entre 4 e 14 de abril, pelo WhatsApp (11) 94798-3572 ou pelo telefone (11) 3728-2020.

Mais destinos de Páscoa

Diversos destinos no exterior, como cidades da Alemanha e da República Tcheca, mantêm bonitas tradições nessa época do ano. Também é interessante conhecer como é a Páscoa em outros países, entre elas, a festa do chocolate na argentina Bariloche e as origens da fé cristã na Itália e na Turquia.

Cidades serranas no Brasil costumam aliar natureza com chocolate. A paulista Campos do Jordão e as gaúchas Gramado e Canela são bons exemplos disso, com decoração temáticas em vários pontos e muitas lojas de produtores locais, com barras, trufas e sorvetes no sabor preferido dos fãs da Páscoa.

O Casa da Montanha, hotel em Gramado dos mesmos fundadores da marca de chocolate Prawer, leva a brincadeira para além da decoração temática. Tem até Escola de Coelhos, atividade em que a criança aprende o significado da Páscoa e participa de ateliê de pintura e cozinha gourmet. Por R$ 590, inclui boas-vindas com doces de Páscoa, mochilinha de brindes, mascote do hotel de pelúcia e foto caracterizado de coelhinho. O pacote de três dias para o feriado custa a partir de R$ 3.304 por pessoa, em apartamento duplo, com café de manhã.

Pertinho de São Paulo, uma dessas tradições pode ser conhecida na cidade de São Roque. Até o domingo de Páscoa, 17 de abril, a Fazenda Angolana organiza a 2ª Osterfest; ingressos a R$ 14. O evento, de inspiração alemã, tem uma osterbaum, a árvore da Páscoa na qual são pendurados os ovos pintados. Também no Roteiro do Vinho, a cidade ganha em 7 de abril uma loja da Caracol, tradicional marca de chocolate de Gramado.

No litoral paulista, o Casa Grande Hotel Resort & Spa, na Praia da Enseada, Guarujá, realiza experiências de Páscoa para adultos e crianças. Divididos por faixa etária, os pequenos participam de brincadeiras e gincanas que envolvem o coelho Dantas.

Os menorzinhos, de de 3 a 6 anos, passarão por desafios para ajudar Dantas a conquistar as “cenouras da fama”. Já a turma acima de 7 anos cumprem tarefas para levar o coelho à festa de Páscoa. Haverá ainda uma Festa de Páscoa com caça aos chocolates na tarde de sábado, dia 16, nos jardins do resort. Pistas deixadas pelo coelho Dantas ajuda na busca pelos doces escondidos.

Os pacotes com três diárias (14 a 17 de abril) custam a partir de R$ 5.601,00 (+ taxas), para duas pessoas, com café da manhã e cortesia para uma criança de até 10 anos no mesmo apartamento dos pais. O pacote inclui ainda dois ingressos para o show da cantora Paula Toller.