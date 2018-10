Viajante sente mais falta do travesseiro que da família. E você?

Fazer as malas e explorar o mundo está entre os grandes prazeres da vida. Mas nem mesmo as paradisíacas praias do Caribe e a vida agitada de Nova York conseguem fazer alguns viajantes se desligarem completamente do que deixaram pra trás. E o que faz mais falta durante as férias?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo uma pesquisa realizada pelo buscador Skyscanner em parceria com o Ibope, 66% dos brasileiros já sentiram saudades de casa durante uma viagem. O travesseiro foi o item mais lembrado e desejado nesse tempo fora - foi citado por 81% dos entrevistados, enquanto a família, os amigos e namorado (a) foram lembrados por apenas 43%. Os animais de estimação fazem falta para 34% dos viajantes. Mas também tem gente que sente falta de comidas específicas, como a pequena cearense Maria Júlia Teófilo, de 2 anos, que quis comer cuscuz num restaurante da Disney.

E você, qual seu grau de saudades durante as viagens? É muito, pouco ou nada saudosista? Faça nosso quiz, abaixo, e descubra.