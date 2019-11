Vídeo mostra avião decolando na vertical

Nos últimos dias, o vídeo de uma decolagem do Boeing 737 Max viralizou na internet. O motivo é bastante peculiar: a aeronave sobe verticalmente. Sim, você não entendeu errado. Assim que suas rodas deixam o solo, ele inclina mais do que o esperado, dando a sensação de estar a 90 graus do chão. É impressionante e um verdadeiro teste cardíaco mesmo para quem só assiste.

Fomos atrás da Boeing para saber se o vídeo é mesmo verdade - a resposta você vê logo abaixo do vídeo, sem spoilers - e outras curiosidades sobre a manobra impressionante.