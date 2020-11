Vilarejo de Fucking, na Áustria, muda o nome para Fugging

O vilarejo austríaco Fucking está mudando de nome, anunciou nesta quinta-feira a prefeita do município onde ele fica localizado, após moradores se cansarem dos risos contidos que o nome, idêntico a um palavrão conhecido na língua inglesa podem provocar, além dos inúmeros roubos de suas placas por visitantes.

O vilarejo, que é parte do município de Tarsdorf, ao norte de Salzburgo e próximo da fronteira com a Alemanha, há muito é motivo de diversão pela mídia de língua inglesa, que reportava de maneira bem humorada o desespero dos moradores com a remoção das placas do local.

Em 2018 o website pornográfico Pornhub disse que iria oferecer acesso ao seu setor Premium de graça para moradores de Fucking ou de cidades com nomes como Titz, na Alemanha, ou Big Beaver, nos Estados Unidos.

“Eu estou confirmando que foi de fato decidido pelo conselho local. Eu não vou dizer mais nada sobre isso”, disse a prefeita de Tarsdorf, Andrea Holzner, à Reuters. A decisão também foi postada no website do conselho. A partir do dia 1º de janeiro o vilarejo passará a se chamar Fugging, diz o comunicado oficial, que acrescenta que a iniciativa foi trazida pelos moradores da localidade.