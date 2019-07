Quando Simba encontra Timão e Pumba, em O Rei Leão, ele tem de se adaptar à dieta de seus companheiros. Assim, ele troca a suculenta carne de caça por proteína vinda de… insetos. Viscoso, mas gostoso, como explicou Pumba.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se adaptar (ou ao menos tentar) ao cardápio local faz parte da experiência de viagem. Provar pratos exóticos ou estranhos ao nosso paladar é algo necessário para voltar para casa com boas recordações, histórias divertidas ou, vamos ser honestos, uma possível diarreia (a qual também vai virar uma história divertida).

Nunca fugi de comidas estranhas em minhas viagens. Assim, comi canguru na Austrália (uma carne como outra qualquer, mais pesada). Lhama na Bolívia (se eu não soubesse o que era apostaria em um bife comum). O cuy (porquinho-da-índia, amplamente consumido na região dos Andes) que provei no Peru tinha gosto de churrasco, uma asa de frango meio ressecada, mas saborosa.

Em Hong Kong comi pombo (tinha gosto de pena). No Japão, provei sushi de omelete doce (argh), mas minha grande agonia foi o nabo. Eu odeio nabo com todas as minhas forças, e o Japão prepara o tubérculo de inúmeras maneiras. Provei todas – e odiei cada uma delas.

Mas meu calcanhar de Aquiles gastronômico são os insetos. Esta semana o Viagem publicou em sua edição online um artigo sobre o Insect Experience, restaurante na Cidade do Cabo, na África do Sul, cujo menu é 100% preparado com insetos. São coisas aparentemente inofensivas, como macarrão, sorvete, homus, polenta. Os pratos são altamente instagramáveis, mas levam ingredientes como larvas mopane, um tipo de lagarta comumente consumida no continente africano. Você teria coragem?

Acho que encararia o macarrão se não fossem os insetinhos salpicados por cima para dar (eca) crocância. O sorvete, aparentemente, não tem nenhuma surpresa escondida – parece mais tranquilo de ingerir. O que os olhos não veem, o paladar não sente.

Um clássico do exótico-bizarro-caçador de curtidas são os espetinhos de insetos encontrados em Bangcoc, na Tailândia, ou em Pequim, na China. Barraquinhas enfileiram baratas, grilos, bichos-da-seda e besouros crocantes para turistas curiosos (ai de quem tirar uma foto sem comprar o produto). Nem todos os locais comem os tais insetos – especialmente nas cidades grandes. Mas há sim uma tradição local por trás do point turístico. Felicito os corajosos que conseguem dar uma dentada num escorpião cheio de perninhas.

Racionalmente, essa reação não faz sentido. A maioria de nós come camarões se deliciando – mas eles são artrópodes, assim como escorpiões, lacraias e outros bichos nojentinhos. E se você torce o nariz para o escargot francês mas come mariscos e mexilhões, saiba que são todos farinhas do mesmo saco (ou melhor, moluscos da mesma concha).

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 2 bilhões de pessoas já suplementam sua alimentação com insetos no mundo. Segundo o órgão, a entomofagia seria uma solução nutritiva para o futuro, já que os insetos são ricos em proteínas e têm um custo de produção menor do que a pecuária tradicional.

Por mais estranho que pareça, a ingestão de insetos já é uma realidade. Há startups estudando a produção de barrinhas de proteínas feitas com os bichinhos de olho no público fitness. No último fim de semana, inclusive, uma feira em Piracicaba debateu o tema enquanto servia yakissoba com baratas e bolo de formiga.

O tema nem é tão novo no Brasil. A formiga virou iguaria e está presente no menu de cada vez mais restaurantes badalados – há anos Alex Atala serve saúvas, uma tradição amazônica, no D.O.M.. Ouvi dizer que são deliciosas e têm gosto parecido com o capim-limão. No interior de São Paulo, as içás fritas também fazem parte da mesa local. Mas não, obrigada.

Sei que, cedo ou tarde, vou ter de provar uma dessas iguarias. Afinal, Simba torceu o nariz para os insetos à primeira vista, mas depois repetiu o bordão: viscoso, mas gostoso. Se um dia eu conseguir, conto para vocês.