Vistalba: tradição e tecnologia

Uma das bodegas mais interessantes para colocar no seu radar de degustador é a Vistalba, em Agrelo, na região de Luján de Cuyo. Paula Pulenta, da terceira geração da família de imigrantes italianos com nome tradicionalmente ligado à vinicultura, nos recebeu com muita simpatia. A Vistalba é o terceiro empreendimento da família: foi fundada por seu pai, Carlos Pulenta, após a venda das bodegas Peñaflor e Trapiche, dois fortes símbolos da indústria viticultora argentina.

Suas instalações estão tinindo de novas, repletas de tecnologia e alojadas em um edifício contemporâneo, exemplo da arquitetura criolla atual voltada para vinícolas, que floresce em Mendoza. Após a visita guiada, vá ao restaurante com vista para os 50 hectares de vinhedos.

Ali, provamos o menu contemporâneo de cinco etapas (1.800 pesos ou R$ 155) acompanhado de vinhos como o excelente espumante Progenie (com uvas Pinot Noir e Chardonnay), feito para comemorar o aniversário do avô de Paula. Vale trazer para casa pelo menos o Progenie I Brut Nature (1.200 pesos ou R$ 104), o melhor da linha de três espumantes de mesmo nome.

Não dá vontade de ir embora, e não precisa: a bodega conta com uma pousada, com diária desde 1.700 pesos (R$ 153) o casal. Inclui café da manhã e degustação.

Serviço

Visitas com degustação de terça a sábado, desde 350 pesos (R$ 31); bodegavistalba.com.