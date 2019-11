'Vitrines inexpressivas'

Apesar de não ter sido capa da edição (que ainda seguia com os desdobramentos da viagem a Assunção), a reportagem sobre Berlim guarda muitas curiosidades. O Muro, erguido cinco anos antes, dividia a capital, e, do lado Oriental – hoje, repleto de bares e lojinhas descoladas –, havia pouco para ver. “As ruas de Berlim Oriental são melancólicas e as vitrines, totalmente inexpressivas”, dizia o texto.

Era melhor não comer lá, avisava o repórter. “Se tiver fome e não puder esperar, tente os restaurantes Budapest, Neva e Warschau. São tristes e alguém disse que o melhor alimento que podem oferecer é para a mente dos sociólogos.”