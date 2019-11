Vivendo o vinho

O vento frio vai dando lugar ao calor do sol. Nas casas, pouco a pouco, os casacos voltam aos armários, substituídos por bermudas e vestidos. Do lado de fora, nos parreirais, conforme sobe a temperatura, os cachos de uva ganham corpo, cor, sabor. Até alcançar seu ápice: a vindima, a festa da colheita, realizada no Vale dos Vinhedos anualmente - este ano, de 15 de janeiro a 15 de março.

Desde que os imigrantes italianos chegaram a este pedaço do Rio Grande do Sul, no fim do século 19, trazendo a cultura vitivinícola, os métodos de colheita dos cachos mudaram bastante. A produção, antes caseira, para consumo próprio, se profissionalizou.

Amassar a uva com os pés em imensos barris de madeira é hoje apenas algo festivo, para encantar os turistas durante a vindima - que também podem almoçar sob parreirais e comer uvas diretamente do pé. Recordações de um passado remoto.

Afinal, no presente, há um imenso cuidado na produção das 74 vinícolas espalhadas pela região de Bento Gonçalves. O resultado é a crescente qualidade não apenas de vinhos, mas também de espumantes, os quais renderam ao Brasil, em 2013, 229 medalhas em concursos nacionais - 40% delas destinadas aos espumantes de Bento Gonçalves.

Os vitivinicultores agora se dedicam a provar que os tintos e brancos têm corpo para competir ombro a ombro com rótulos chilenos e argentinos. Quem não acredita, que prove: as degustações, abertas em boa parte das vinícolas durante o ano todo, são um ótimo motivo para colocar nossas pequenas teimosias à prova.

O Vale dos Vinhedos (valedosvinhedos.com.br) é, hoje, a única região vinícola brasileira a ter um selo de denominação de origem, desde 2012. E se isso não for suficiente para passar uns dias de vinhedo em vinhedo, há pelo menos outros quatro motivos.

O roteiro pelo Vale dos Vinhedos integra as cinco rotas turísticas organizadas por Bento Gonçalves, cada uma com gestão própria, acesso fácil, mapas e sinalização, que garantem atividades para pelo menos cinco dias bem completos. Não há ordem para percorrê-los - afinal, quem garante que você não vai querer passar mais tempo em um ou outro lugar?

A rota Caminhos de Pedra (caminhosdepedra.com.br), contudo, pode ser um bom começo. Passear por ela, de carro ou de bicicleta, significa descobrir o que encontraram os imigrantes italianos quando ali chegaram em 1875. Muitas das construções de época - como a casa que serviu de locação para o filme O Quatrilho (1995) - estão preservadas.

Outra com faceta rural é a rota Encantos de Eulália (encantosdeeulalia.com.br), que conjuga a simplicidade e fartura da roça com esportes radicais, como rapel e tirolesa. Já o caminho Cantinas Históricas (cantinashistoricas.com.br), no distrito de Faria Lemos, acrescenta ao passado a força do vinho como construtor da identidade da região - e oferece uma linda vista do Mirante do Campanário. De quebra, a chance de tomar café da manhã em um edredom no meio do parreiral.

Fermentados e destilados. Quem imagina a região cercada por campos e parreirais em colinas que lembram a Toscana não se engana. No entanto, o cenário exuberante do Vale do Rio das Antas (valedoriodasantas.com.br) quebra essa expectativa, com montanhas forradas de Mata Atlântica que se afunilam no rio de mesmo nome. Uma peculiaridade que só o improvável clima úmido da região proporciona: o convívio harmonioso do vinho e da cachaça. Sim, Bento Gonçalves também gosta de uma branquinha.

Não é só de vinhos e turismo que vive a região

de Bento Gonçalves. A indústria de móveis é forte

e conta com mais de 300 fábricas. Para abrigar

quem vem a turismo ou negócios, há 33 hotéis

Em setembro, a cidade recebeu a 22ª edição da Avaliação

Nacional de Vinhos, com os melhores rótulos de cada safra.

O Viagem participou da prova de 16 amostras selecionadas entre mais de 290 inscritas. O evento ainda não tem data em 2015.