Voar com criança na pandemia

Antes de tudo: não existe risco zero. Confira, a seguir, o que se sabe sobre a segurança sanitária dos voos diante da covid-19 e como minimizar as possibilidades de crianças e toda a família se infectar caso precisem mesmo pegar um avião agora.

A pergunta fundamental: pega-se coronavírus dentro do avião? Menos do que no supermercado. Muitas pesquisas vêm sendo conduzidas desde que a covid-19 foi classificada como pandemia, em março de 2020, e há entre especialistas da área um consenso de que a filtragem do ar dentro dos aviões é muito eficiente. As aeronaves usam tecnologia high efficiency particulate air filter (HEPA), capaz de eliminar 99,9% das partículas a partir de 0,01 micrômetro. O novo coronavírus mede entre 0,08 e 0,16 micrômetro, ou seja, é 8 a 16 vezes maior.

Entre 25% e 30% do ar que circula no avião passa por este sistema continuamente. Os 70% a 75% restantes são constantemente renovados, ou seja, entra ar novo, de fora da aeronave, e o ar “usado” é expelido. Esse processo de renovação se dá a cada 2 a 5 minutos, dependendo do modelo do avião.

Outra característica reduz a propagação de vírus: o ar na aeronave circula verticalmente, de cima para baixo. Ou seja, os aerossóis expelidos por cada passageiro são empurrados para o piso e, daí, filtrados ou jogados fora.

Então qual é o risco? A proximidade com passageiros infectados. Há pouca circulação horizontal de ar na aeronave. Mas, se alguém infectado falar ou tossir perto de você, o risco de receber aerossóis cresce.

Como aumentar a proteção? Use máscara PFF2 ou N95 – modelos equivalentes, com alta capacidade de filtragem de partículas. Ela deve estar bem ajustada no rosto, sem vazamentos. Nas crianças, vale usar esparadrapo micropore (vende em farmácias) para garantir a fixação. A máscara deve estufar e encolher com a respiração, indicando que está bem ajustada.

Quais são os momentos mais críticos? Os aeroportos, com terminais fechados e muita gente circulando, oferecem alto risco de contágio na viagem aérea durante a pandemia.

Sugestões para reduzir a exposição: faça check-in online para diminuir a antecedência necessária para não perder o voo; alimente as crianças antes para não precisarem comer (remover a máscara) no terminal; use álcool em gel sem economia nas mãos delas; reduza o máximo possível o tempo sem máscara na refeição a bordo; e evitem circular pelo avião – quanto mais se anda, maior o contato com aerossóis de diferentes passageiros.

Ah, sim: e vacine-se quando chegar a sua vez, com a vacina que estiver disponível, sem escolhas que só atrasam a estratégia coletiva de imunização neste momento. A vacina protege você, sua família e as outras pessoas.