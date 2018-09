Voo a Cancún e mais descontos no Uruguai são anunciados na Abav

Voo direto a Cancún, no México. Navio de cruzeiros com museu a bordo. Reforço nos descontos para viajantes no Uruguai. Apesar de ser direcionada a agentes de viagem, com atividades voltadas a negócios e formação, a Abav Expo 2018, maior feira de turismo do Brasil, realizada em São Paulo entre quarta (26) e sexta-feira (28) trouxe novidades para o público final.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com participação de 1.183 marcas - entre hotéis, serviços de transporte, destinos turísticos no Brasil e no exterior e fornecedores de passeios - e 23.366 profissionais de todo o País, a feira terminou com estimativa de R$ 109,5 milhões em negócios concretizados.

"O turismo é uma a primeira atividade econômica que se adapta e se recupera em épocas de crise", disse o presidente da Abav, Geraldo Rocha. A próxima edição ocorre de 21 a 27 de setembro de 2019, no Expo Center Norte. Veja as principais novidades anunciadas na feira.

Gol lança voos diretos a Cancún, Equador e Flórida

​A Gol anunciou na Abav Expo o voo entre o aeroporto de Brasília e o de Cancún a partir de junho de 2019. Será o primeiro voo regular direto até o balneário mexicano a partir de um aeroporto brasileiro – hoje, as opções mais rápidas são as conexões em Lima, Bogotá, Cidade do Panamá e Cidade do México. Serão quatro frequências semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras e aos sábados. O preço não foi divulgado. A Gol também anunciou voo direto a Quito – hoje, a capital do Equador é ligada ao Brasil via conexões – a partir de 27 de dezembro (desde US$ 280). E a volta de voos a Orlando e Miami a partir de 4 de novembro (desde US$ 400). Os voos à Flórida partirão de Fortaleza e Brasília. “São as cidades que a companhia vem transformando em hubs”, disse o diretor Comercial da Gol, Rogério Guerra.

Ana Botafogo a bordo do Costa Favolosa

A Costa Cruzeiros anunciou a presença da bailarina Ana Botafogo – ao lado do embaixador do projeto, Carlinhos de Jesus – no cruzeiro Dançando a Bordo, um clássico que chega à 16ª edição no Brasil. O roteiro de seis noites (10 a 16 de março) no Costa Favolosa começa em Santos, inclui aulas de ritmos variados, paradas em Búzios, Salvador e Ilhabela. Desde R$ 2.279 por pessoa: costacruzeiros.com.

Museu em alto mar

Com previsão de inauguração em novembro de 2019 para roteiros no Mediterrâneo, o navio MSC Grandiosa terá museu de arte clássica a bordo. “Estamos negociando com grandes instituições do mundo”, disse o gerente Comercial, Bruno Cordaro. A MSC vai inaugurar ainda uma ilha privada nas Bahamas, Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Programa de pontos da Avianca ganha site

Lançado há um mês, o site do programa de pontos Amigo, da Avianca, simplificou a adesão e o resgate de passagens aéreas – Amigo era o mais antiquado e difícil de usar dos programas de fidelidade no Brasil. É possível resgatar retroativamente voos feitos há até um ano: pontosamigo.com.br.

Uruguai reforça isenções a estrangeiros

O Uruguai elevou a 22% o desconto no imposto IVA em restaurantes e aluguel de carros concedido a estrangeiros em pagamentos com cartão internacional – desde 30 de abril, o desconto havia sido reduzido para 9%. Válido até 30 de abril de 2019. O país também anunciou IVA zero em hotéis.