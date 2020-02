Economia no relógio: tempo também é dinheiro em viagens

Christopher Elliott, The Washington Post

Quanto vale o tempo em suas férias? Essa pode ser uma pergunta difícil, mesmo para alguém como Mike Golpa, um dentista muito ocupado de Las Vegas. “Prefiro voos mais longos com longas escalas quando tenho tempo", disse ele. “Mas, quando estou com pressa, escolho o voo mais curto, mesmo que saia mais caro.”

Quase todo viajante se vê frente à dúvida: tempo ou dinheiro? A razão é que sites de viagem têm algumas ofertas que roubam tempo e não dão mobilidade aos viajantes. Isso inclui voos com muitas conexões , várias trocas de avião e hotéis localizados tão longe do destino pretendido que seria melhor ficar em casa.

Há um motivo para essas ofertas serem tão atraentes: os viajantes em geral não dão valor ao tempo, e isso é um problema. Quando as pessoas saem de férias, muitas delas podem passar mais tempo em trânsito do que no destino escolhido.

Planejar é fundamental

Para evitar esse desperdício de tempo, o planejamento de férias tem de começar bem antes. Os especialistas sugerem fazer algumas contas antes de apertar no computador o botão "reservar".

É difícil calcular até onde os viajantes chegam para economizar alguns dólares. Sempre me espanto com pessoas que passam horas online para economizar US$ 5 ou US$ 10 em uma diária de hotel. O pior é que muitas delas são profissionais bem-sucedidos, cuja hora de trabalho vale centenas de dólares.

Peter Lombard, executivo da Globe Guides, agência de viagens de Dayton, Ohio, tinha um cliente que trocava um voo direto por um com escala para economizar US$ 34. E o próprio Lombard confessa que um dia “marcou um voo que saía às 5 da manhã porque era US$ 20 mais barato”.

É como se viajantes só enxergassem descontos. A perspectiva de uma pechincha parece desativar a parte do cérebro que compara as vantagens de um itinerário em relação a outro. Mas esse não é o maior erro.

Economizar no aéreo nem sempre compensa o valor do hotel

“Onde as pessoas mais erram é em não pesquisar o verdadeiro custo da viagem levando-se em conta tempo e dinheiro”, diz Rahaf Harfoush, antropóloga e escritora de Paris que estuda mudanças em comportamento organizacional.

Ela cita o exemplo de uma amiga que, viajando para Nova York, decidiu ficar um dia a mais na cidade para economizar algumas centenas de dólares na passagem. “Só não levou em conta que esse dia extra custou US$ 300 de hotel, mais do que economizou com a passagem mais barata.”

Andrea Norfolk, fundadora da Shoreline Destinations, agência de Maryland especializada em viagens de lua de mel, confirma que muitas pessoas concentram-se apenas no custo da viagem. “Elas já começam com uma cifra na cabeça e só então cuidam do planejamento”, diz Norfolk. “Quando veem que a pechincha costuma resultar em viagens ruins, já é tarde demais.” A agente aconselha os casais a se perguntarem: “Qual a lua de mel que queremos?”.

Sahara De Vore, fundadora da rede de orientação para viajantes Travel Coach Network, diz que férias são mais que o tempo passado em terra. “Você deve pesar as coisas antes de decidir se economizar na passagem conta mais que toda a estrutura da viagem”, aconselha ela.

“O que é mais importante para você na viagem?”, prossegue. “Você dispõe de tempo para fazer uma conexão ou duas ou precisa de um voo direto? Precisa de um hotel na cidade ou pode se hospedar no subúrbio, que é mais barato? É melhor ir de avião ou de carro?.”

Uma coisa é clara: suas férias valem muito mais do que você pensa. Não deixe que escolhas erradas de empresas aéreas, hotéis ou reservas online façam valer menos férias arduamente conquistadas. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ