Voo mais longo do mundo terá 18h45

Um novo recorde está a caminho: a partir de outubro, a Singapore Airlines começa a operar o voo comercial mais longo do mundo. Serão 18 horas e 45 minutos para percorrer os 15.288 mil quilômetros entre Cingapura e Nova York no novo Airbus A350-900ULR, que carregará 165 mil litros de combustível para cumprir o trajeto.

Hoje, o voo mais longo do mundo é o da Qatar Airways, entre Doha e Auckland, na Nova Zelândia, que percorre 14.500 quilômetros em 17 horas e 30 minutos.

O voo da Singapore será diário, com 161 assentos ao todo - 67 totalmente reclináveis na classe executiva e 94 na econômica premium, com mais espaço para as pernas. Para ficar tantas horas dentro da aeronave, o sistema de entretenimento permitirá, por exemplo, criar playlists antes do embarque com os filmes e músicas disponíveis.

Mas o que significam quase 19 horas dentro de um avião? Veja o que seria possível fazer durante esse tempo de voo.