Wanaka: dentro da ilha, outra ilha

Nem todos os clichês sobre bucolismo e vida no interior juntos são suficientes para descrever Wanaka, cidade de 5 mil habitantes localizada no extremo sul da Nova Zelândia, a 60 quilômetros de Queenstown (considerada a capital do turismo de aventura no país). A paisagem se transforma profundamente ao longo do ano, o que deixa as atrações atreladas à sazonalidade. Estações de esqui e snowboard lotadas no invernos dão lugar a pistas de kart no verão. As uvas que produzem vinhos brancos de edição limitada na primavera não florescem no outono.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espelho desse cenário, as Blue Pools são lagoas formadas na confluência dos rios Blue e Makarora, em Makarora, e são abastecidas pelo derretimento do gelo acumulado nas montanhas durante o inverno. Por isso, no verão, uma visita ao local, a 74 quilômetros do centro de Wanaka, é uma boa pedida para quem se deixa seduzir por águas cristalinas. Porém, vale lembrar: geladíssimas.

Independentemente da época do ano, são as belas paisagens que atraem os turistas para a região. Rodeado por montanhas, o lago homônimo à cidade abriga no centro uma árvore que cresceu solitária. Virou uma obsessão por quem passa pela cidade: usando #ThatTreeAgain (aquela árvore de novo), é possível vê-la em diversas épocas do ano, com um cenário que se transforma de acordo com as estações. Entre a primavera e o verão, o sol só se põe entre 21h e 22h, o que faz aquela sensação de transgredir o tempo do início da viagem, em Auckland, reaparecer.

Dilema. Durante seu tempo em Wanaka, reserva ao menos uma manhã para visitar a Mou Waho Island. Defini-la é um pouco confuso, por isso, preste atenção: ela é famosa por abrigar um lago, que está dentro de uma ilha, que está dentro de um lago. Se você não entendeu nada, explicamos: a Mou Waho fica dentro de um lago. E a própria Mou Waho tem um lago, onde há uma outra ilha. É esquisito, mas já sabemos que essa é uma regra neozelandesa. Ali vive o weta, grilo gigante que habita a Terra desde o tempo dos dinossauros e aguenta passar até seis meses congelado.

É possível contratar o passeio no píer da cidade. Na Eco Wanaka, o tour de uma manhã sai por NZD 245 (R$ 600). Após uma subida de 40 minutos, Cris Riley, o guia que nos acompanhou, respira fundo e sorri: “Sem barulho, sem barcos, sem pessoas. Bem-vindos à Ilha Sul!”.