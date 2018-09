Yayoi Kusama e outros 11 artistas terão obras no Inhotim

A “artista das bolinhas” Yayoi Kusama terá mais uma de suas obras exposta no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, a partir desta quinta-feira, 6 de setembro. A japonesa, autora de Jardim de Narciso (2009), a instalação de bolas de aço flutuantes nas águas de um lago que é um dos pontos mais fotografados do Inhotim, estreia I’m Here, But Nothing (2000).

O argentino David Lamelas e o americano Robert Irwin compõem com Yayoi a exposição Lamelas, Irwin, Kusama: Sobre a Percepção, que ocupará a Galeria Lago.

A mostra é apenas um dos lançamentos que enchem de novidades o museu e jardim botânico nos arredores de Belo Horizonte (são 60 quilômetros). Também a partir de quinta-feira, a Galeria Praça exibirá os Ensaios Vitruvianos do artista nascido no Havaí Paul Pfeiffer. São duas obras: uma delas, Vitruvian Figure (2008), inspirada no Estádio Olímpico de Sydney, tem três metros de altura; outra, Empire (2004), dialoga com o filme homônimo de Andy Warhol.

Para Ver o Tempo Passar é a mostra de obras audiovisuais que abre na Galeria Fonte. Os trabalhos incluem vídeo, slides com áudio, projeção em 3D e “parede de vídeos”. John Gerrard (Irlanda), Mario García Torres (México), Rineke Dijsktra (Holanda), Marcellvs L. (Belo Horizonte), Peter Coffin (Estados Unidos), Phil Collins (Inglaterra), Susan Hiller (Estados Unidos) e o criador da Piscina (2009) do Inhotim, o argentino Jorge Macchi, são os artistas destacados nesta nova mostra.

O Inhotim fica em Brumadinho. Vá de carro (1h30), transfer em van (R$ 66 ida e volta) ou ônibus saindo da rodoviária (R$ 38,70 ida, R$ 35 volta): inhotim.org.br.