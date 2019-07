Zuccardi: a campeã

Uma das bodegas mais emblemáticas de Mendoza é a Zuccardi, no Valle del Uco, com produção de vinhos e azeites de qualidade. Sua bodega mais nova, construída em 2016, acaba de ganhar o título de Melhor Vinícola da América do Sul e também do Mundo – ficou em primeiro lugar na lista geral da World's Best Vineyard Awards, anunciada em Londres no dia 9 de julho.

A premiação é relevante: 1.500 vinícolas de todos os continentes voltadas para o enoturismo foram indicadas para os 500 membros do júri escolherem as 50 melhores.

Serviço

As visitas ocorrem de quarta a domingo, às 10h30, 12h30 e 16h (a partir de 900 pesos ou R$ 79 com degustação). No restaurante Piedra Infinita, o menu degustação de quatro passos com vinhos harmonizados custa 3.300 pesos (R$ 291). Reserve; zuccardiwines.com.