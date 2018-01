Canadá 150 anos: jantar em Ottawa para 1.000 pessoas ao ar livre

Um megajantar para 1.000 convidados, numa mesa de 305 metros de comprimento. O evento ao ar livre, em frente ao parlamento em Ottawa, acaba de ser anunciado e promete de ser um dos destaques da programação da capital canadense para festejar os 150 anos do Canadá, celebrados no país inteiro ao longo de 2017.

A proposta do evento, chamado de Canada’s Table, é juntar dez chefs locais com dez outros renomados de diversas partes do país. Montada na Wellington Street, rua diante do Parliament Hill, a mesa receberá os convidados para um jantar com quatro pratos, preparados com ingredientes canadenses e harmonizados com vinhos nacionais. Durante a sobremesa, o espetáculo de som e luz no prédio do parlamento fecha a noite na cidade de Ottawa, localizada na província de Ontario.

O megajantar será realizado na noite do domingo 27 de agosto. O aniversário do país é 1º de julho (data em que tem festa lá anualmente; já escrevi no Como Viaja sobre o 1º de julho no Canadá), mas em 2017 a comemoração se estende pelo ano inteiro.

De acordo com a organização, os ingressos devem estar à venda nas próximas semanas. O preço do jantar e a lista de chefs participantes ainda serão divulgados. Estão à frente do Canada’s Table Stephen Beckta e Michael Moffatt, dupla no comando dos restaurantes Beckta, Play e Gezellig na cidade de Ottawa, e Sheila Whyte, da empresa de catering Thyme & Again.

O Canada’s Table faz parte de uma série de quatro dias de eventos gastronômicos que serão realizados nos restaurantes de Ottawa, com a presença de chefs famosos do país.

