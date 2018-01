Canadá 150 anos: aniversário tem festa pelo país

Em 2017, o Canadá está em festa. O país comemora 150 anos. Chamado de Dia do Canadá (Canada Day), o aniversário canadense é festejado anualmente em 1º de julho, com música e fogos nas cidades. Mas, com a data redonda, a celebração deste ano se estende ao longos dos meses.

Para acompanhar os eventos em todo o país, vale visitar o site Passport 2017, criado pelo governo do Canadá em parceria com empresas e organizações canadenses, para divulgar tudo o que rola durante este ano comemorativo. O Dia do Canadá é o principal feriado nacional do país. A cada 1º de julho pinta as cidades de vermelho e branco, ornamentadas com muitas folhinhas de maple.

A data marca a assinatura do Ato Constitucional de 1867, que estabeleceu a formação do país, a partir das colônias britânicas nessa região da América do Norte, que correspondem ao território atual das províncias de Ontario, Quebec, New Brunswick e Nova Scotia.

Calendário agitado durante o ano todo

Com a comemoração dos 150 anos, as principais cidades canadenses estão com o calendário agitado ao longo do ano todo, não apenas em 1º de julho. Ottawa, a capital do país, caprichou nas festividades. Outro ponto movimentado em 2017 é Montreal, especialmente porque há uma celebração local: os 375 anos da cidade.

Recomendo que você salve este post entre seus favoritos porque vou ir incluindo na lista abaixo os links para você se programar para a festa:

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja