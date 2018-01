Novos hotéis em Londres

O segundo semestre de 2017 chegou com excelentes novidades na hotelaria londrina, incluindo aberturas esperadíssimas na cidade. Conforme contei em matéria para a última edição da revista The Traveller (a revista impressa by Teresa Perez, já viram? tem nas bancas e é linda!!!), duas inaugurações chegaram mesmo dando o que falar no mercado de luxo: o esperado Nobu Shoreditch e o hotel boutique The Madrake.

Fiquei hospedada no super artsy The Mandrake logo na primeira semana de soft opening do hotel; uma semana que é um tremendo desafio para qualquer propriedade, com staff ainda se ajustando, cômodos sendo finalizados, menu se afinando… e ainda assim foi uma baita experiência. O hotel é ousado como poucos e já com status de one-of-a-kind – na fachada, no conceito, nas instalações, no approach do staff. Localizado no Soho (quase na divisa com a descolada região de Fitzrovia), pautou seu decor em cores, linhas e obras de arte que remetam às propriedades medicinais e alucinógenas da planta que o batiza. A fachada, discretissima, nem de longe prepara o hóspede para o impacto da decoração assim que as portas se abrem – tudo muito eclético, ousado, vibrante.

O impressionante acervo de arte do proprietário Rami Fustok- que inclui obras de Franceso Clemente, Salvador Dalí, Jeff Koons e tantos outros – faz o contraponto perfeito com as linhas sinuosas e sexy dos móveis, os grafites e até mesmo o delicioso pátio interno de jardins suspensos ao longo dos quatro andares do edifício. Como se trata de um hotel boutique, são apenas 30 quartos, todos com acesso a grandes terraços comunitários – com direito a minibar incluso nas diárias. O hotel ainda conta com o descolado Waeska Bar&Lounge e o restaurante Serge et le Phoque by Fred Peneau (onde é também servido o impecável café da manhã à la carte).

No cada vez mais trendy bairro de Shoreditch (impossível não se encantar com seus grafites, lojas, bares, cafés e mercados!), o grupo Nobu Hospitality resolveu fincar a bandeira de seu primeiro hotel em solo europeu, o Nobu Hotel Shoreditch. Com design cheio de impacto do lado de fora, aposta em linhas simples do lado de dentro, bem no estilo east-meets-west que consagrou a marca – com direito a muita madeira e couro em seus 143 quartos distribuídos em quatro andares. Além do lobby bar&lounge que funciona desde a inauguração, ganha agora na virada do ano academia, spa e um rooftop bar. E, claro, anexo ao hotel fica um imenso (340m2) restaurante Nobu, com direito a live DJ e um excelente sushi bar (onde eu recomendo muito fazer sua reserva para um jantar redondinho, até pelo altíssimo nível de ruído do local).

E esse tipo de hotel chegou mesmo para ficar na capital britânica: como já adiantei no texto sobre as novidades hoteleiras para 2018, Londres continuará abrindo as portas de mais hotéis cheios de bossa, estilo e personalidade própria no ano que começa.