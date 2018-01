Transporte

ÔNIBUS

Assentos espaçosos, preços de passagens tabelados e a possibilidade de chegar à rodoviária poucos minutos antes do horário de embarque são alguns dos bons predicados dos ônibus. Sem falar na capilaridade, mais opções de origem e destino: são 3,2 mil rodoviárias no País, contra cerca de 70 aeroportos que operam voos de passageiros.

Claro que trocar um voo por um trecho rodoviário vai depender das distâncias. A maioria dos brasileiros topa viajar de ônibus por até 700 quilômetros, informa Fernando Almeida Prado, sócio do Clickbus, o maior site de vendas de passagens online do País, que opera também no México, Colômbia e Turquia. Prado informa ainda que, por ano, são feitas cerca de 300 milhões de viagens de ônibus em território nacional.

Entre São Paulo e Rio de Janeiro, com passagem a R$ 85 (ida), são cerca de 430 quilômetros e uma média de seis horas de viagem. Se somar o tempo que leva para chegar ao aeroporto com a antecedência necessária e o processo de desembarcar e pegar a mala na chegada, a diferença não é tão grande.

TREM

Segure a ansiedade e corra o risco: compre os bilhetes de trem na Europa quando chegar lá. Siga para a estação assim que deixar as malas no hotel e saboreie o prazer de pagar, por trecho, até metade do que desembolsaria comprando no Brasil.

Se tem risco? Sim, você pode ficar a ver navios e perder passeios no próximo destino se sua viagem for muito amarrada, sem folgas. Mas, especialmente se não for alta temporada, se o trecho em questão não é Londres-Paris de Eurostar, ou se a viagem for para a Europa central e do leste, as chances de sucesso são altas.

Para quem prefere a segurança de sair de casa com os bilhetes em mãos, fica mais barato nos sites das próprias ferrovias: Renfe.com (Espanha), Trenitalia.com (Itália), SBB.ch (Suíça), SNCF.com (França), TheTrainLine.com (Inglaterra) e Bahn.com (Alemanha). Os sites que vendem em português, pt.Eurail.com e Raileurope-world.com, cobram taxas.

CARONA

Não aquela de dedão em pé à beira da rodovia: a carona moderna é combinada via aplicativo e você paga por ela – em geral, mais barato que pela passagem de ônibus.

O Tripda (para Android e iOS) funciona como rede social, para que motoristas e caroneiros possam se avaliar mutuamente. Há uma ferramenta exclusiva para mulheres, que ajuda passageiras e motoristas a se encontrarem e viajarem entre si. Aplicativo similar é o Beep Me (Android e iOS), que permite compartilhar os pedidos e oferecimentos de carona também no Facebook. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul respondem pela maioria das caronas nos apps.

NAVIO

A vantagem do navio é ser mais que um meio de transporte: é, ele mesmo, o destino turístico. Além disso, as armadoras estão em plena época de promoções: agosto é um bom momento para fechar o cruzeiro. Da Pullmantur, o roteiro de 7 noites pelo Caribe custa desde R$ 999 por pessoa e, nas compras até o dia 20, inclui o pacote de bebidas sem custo extra.

A MSC está investindo em minicruzeiros na costa brasileira para driblar a crise: preços começam em US$ 169 por pessoa, com terceiro passageiro grátis. Na Royal, os minicruzeiros em dezembro estão sendo vendidos por a partir de R$ 930, já com taxas.

A Costa vende seus cruzeiros pela costa brasileira em reais há três anos. “Nossos preços no País não sofrem mais com a oscilação do dólar”, diz Renê Hermann, diretor geral da empresa para a América do Sul. O pacote de bebidas pode ser parcelado em até 10 vezes, junto com o próprio cruzeiro. Considere também as travessias no início e fim de temporada, com promoções tentadoras.

