O charme dos hotéis boutique parisienses

Paris não precisa de pretextos para garantir uma próxima visita de minha parte; sempre tive verdadeira paixão por essa cidade, sua arquitetura, sua história. E claro que essa paixão se estendeu também para alguns de seus hotéis; afinal, é ali que alguns deles ganham a distinção de “palácios” pela excelência e distinção em serviços.

Mas nem só de palácios vive a boa hotelaria na cidade – e não mesmo. De pequenos hotéis a grandes nomes das redes hoteleiras de luxo, a hotelaria francesa sabe servir muito, muito bem, quando quer. E em seus hotéis boutique não seria diferente. Na última estadia na cidade, em dezembro passado, me hospedei em três deles e é sobre eles que falo hoje aqui.

Em dezembro do ano passado, tive a oportunidade de me hospedar pela primeira vez em 3 deles, e todos foram agradabilíssimas surpresas. Primeiro, como parte dos eventos pré-ILTM Cannes (a maior e mais importante feira de turismo de luxo do mundo), me hospedei no charmoso Sofitel Paris Le Faubourg, localizado, a uma quadra de Place de la Concorde e a duas da Place Vendôme. A localização imbatível permite que a gente faça muitas das atrações parisienses à pé, além de uma infinidade de lojas, restaurantes, bares nas proximidades do hotel – e tem metrô quase ao lado. Discreto como só os melhores hotéis sabem ser, tem lobby pequeno porque, afinal, ali o negócio nem é ver e ser visto; mas fazem bom uso do mesmo – como cheguei cedo, meu quarto ainda não estava pronto e me serviram um delicioso chocolate quente enquanto eu esperava. O décor é todo inspirado no mundo da moda – o hotel tem papel importante durante as fashion weeks – e o serviço é realmente primoroso em todas as esferas: rápido, eficiente, simpático, cuidadoso. Os meu quarto era pequeno mas contava com um delicioso balcão e um enorme e excelente banheiro (com direito a amenidades Hermès). O buffet de café da manhã é excelente (com pratos quentes à la carte) e tanto bar quanto restaurante também são muito bons (e tem diferentes menus para chá da tarde).

Na mesma viagem, também participei do soft opening do 9Confidentiel, no Marais, que abriu oficialmente suas portas poucos dias após minha estadia. O charmoso hotel boutique instalado em um edifício art-déco tem apenas 29 quartos e é parte da coleção L.V.X. da Preferred Hotels. O design leva a assinatura do mago Phillippe Starck, numa mistura lúdica e cheia de bossa entre o neo-classissismo e a contemporaneidade, com direito a afrescos de Ara Starck e esculturas de Yann Masseyeff . O serviço, extremamente cuidadoso, simpático e solícito, conta com staff que fala português fluentemente. Os quartos são pequenos, mas as vistas para os telhados de Paris compensam (peça um andar alto). Claro que Paris é um mundo do lado de fora, mas vale uma passadinha no bar by Nico de Soto e tomar café em uma das manhãs no próprio hotel, para provar as deliciosas patisseries by Yann Couvreur no café da manhã. Falo sobre o hotel também neste texto aqui para o Panrotas.

E terminei meu giro pelos hotéis boutique parisiense de 2018 no adorável Le Burgundy Paris, um delicioso hotel low profile também na região da Place Vendôme. Com apenas 59 quartos, tem padrão de serviço dos grandes palácios parisienses – mas preços de hotel boutique. Aposta em uma ausência quase completa de lobby, insistindo em discrição e intimismo. O décor mistura (e muito bem!) o clássico estilo parisian chic com móveis e objetos super contemporâneos. contemporaneidade absoluta. Os quartos são cheios de luz e levam cores claras para ajudar na sensação de amplitude – mas sem abrir mão de um ou outro detalhe em cores mais vibrantes e/ou marcantes (há vista para a rua e para o jardim de inverno). O excelente restaurante francês fica aberto para as três refeições e vale o investimento: o Le Baudelaire tem uma estrela Michelin. Se a pedida for mais casual, vale investir nas tapas e drinks super criativos do bar. O hotel ainda conta com um belo spa by Sothys, com direito a piscina e hamman. Fica fácil entender porque a cada ano mais brasileiros se hospedam ali.

Para esticar

Para quem tiver tempo para esticar além de Paris, recomendo muito, muito mesmo, o excepcional Royal Champagne Hotel & Spa, nas montanhas de Épernay. A propriedade, inteiramente reformada e remodelada, conta com quartos imensos, enormes varandas com vista para os vinhedos em todos os quartos, restaurantes irretocáveis (tem selo Relais&Chateaux) e um serviço simplesmente irrepreensível, como há muito não vejo em hotéis recém-abertos. Excepcional mesmo. Falei um pouquinho sobre ele também neste texto aqui, sobre minha escapada a Champagne com a Wine Paths.

Falo mais sobre essas pequenas jóias da hotelaria parisiense aqui.