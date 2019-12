Confira 21 festas para curtir a chegada do ano-novo

Diz o brasileiro: "Natal com a família, ano-novo com os amigos". Independentemente da companhia, o réveillon é culturalmente uma época de festejos e muita badalação. Para ajudar quem ainda não encontrou a programação ideal, reunimos opções que vão de uma ponta a outra do País.

Com shows de Natiruts a Wesley Safadão, de Anitta a Johnny Hoocker, a maioria dos eventos oferece opções com open bar e/ou open food e têm mais de um dia de festa para que você possa se desligar totalmente da rotina e aproveitar a chegada de 2020 em grande estilo.

Alagoas

O Café de La Musique Maceió está comemorando quatro anos e se prepara para promover cinco grandes festas na semana do ano-novo. A programação começa no dia 27 de dezembro e vai até o dia 31, quando rola a Celebration, que marcará a virada com shows de Gusttavo Lima, Bell Marques, Léo Santana, Marcia Fellipe e Pedro Sampaio. De R$ 150 a R$ 985.

O famoso Réveillon dos Milagres recebe Dennis DJ, Vintage Culture, Banda Eva e Xand Avião na edição 2019/2020. O local paradisíaco fica na Rota Ecológica, a pouco menos de 100 quilômetros da capital do Estado, Maceió. É possível optar pelo open bar na compra dos ingressos. A partir de R$ 990.

Bahia

No Réveillon Sete Ondas, em Salvador, os grupos Filhos de Jorge e Bailinho do Faustão vão embalar a contagem regressiva para o novo ano. Os convites incluem o serviço open bar. A partir de R$ 380.

Também em Salvador acontece o Réveillon Fera de Todos-os-Santos, promovido pelo Fera Palace. A festa ocorre no rooftop do hotel, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Os convites incluem open bar e open food. As reservas com hospedagem devem ser de no mínimo três noites. A partir de R$ 650.

Em Caraíva, o Viva Caraíva promete uma virada de ano com boas energias e muito pé na areia. Zedoroque, Nuts, Rapha Lima e Jaka são as atrações confirmadas. O convite inclui serviço open bar. A partir de R$ 550.

O Réveillon Nº1, em Itacaré, reunirá mais de 30 atrações em dois palcos de 28 de dezembro a 2 de janeiro. Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Kevinho, Durval Lelys, Alok, BaianaSystem estão entre os nomes que se apresentam no palco principal. Ingressos individuais a partir de R$ 450.

Ceará

Na segunda edição do John John Rocks, em Jericoacara, Anitta, Iza, Alok, entre outras atrações, se apresentam em dois palcos durante seis dias de festa, de 27 de dezemvbro a 2 de fevereiro. Open bar incluído. A partir de R$ 690.

Minas Gerais

Procurada por quem busca se conectar com a natureza, Escarpas, em Minas Gerais, também oferece opções para perfis mais agitados. No Réveillon na Sala, realizado no Clube Campestre Escarpas do Lago, Dzeko é a atração principal da noite da virada. Os DJs Hektor, Vollz e Duz completam o line up. O convite inclui open bar e ceia completa. A partir de R$ 480.

Para quem procura uma opção mais cult, o MECA NewYear @ Inhotim, promovido pelo Instituto Inhotim, é uma boa pedida. O festival de ano-novo do maior museu a céu aberto do mundo ocorre de 28 a 31 de dezembro, com ceia e open bar na noite de réveillon, shows, DJs nacionais e internacionais e, principalmente, imersão em cultura e arte. A partir de R$ 240.

Pernambuco

Fernando de Noronha nunca esteve tanto em evidência quanto em 2019. Para quem quer passar o réveillon por lá, perto de muitas celebridades que escolhem o destino para a festejar o fim/início do ano, a Pousada Zé Maria oferece cinco dias de festa, com direito a reservas de bangalôes e ombrelones (tipo de guarda-sol). Natiruts, Jeito Moleque, Nando Reis, Seu Jorge e o Baile da Favorita estão entre as atrações. A partir de R$ 298.

No Reveião Golarrolê 2020, em Recife, a festa ocorre simultaneamente em um catamarã e no Espaço Almirante, com shows e DJs a noite toda - Johnny Hooker, Mc Tha, Marcia Freire e Amigas estão entre os confirmados. O ingresso dá direito ao Larica Master Matinal, um café da manhã especial para repor as energias depois do fervo, além do open bar. A partir de R$ 160.

A programação do Réveillon de Carneiros inclui ioga, sessões de thetahealing (forma de terapia), treinos funcionais e, claro, festas. A partir do dia 27 de dezembro, nomes como Ari Bozza, Purple Disco Machine, Bakermat, Natiruts, Monobloco, Vintage Culture, Bedouin, Lucas Borchardt, Matheuzinho, Rapha Carneiro, Sarah Stenzel, Zé Pedro, Rooftime e Sage Act se apresentam à beira mar. A partir de R$ 550.

Pará

Alter do Chão, o chamado "Caribe Amazônico", será palco do réveillon Vai Tapajós. As três festas (27, 29 e 31 de dezembro) terão cardápios focados na culinária tapajônica desenvolvidos pelos premiados chefs Saulo Jennins, da Casa do Saulo, e Paulo Yoller, do Meats. O line up segue a mesma linha de valorização da cultura local e brasileira. Gaby Amarantos, OsGemeos e o DJ carioca Galo Preto se apresentam no dia 29. Na noite da virada é a vez de Bernardo Pinheiros.

Rio de Janeiro

O Jockey Club aposta no pré-réveillon com Saulo Fernandes em sua festa Rio de Alegria. Marcado para o dia 28, o evento recebe também o grupo de pagode Primeiro Amor, o bloco de sertanejo Chora Me Liga e os DJs Tubarão e Gabriel César. A partir de R$ 70.

Conforto e alta gastronomia. Essa é a proposta da The Secreat Beach, festa que será realizada no Hotel Nacional, edifício projetado por Oscar Niemeyer e tombado como Patrimônio da Humanidade na Praia de São Conrado. O DJ alemão Claptone, eleito melhor DJ do mundo, é a principal atração do evento, que também terá AdoroFrozen, bloco e grupo Fica Comigo, Diskover e os DJs Felipe Guga, Pedro Almeida e João Brasil. O convite dá direito aos serviços open bar e food. A partir de R$ 810.

Para quem estiver em Angra dos Reis, o Réveillon Mera é uma das opções. Em meio as belezas naturais da região, a festa contará com Jota Quest, Make U Sweet, Milena Scheide, entre outras atrações. Os convites dão direito a open bar e buffet. A partir de R$ 1.500.

Rio Grande do Norte

O Let's Pipa promoverá shows para todos os gostos. Kevin O Chris, Atitude 67, João Gustavo e Murilo, Bekermat, Sam Feldt e Fica Comigo se apresentarão nos eventos promovidos durante o dia e a noite com muito sertanejo, funk, eletrônico e outros ritmos. A programação começa no dia 27, com o DJ Dennis. Os convites podem ser comprados individualmente ou dentro de um combo para 5 ou 6 noites.

Em São Miguel do Gostoso, grandes nomes comandam a festa. Safadão, Thiaguinho, Dennis, Vintage Culture e Matheus e Kauan estão entre os confirmados para a semana de festas no Penareia, beach clube exclusivo. A partir de R$ 800.

Santa Catarina

A tradicional Virada Mágica, que ocorre há mais de dez anos na Praia do Rosa, este ano trará o tema Take me to the starts. O som ficará por conta do DJ belga LouLou Players, além dos residentes Long Brothers e da cantora Cherry e Lee Foss. O convite dá direito ao serviço open bar das 22h às 5h55. A partir de R$ 1.266.

Um dos mais badalados beach clubs de Florianópolis, o Paradouro 12 tem programação especial para o dia 31 de dezembro. Atrações circenses e um open food requintado assinado pelo chef Valeriano Duarte são os carros-chefe da Spettacolo 2020. Inclui open bar. A partir de R$ 540.

A Posh Club quer trazer um pedacinho de Ibiza para a praia de Jurerê Internacional. A programação especial de fim de ano começa no dia 25 de dezembro, com a festa de abertura comandada pelos DJs sócios e curadores artísticos da casa. Até o dia 10 de janeiro, nomes como Cassidy, Purple Disco Machine, Zen Freeman e Jack-e se apresentam no local. Mas atenção: a casa não funciona na noite de ano-novo. A partir de R$ 100.