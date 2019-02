Fique esperto: vindima na Serra Gaúcha, corrida no litoral e outlet de passagens

Todas as semanas, o caderno impresso do Viagem traz dicas de lugares, pacotes, roteiros, inaugurações e curiosidades para você. Agora elas estarão reunidas no nosso site também. Confira o melhor da semana:

1. VOCÊ SABIA?

90 minutos terá o novo espetáculo do Cirque du Soleil em Barcelona, Messi 10. Como o nome entrega, o tema do show, que começa no dia 10 de outubro no Parc del Fòrum, é a vida de um dos maiores nomes do futebol: Lionel Messi.

46 artistas contarão as histórias do camisa 10 por meio de acrobacias (ingresso 38 euros ou R$ 159). Também haverá área interativa com jogos que testarão as habilidades dos fãs para se tornarem o “Messi do Dia”. Mais: messicirque.com.

2. PACOTE

Imersão nos parreirais

Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a vinícola Casa Valduga acaba de abrir sua temporada de vindima. Até 3 de março, receberá visitantes interessados em participar dos processos de colheita e pisa da uva, de cafés da manhã sob os vinhedos, oficinas de capelete e geleias e visitas à sua unidade de vinificação. Há duas opções de pacotes: duas noites, com check-in na sexta-feira, desde R$ 5.061, e outro de três noites, com check-in na quinta, desde R$ 6.079,00 (valores para o casal, incluindo refeições e bebidas).

3. VERÃO

Litoral consciente

Até 6 de março, o projeto Verão no Clima leva a 16 cidades do litoral paulista, de Cananeia a Ubatuba, atividades como cinema, caminhadas de 3 quilômetros, trilhas e corridas de 7 quilômetros, além de mutirões educativos de coleta de lixo nas praias. Fruto de uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a agência Mercado Jovem, o objetivo é conscientizar moradores e turistas sobre a produção excessiva de resíduos, desmatamento e ações mais sustentáveis. Inscrições: bit.ly/veraonoclima19.

4. NOVIDADE

Morretes com guia

Destino do famoso passeio de trem que sai de Curitiba, a pequena cidade paranaense de Morretes acaba de ganhar seu free walking tour, ou seja, um passeio guiado em que o participante paga quanto puder/quiser no fim do roteiro. Sempre às sextas, às 11h, partindo da estação de trem. Dura 1h e leva até a Igreja Matriz.

5. AÉREO

Outlet das passagens

A ideia do outlet está na moda e não se restringe a promoções de roupas ou objetos de decoração. Lançado no Brasil na última semana, o Outlet Skyscanner, do buscador de viagens de mesmo nome, realiza uma seleção e compilação das melhores ofertas de passagens aéreas nacionais e internacionais. Os descontos, que podem chegar a 40% de desconto, serão divulgados sempre às quintas-feiras no site skyscanner.com.br e no aplicativo do buscador.

6. CULTURA

Encontro nerd na Itália

Pelo segundo ano, a cidade de Bolonha recebe o Nerd Show, evento que reúne fãs de videogames, desenhistas, editoras de HQ, espetáculos, cosplayers, youtubers, jogos de tabuleiro e ringue para luta livre. Nos dias 9 e 10 de fevereiro, 12 euros (R$ 50)

7. FIQUE LIGADO

Broadway: dois ingressos pelo preço de um

As vendas para a décima edição da Broadway Week, programa semestral nova-iorquino que oferece ao público dois ingressos pelo preço de um, já começaram. Desta vez participam 33 produções, como Alice by Hero, Blue Man Group e Superhero, novo na lista. De 11 a 24 de fevereiro; nycgo.com/offbroadwayweek. .