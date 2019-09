Transforme seu tempo conectado em tempo de viagem

“Preciso ficar menos tempo nas redes sociais” é frase que ouço com certa frequência. Afinal, quem nunca clicou na tela do celular para ver apenas algumas fotos no Instagram e as últimas notícias do Twitter e, quando se deu conta, já havia passado quase uma hora no relógio? Pior ainda é o pensamento que vem depois, ao nos darmos conta de que naquele tempo todo poderíamos ter liquidado obrigações ou ter feito algo mais interessante.

Estar conectado é uma realidade para cada vez mais brasileiros. Segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o País tem 116 milhões de usuários de internet, ou seja, mais da metade da população está online. E a sensação de tempo “perdido” também encontra explicação nos dados: o internauta brasileiro fica na rede, em média, 9 horas e 29 minutos por dia de acordo com levantamento das agências de marketing social Hootsuite e We Are Social. No ranking dos países, ocupamos a segunda posição, atrás apenas das Filipinas.

Para te ajudar a se livrar dessa sensação de tempo “perdido” - ou para intensificar sua angústia -, a ferramenta Omni Calculator indica o que você poderia fazer com o tempo que fica na rede. Indicando quantos minutos você gasta conectado, ela calcula quantos livros você poderia ler, quantas calorias poderia perder, quantas vezes seria capaz de ouvir a música Despacito, quantas vezes poderia zerar as 10 temporadas de Friends. Faltou apenas o que nos interessa aqui: e para onde seria possível viajar com esse tempo?

Instalando o aplicativo Moment (disponível para Android e IOS) no celular, a equipe do Viagem descobriu quanto tempo ficava conectada num domingo sem trabalho para poder saber como reverter os minutos no que amamos fazer: viajar. O resultado foi parecido: nossa editora Adriana Moreira ficou, ao todo, 3 horas e 8 minutos na internet; o repórter Thiago Lasco gastou 3 horas e 10 minutos; e eu superei ambos com 4 horas e 4 minutos de conexão. A título de curiosidade, o Instagram e o WhatsApp são os apps que mais utilizamos - bom, viajantes e registros de fotos nas redes costumam andar de mãos dadas hoje em dia, né?

Quanto tempo ficamos online?

Segundo a Omni Calculator, meu tempo poderia ser utilizado para (prepare-se para o choque): ler 292 livros de 250 páginas por ano; perde 1,5 kg por semana nadando; ganhar R$ 3,45 a mais por dia; ouvir 63 vezes Despacito; assistir Friends de cabo a rabo 17 vezes no ano; aprender a tocar músicas inteiras na guitarra em 2,6 meses. É tempo suficiente também para mais de um bate-volta e até para viagens aéreas.

Imaginemos então tudo que é possível fazer com as 9 horas e 29 minutos que nós, brasileiros, gastamos com a internet diariamente? Daria, por exemplo, para ir ao Rio de Janeiro de avião (contando o tempo de espera no aeroporto), visitar o centro e a zona portuária, com direito a entrar no Museu do Amanhã ou no Museu de Arte do Rio (MAR), comer algo e retornar a São Paulo para dormir em casa.

E mesmo com um tempo menor de conexão já dá para reverter em viagens. Para provar, selecionamos cinco lugares para visitar que caberiam no tempo médio que a equipe do Viagem, e talvez você leitor, gaste conectado diariamente. Afinal, tem forma melhor de esquecer curtidas, grupos e notificações do que viajando?

São Roque

A 40 minutos de carro a partir da capital paulista, o tempo é suficiente para ir e voltar da cidade e ainda aproveitar para passear em seu simpático centro - visite a Igreja da Matriz; a loja de doces, biscoitos e conservas Nonna Nunziata; a cervejaria Maison de la bierre; a hamburgueria com cara paulistana Wimpy.

Com as minhas 4 horas de conexão, dá para conhecer a famosa Estrada do Vinho, com direito a parada em uma de suas vinícolas - a maior delas é a Góes, mas há outras - e/ou em um de seus restaurantes (Quinta do Olivardo, Vila don Patto, Cantina Tia Lina). Ou vá direto fazer compras no Outlet Catarina, no quilômetro 60 da Rodovia Castello Branco, e depois almoce na Quinta do Marquês, restaurante português no quilômetro 57 da mesma rodovia.

Unindo os tempos da Adriana e do Thiago, teríamos 6 horas e 18 minutos. Seria ideal para subir o Morro do Saboó se gostar de trilhas e/ou levar as crianças para curtir as atrações do Ski Mountain Park e depois passear no centro.

Embu das Artes

Reconhecida por sua produção artística, Embu também está a 40 minutos de carro de São Paulo. Caberia perfeitamente nas 3 horas gastas com a internet pela Adriana ou pelo Thiago num domingo, dia da semana que a cidade recebe, inclusive, a Feira das Artes em Embu, com mais de mil expositores.

Se você for fã de artesanato, vai passar todo o tempo em meio a peças únicas e antiguidades para decorar a casa, e talvez precise não de 3 horas, mas das 4 horas da minha conexão. Se quiser aproveitar ainda mais a cidade, reserve tempo para o Museu do Índio e para o Largo dos Jesuítas, onde fica o Museu de Arte Sacra.

Somando meu tempo de conexão com o da Adriana ou do Thiago, serão 5 horas de passeio, o que permite fazer terminar o bate-volta com um piquenique no Parque do Lago Francisco Rizzo.

​Campinas

Nem todo mundo sabe, mas Campinas conta com um passeio de Maria Fumaça aos fins de semana e feriados que pode ser bem divertido para quem gosta de viagens sobre trilhos e não tem muito tempo. Com as minhas 4 horas de conexão, sem contar a ida e volta até a cidade (2 horas ao todo), dá para fazer o roteiro inteiro até Jaguariúna, que dura 3h30. Mas há um outro, que vai até a estação de Tanquinho e tem duração de 1h50, ideal para quem está com crianças também.

Mas atenção: estes tempos são só de ida. Sem um tempo extra para retornar à cidade onde chegou, planeje ir até Campinas e voltar de Jaguariúna de ônibus, será mais barato e eficiente.

Se você tiver entre 5 horas e 6 horas ou dispensar o passeio de trem, aproveite para explorar as atrações campineiras. Na Lagoa do Taquaral, entre 27 e 29 de setembro, o programa Família no Parque leva ao local um Bar nas Alturas - preso por equipamentos às cadeiras de um bar que é içado por um guindaste, você toma seus drinques lá do alto enquanto faz fotos panorâmicas da cidade -, além de tenda de laser tag, trampolim, bonecos infláveis e área kids. Já no Bosque dos Jequitibás dá para fazer piquenique e visitar o Museu Dinâmico de Ciências. E tem ainda a Fazenda Tozan, antiga fazenda cafeeira que guarda muito da história do Brasil, sobretudo da fase de imigração japonesa à região.

Já conhece tudo isso? Então trace sua rota para os distritos campineiros de Sousas e Joaquim Egídio. Por lá, há um circuito interessante de artesanato, decoração e gastronomia em meio a casarões do século 19 bem conservados e a uma região de proteção ambiental.

São Vicente

Fãs de praia como somos, não poderíamos deixar de indicar ao menos uma aqui. Até porque o mar é ótimo antídoto contra o excesso de conectividade. São Vicente está a 1h30 da capital paulista de carro e atende bem tanto quem quer apenas sombra e água fresca como quem quer descobrir mais de suas histórias.

Entre as praias, sugerimos esquecer as atualizações do Twitter na do Gonzaguinha, bem no centro, na dos Milionários (onde dá para fazer passeio de barco) e na de Itararé, uma das mais agitadas e jovens da região. Nós ficaríamos, com facilidade, nossas 3 ou 4 horas aqui e nem lembraríamos de conferir as curtidas da última foto.

Se não fizer questão de praia ou quiser dividir o tempo, aproveite os ótimos roteiros que a Baixada Santista oferece a quem quer saber mais sobre a história do Brasil. A Casa Martim Afonso (de Souza), onde o fundador de São Vicente morou no século 16, está aberta à visitação. Conserva uma parede da residência original e abriga exposições e o Centro de Documentação e Memória da cidade.

No Parque Ecológico Voturuá, com vegetação original da Mata Atlântica, você vai encontrar um zoológico e a Casa de Cultura Afro-Brasileira - Memorial ao Escravizado, com atividades que buscam promover a igualdade racial dando espaço à arte, movimentos sociais, religiões de matrizes africanas.

​Mogi das Cruzes

Conhecida por suas orquídeas e produção de caqui, a cidade tem atrativos para um dia inteiro de passeio. De carro, a viagem dura em média 1 hora, mas se tiver mais tempo - 6 horas de conexão da Adriana e do Thiago juntos - dá para chegar lá no Expresso Turístico da CPTM, partindo da estação da Luz (o trajeto dura 1h30, em média).

No centro de Mogi, conheça a Igreja Matriz de Sant’ana e o conjunto arquitetônico das Igrejas do Carmo, belos exemplares do barroco do século 18 - e, a 10 minutos do centro, a Mesquita Islâmica da década de 1980. Passe ainda no Mercado Municipal para experimentar produtos frescos e, principalmente, o pastel da Irene.

Para um roteiro na natureza, a dica é percorrer o Parque Centenário da Imigração Japonesa, onde, de tempos em tempos, as cerejeiras desabrocham. Ele fica dentro da Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê e conta um pouco da história da imigração japonesa à cidade. De carro, outra opção é ir direto pela BR-116 até o Orquidário Oriental, que reúne variedades de orquídeas de R$ 30 a R$ 300, em média, além de outras espécies de plantas e produtos de jardim.

Tem muito mais tempo de conexão para gastar por lá? Que tal então um voo de asa-delta ou parapente no Pico do Urubu, morro a 1.160 metros do nível do mar e com vista panorâmica da cidade? Leia mais sobre o destino em bit.ly/roteirosmogi.