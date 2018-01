Editora do ‘Estado’ ganha Prêmio Especialistas, o terceiro do ‘Viagem’ em um mês

A editora do caderno Viagem do Estadão, Adriana Moreira, venceu, nessa segunda-feira (24), a 2ª edição do Prêmio Especialistas da revista Negócios da Comunicação na categoria Turismo e Hotelaria. A premiação, que já existe há seis anos, é dada aos melhores jornalistas especializados do Brasil em 33 áreas da economia. A escolha foi feita a partir do voto livre de jornalistas e profissionais de comunicação – 60 mil pessoas receberam a ficha de votação.

Esse é o terceiro prêmio que o caderno de turismo do Estadão leva em menos de um mês. No fim de setembro, o projeto multimídia sobre o Caminho de Santiago de Compostela e a reportagem sobre a Ilha de Marajó, ambas veiculadas no Viagem, também foram reconhecidas entre as melhores do ano em premiações distintas.

Além de Adriana Moreira, as editoras Angélica Santa Cruz, da revista Viagem e Turismo, e Artur Andrade, da Panrotas, também foram premiados na mesma categoria. E outros nomes do Estadão foram reconhecidos e premiados em outras categorias: Patrícia Ferraz, editora do caderno Paladar, o colunista econômico Celso Ming e a repórter de Economia Cleide Silva, a repórter da sucursal Rio de Janeiro Clarissa Thomé e o colunista esportivo Antero Greco.

Ao todo, 99 jornalistas foram escolhidos e a cerimônia de premiação, realizada na noite de segunda no Teatro CIEE, em São Paulo, contou ainda com a participação de Osmar Prado, homenageado da noite, aplaudido de pé pelos colegas de profissão e demais convidados.

Repórter do Viagem desde 2004, Adriana Moreira se tornou editora do caderno semanal do Estadão há 5 anos, sendo responsável neste tempo por projetos inéditos como o do premiado Caminho de Santiago, um roteiro de viagem feito pelos repórteres Felipe Mortara e Filipe Araújo que envolveu plataformas variadas, entre impresso, internet e o uso do WhatsApp para divulgar materiais da viagem e manter contato direto com os leitores e internautas (veja aqui).

Além disso, em 2016 o Viagem esteve cheio de novidades: lançou vídeos mensais de serviço na TV Estadão e no Youtube, produziu um Guia Olímpico com 184 lugares para curtir o Rio durante e depois dos Jogos, reformulou completamente seu site, aumentou seu time de blogueiros, manteve a produção de cadernos especiais de cruzeiros e férias e chega à sua 4ª edição do Top 10 de destinos para o próximo ano – fique de olho, sai em dezembro com novidades!