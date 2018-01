Já para fora: um roteiro ao ar livre com a cara da Califórnia

Já faz tempo, mas toda aquela história do Lulu Santos de ir à Califórnia e viver a vida sobre as ondas certamente nasceu nesses pouco mais de 5 quilômetros de costa. O trecho entre o emblemático Píer de Santa Mônica e o famoso calçadão de Venice Beach é uma síntese do espírito californiano. Talvez com exceção da mística de Hollywood, nada resuma tão bem o chamado Sunshine State quanto o estilo de vida que se expressa tão autenticamente neste pedaço ensolarado. E é ao ar livre que a mágica acontece.

Assim como no Rio de Janeiro, o culto ao corpo faz parte da rotina do sul da Califórnia e emana um pouco do espírito de Los Angeles. Algo natural empurra as pessoas ainda mais à praia e à beira-mar. No auge do verão no Hemisfério Norte, é possível que o calor seja demasiado para visitantes pouco habituados. Mas evitar os horários de pico pode ser a chave para sentir na pele os porquês dos californianos serem tão adeptos de esportes e da vida outdoor.

Logo cedo, pela manhã, a luz é melhor para fotografar as cores do mar, enquanto no fim do dia, o pôr do sol por trás do Pacific Park, no píer de Santa Mônica, aflora um cartão-postal clássico. O local, aliás, é uma atração por si só – evite os fins de semana, com trânsito quilométrico e filas para tudo (inclusive para o restaurante Bubba Gump, inspirado no filme Forest Gump e especializado – adivinhe? – em camarões).

Boa parte da fama californiana dessa cultura de cuidar do corpo veio à tona na década de 50, com filmes hollywoodianos e a explosão dos Beach Boys. Porém, a moda contemporânea de se alimentar bem e exibir-se nas redes sociais encontrou aqui uma zona fértil. É selfie para todo lado: entre uma pedalada e outra, antes ou depois de andar de skate ou mostrando a nova posição dominada na ioga.

A paisagem ajuda, é claro. Para tirar as suas selfies ou apenas aproveitar a vida ao ar livre, listamos aqui nove atividades para curtir o verão californiano como um local, desfrutando cada minuto de sol e tempo seco. Prepare seu protetor solar, sua roupa leve e seu tênis esportivo.

COMO IR

Aéreo: SP - Los Angeles - SP, entre setembro e outubro: a partir de R$ 3.049 na American Airlines, em voo direto. Com conexão, R$ 3.080 na Latam, R$ 3.097 na United e US$ 993 - cerca de R$ 3.090 - na Delta.

Para Santa Monica e Venice: ambas estão a cerca de 30 minutos do Aeroporto de Los Angeles. Se estiver hospedado em LA, um Uber vai custar cerca de US$ 20. Também é possível ir de ônibus (fique atento onde pegar na volta) ou com a nova (e demorada) ExpoLine do metrô.

Site: visitcalifornia.com/br.