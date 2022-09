O conceito de “glamping”, que seria uma corruptela dos vocábulos glamour e camping, não é nada novo. Há mais de 20 anos esse tipo de hospedagem vem sendo implantada com sucesso em diferentes localidades do planeta. Mas é inegável que a oferta de acomodações neste estilo cresceu enormemente, no Brasil e no exterior, desde o começo da pandemia. A busca por maior contato com a natureza e certo isolamento social, sem abrir mão do conforto das viagens contemporâneas, segue impulsionando o segmento. E, por isso mesmo, na semana passada fiquei finalmente hospedada na mais nova investida de glamping no sul do Brasil.

O Parador Cambará do Sul, antigamente Parador Casa da Montanha, sempre apostou nesse estilo de hospedagem. Há 21 anos, quando foi inaugurado em Cambará do Sul, já era 100% composto por tendas de glamping. Mas foi justamente durante a pandemia que deu o salto mais ousado – e extremamente bem sucedido – da propriedade: inaugurou seus fenomenais “casulos”, num modelo ainda inédito no Brasil.

Passei dias lindos, lindos por ali (você pode ver tudo em detalhes no meu instagram @maricampos) para entender porque essas acomodações viraram um dos principais cases da hospitalidade brasileira nesses tempos.

Glamping no Sul do Brasil

São sete “casulos” construídos de maneira sustentável, em suspensão (sem afetar o terreno no qual estão localizados) e com madeira curva. O modelo está fazendo tanto sucesso dentre as acomodações do Parador Cambará do Sul (existem também opções charmosas e bastante confortáveis em formato chalés e tendas) que mais dois casulos serão entregues.

Os casulos têm banheiros completos, ar condicionado, calefação, hidromassagem ao ar livre, deck privativo. minibar incluído na diária, mini living com estação de café, wifi de boa qualidade e camas, lençóis, poltronas e espreguiçadeiras que garantem muito conforto. Tudo isso com vista panorâmica para os Campos de Cima da Serra.

A propriedade conta com apenas um único restaurante, o Alma RS, que traz releituras mais contemporâneas da cozinha tipicamente gaúcha, privilegiando produtores e fornecedores locais e regionais. O café da manhã é servido em sistema buffet com opções de ovos à la carte. Há menu diferente de almoço e jantar, pratos muito bem apresentados e o restaurante está também aberto a não hóspedes mediante reserva própria. Às quartas e sábados a única opção para almoço é o churrasco gaúcho, que começa a ser preparado na brasa às cinco horas da manhã.

A enorme propriedade do Parador Cambará do Sul contempla muito espaço verde, riacho e diversos espaços públicos diferentes, sendo a maioria outdoor. Estão lançando agora algumas trilhas para serem feitas de modo auto-guiado e que cujo ponto de partida é literalmente diante da casa principal da propriedade. Há ainda uma pequena sala de spa L’Occitane, mas um spa de fato está em franco processo de construção – e trará também uma muito bem-vinda piscina aquecida parcialmente descoberta.

Paisagens perfeitas para descanso e aventura

A propriedade da coleção Casa Hotéis, que tem diversos outros empreendimentos de hospitalidade na Serra Gaúcha, fica nos arredores de Cambará do Sul, a cerca de duas horas de carro de Gramado e três do aeroporto de Porto Alegre. Os espetaculares cânions de Itaimbezinho e Fortaleza, parte dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, estão a curta distância, perfeitos para passeios de meio dia ou dia inteiro cheios de aventura.

Ali mesmo no hotel existem filiais da Coiote Adventurers e da Galopar Equestre para que o hóspede possa reservar passeios para seus dias por ali. Com a Coiote Adventurers, que oferece também transfers desde e para tanto Gramado quanto aeroporto de Porto Alegre, é possível reservar atividades de aventura em geral pela região. No amplo menu de atividades privativas ou em pequenos grupos, ganham destaque os ótimos tours guiados aos cânions da região (com trilhas facilmente adaptáveis ao nível de preparo e/ou preferência dos participantes). Mas é possível também contratar passeios a cachoeiras ou de balão, por exemplo.

Com a Galopar Equestre a grande pedida é reservar a imperdível (mesmo!) cavalgada ao por do sol. Também realizada de maneira privativa ou em pequenos grupos, é uma cavalgada simples e prazeirosa pelos arredores do Parador Cambará do Sul, executada conforme o ritmo e a experiência dos participantes – e apta inclusive para crianças. Além do visual lindo durante toda a cavalgada, quando a gente chega no topo do morro mais alto por ali, é feita uma linda parada com poltronas de madeira, fogueira, snacks e drinks para que o por do sol seja devidamente apreciado, de “camarote”, em todo seu esplendor. Recomendo muito.

Mais de 20 anos de história em constante evolução

As diárias no Parador Cambará do Sul incluem, seja nos casulos ou nas tendas e chalés, minibar do dia da chegada (reposições são cobradas), café da manhã e café da tarde diariamente. Eventualmente, o hotel realiza também atividades extras, como degustação de vinhos cortesia.

De propriedade da família Peccin, do clássico Hotel Casa da Montanha, em Gramado, o Parador Cambará do Sul foi lançado em 2001, então como Parador Casa da Montanha, em Cambará do Sul, o primeiro hotel de barracas de luxo do Brasil. Era o primeiro investimento da hospitalidade brasileira assumidamente na onda glamping, em um destino naquela época muito pouco explorado – apesar da proximidade com os cânions dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.

Parte da coleção Casa Hotéis (que completa 25 anos agora em setembro), virou um case da hospitalidade brasileira durante a pandemia e vai ganhar em breve mais dois casulos e um novo spa. Mas os planos do grupo, que também possui em Gramado o Petit Casa da Montanha e o excelente Hotel Wood Gramado (super contemporâneo e cheio de design e autenticidade serrana), não param por aí.

O grupo Casa Hotéis está lançando agora, também na Serra Gaúcha, um novo conceito de propriedades de luxo com tempo compartilhado, o Own Time Home Club (em parceria com a Intercity). E já está em andamento o projeto de um novo hotel na região, a ser inaugurado nos próximos anos. Para ficar de olho.

