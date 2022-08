Pelos caminhos da “Terra Santa”, em Israel

Para muitos brasileiros, fazer um tour pela chamada Terra Santa, em Israel, é um grande sonho de viagem. Não à toa, com a reabertura de Israel para o turismo internacional neste 2022, esse tipo de viagem voltou com tudo. Depois de breve (e excelente!) visita a alguns destinos dessa rota em escalas de um inesquecível cruzeiro da Silversea pelo Mediterrâneo Oriental, em junho passado decidi que era hora de fazer uma imersão mais completa nesse itinerário. E embarquei num dos clássicos pacotes de “Terra Santa para brasileiros“.

Entrei em um dos grupos da Caminhos Viagens, uma operadora de Curitiba especializada nesse tipo de roteiro e que já levou até ali mais de 1.300 brasileiros em 38 grupos diferentes. No roteiro, doze dias de viagem (que depois estiquei sozinha para quase um mês, aproveitando para conhecer bem outros cantos de Israel, do deserto do Negev a Tel Aviv – o que recomendo MUITO) por entre locações bíblicas, ruínas, palácios, fortalezas etc. Seus pacotes incluem aéreo, todos os passeios e entradas do itinerário com guia local e hospedagem com pensão completa (dá para conferir valores e saídas dos próximos grupos no site da Caminhos).

Seus roteiros não têm nadinha ligado ao turismo de luxo, mesmo. Mas foi uma viagem gostosa, com um roteiro incrível, que quis trazer aqui para a coluna também. Importante saber: mesmo não sendo atrelada a nenhuma paróquia ou igreja diretamente, a Caminhos Viagens promove sempre viagens muito religiosas, inteiramente focadas em turistas católicos.

Além de ter tudo já previamente organizadinho no tour, com todos os dias correndo sempre muito suaves e sem qualquer sobressalto, pude contar com um excelente guia local, o israelense Maor Shirazi – que fala português, acompanhou o grupo a viagem todinha e se revelou um dos melhores guias de viagem que já tive (vale saber que Maor atende também viagens privativas e independentes). A viagem correu tão redondinha que, acredite, parte do grupo de turistas ao qual me juntei já está pensando em repeti-la daqui algum tempo.

Um roteiro de brasileiros pela Terra Santa

Ao longo desta bela viagem pela chamada Terra Santa com a Caminhos Viagens, passei por Old Jaffa (a adorável cidade antiga anexa a Tel Aviv), as belas ruínas de Cesareia Marítima, a peculiar Haifa (que tem de santuário Baha’i a uma colônia alemã), Caná (das famosas “bodas” da Bíblia, quando teria acontecido o primeiro milagre de Jesus), Nazaré (a mais árabe das cidades israelenses, com direito a ruínas bizantinas) e, claro, Jerusalém.

Também passamos por Tabgha (da “multiplicação dos peixes e pães”), as incríveis ruínas de Cafarnaum, a pequena Igreja Mensa Christi, a bela Basílica da Transfiguração, monte das Bem-Aventuranças e fizemos até um curto passeio num barco turístico pelo Mar da Galileia (o maior lago de água doce do país, farto em tilápias). E, claro, fizemos uma parada no rio Jordão, no Yardenit, bem na fronteira com a Jordânia.

Para muitos cristãos, um roteiro como esse é a realização de um sonho; a chance de poder ver de pertinho (e tocar) lugares sobre os quais tanto ouviu falar e leu. Mas é também um prato cheio para fãs de história como eu. Muita coisa do que estudamos no colégio aparece ali, na nossa frente, o tempo todo – incluindo campos de batalha que não encontraram paz verdadeira até hoje, como a fronteira de Israel com a Cisjordânia, cujos enormes muros acompanhamos atentamente ao visitar Belém e Jericó. A Basílica da Natividade de Belém, aliás, é considerada a parada mais emocionante para muitos turistas religiosos da rota (e ali entramos, acredite, praticamente sem fila!).

Os dias em Jerusalém são os mais movimentados em termos de atrações e visitas no tour. Monte das Oliveiras, Igreja da Visitação, Igreja da Ascensão, Igreja do Pai Nosso, Horto das Oliveiras (Getsêmani), Igreja do Gallicantu, Basilica da Dormição, Cenáculo e, claro, as catorze estações da Via Dolorosa são algumas das atrações religiosas visitadas ali.

Passeios bem além da religião

Mas há também tempo para explorar bem a Jerusalém antiga, dentro das muralhas, do delicioso Bazar Árabe (agora com rotas de acessibilidade e fiação toda subterrânea) ao Muro das Lamentações (que acaba de lançar um novo tour realmente incrível por lugares descobertos durante escavações extremamente recentes, feitas no começo da pandemia – fiz ao voltar para Jerusalém, após o tour, e recomendo muito).

A Igreja do Santo Sepulcro (considerado o local cristão mais sagrado do mundo) é colírio para os olhos mesmo do mais ateu dos turistas, com claros resquícios de diferentes épocas e construções da igreja (o local já foi até templo de Vênus), passando por sinais deixados pelas cruzadas, belíssimos mosaicos do século XII e capelas de distintas seitas.

Terminada a parte religiosa do tour, tivemos ainda dias lindos passando pelas ruínas de Qumran (onde foram descobertos os Pergaminhos do Mar Morto) e pela imperdível (mesmo!) Masada, que guarda as ruínas da antiga fortaleza do rei Herodes construída bem no topo de um íngreme penhasco do deserto (e que é patrimônio tombado pela UNESCO e atração mais visitada de Israel). Acessível em meros minutos através de um bondinho/cable car, Masada é daqueles lugares que realmente marcam – mesmo debaixo do sol escaldante e inclemente do verão israelense – tanto pelo local em si quanto pelas vistas surreais dos arredores.

Para terminar a bela jornada, o finalzinho do tour da Caminhos Viagens acontece no Mar Morto, em um dos hotéis com praia semi-privativa de areia trazida artificialmente às piscinas salgadas geradas pela mineração – com a Jordânia sempre à vista do outro lado das águas salgadas. Que viagem linda.

