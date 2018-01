10 lugares bons e baratos para morar pelo mundo

Se você quiser passar um tempo morando em outro país se divertindo e trabalhando de forma independente, a melhor maneira de saber para onde ir é perguntando a um nômade digital. Caso você não saiba, nômades digitais são pessoas que moram em países diferentes de sua origem para viver e trabalhar por um tempo (o trabalho é possível graças à internet).

Já conheci alguns desses nômades por aí e posso dizer que, como uma comunidade, eles costumam morar nos mesmos lugares que, na maioria das vezes, são baratos, divertidos e com bom wi-fi. E para facilitar a vida dessas pessoas, um site chamado Nomad List compila o review e ranking de lugares pelo mundo feito pelos próprios nômades, baseado numa série de indicadores importantes para suas vidas.

Montei abaixo uma compilação dos lugares melhores ranqueados no site de acordo com o clima, diversão, qualidade do wi-fi, segurança e custo (morando até 3 meses, dormindo em lugares baratos, comendo fora 3 vezes ao dia).

1. Chiang Mai e Bangkok – Tailândia

Chiang Mai, no interior da Tailândia, tem uma grande comunidade nômade. Aliás, a Ásia é grande destaque entre os nômades digitais por ser barata e proporcionar uma experiência cultural intensa.

Custo Chiang Mai: US$1134/mês

Custo Bangkok: US$1522/mês

2. Las Palmas – Gran Canarias, Espanha

Las Palmas é um município espanhol localizado na ilha de Gran Canária. Tem um grande mix cultural de africanos, chineses e indianos além da tripulação dos navios que passam por lá.

Custo: US$1773

3. Puerto Viejo – Costa Rica

É conhecida por uma clima mais tranquilo e famosa pelo surf. Recentemente se tornou conhecida pelos turistas interessados na vida selvagem e ecoturismo do lugar.

Custo: US$1994/mês

4. Taghazout – Marrocos

Uma cidade litorânea ao sul de Marrocos, tranquila e que já foi bastante conhecida pelos hippies. Hoje também é conhecida pelo surf.

Custo: US$1436/mês

5. Taipei – Taiwan

A cidade tem influências japonesa, chinesa e ocidental na sua comida, cultura e arte.

Custo: US$1302/mês

6. Hermosillo e Oaxaca – México

As duas cidades mexicanas estão no ranking. Dizem que Hermosillo não é um lugar bonito, mas tem uma vida cultural recheada de museus e natureza. E Oaxaca é uma das cidades mais interessantes do México pela sua arquitetura colonial, museus, tradições indígenas e mercados.

Custo Hermosillo: US$1151

Custo Oaxaca: US$1407

7. Florianópolis – Brasil

Floripa dispensa comentários para muitos brasileiros. Povo cativante, praias lindas e clima de ilha civilizada – a cidade parece perfeita para nômades digitais.

Custo: US$2002

8. Christchurch – Nova Zelândia

É conhecida como a mais inglesa de todas as cidades da Nova Zelândia. Hoje é uma cidade agitada e com o centro cheio de institutos de artes e jardins.

Custo: US$2150

9. Quito – Equador

É a capital e segunda maior cidade do Equador. Moderna e, ao mesmo tempo, cercada por montanhas que mantém o clima de lugar tranquilo.

Custo: US$969

10. Córdoba – Argentina

É a cidade mais populosa da Argentina depois de Buenos Aires, com uma mistura de novo e antigo, estudantes e galerias de arte.

Custo: US$1085

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe o blog e suas aventuras através do Facebook em Amanda Viaja e do Instagram @amandanoventa.

